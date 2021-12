Testemunhas estão ameaçadas de despejo

No Programa de Proteção a Testemunhas (Provita) tudo é sigiloso por razões óbvias: os beneficiários são testemunhas de crimes da pesada, a quase totalidade deles ameaçada de morte. Por isso, o estado os protege sem que ninguém saiba onde o programa é executado e quem são os responsáveis.

Mas eis que o dono de um dos imóveis alugados na Bahia cogita despejar os inquilinos (leia-se testemunhas protegidas) por estar há mais de quatro meses sem receber o dinheiro do aluguel.

Na Bahia, são mais de 30 pessoas nessa situação, algumas de outros estados.

O Ministério da Justiça repassa o dinheiro à Secretaria de Justiça Social, que paga aluguel, água, luz e alimentação.

O MJ diz estar em dia. O fato é que os nossos ameaçados de morte agora também estão ameaçados de despejo.

O xis da questão

A disputa entre os deputados federais José Carlos Aleluia e Cláudio Cajado, no âmbito do DEM, pela indicação para o comando da Funasa seria absolutamente normal se não tivesse um ingrediente familiar.

Aleluia quer o ex-deputado Heraldo Rocha, figura de muitos serviços prestados ao partido. E adivinhe quem Cajado quer? A mulher dele, Andrea Xavier, ex-prefeita de Dias D'Ávila.

Efeito Judiciário

O secretário Manoel Vitório (Fazenda) pediu ao colega Etelvino Góes (Administração) que faça um estudo para saber o tamanho do impacto que o reajuste autorizado por Michel Temer para o Judiciário Federal terá na Bahia.

Toda vez que o reajuste é dado lá, respinga cá. É o efeito cascata.

Por enquanto, só uma previsão: a situação, que já não é boa, vai ficar pior.

"Acho que a Bahia e o Brasil já aprenderam que eleição se define a 15 ou 20 dias do pleito. Pesquisas agora estão muito distantes da realidade"

Jaques Wagner, ao site Bahia 247, sobre a disputa eleitoral em Salvador, refutando o favoritismo de ACM Neto.

"A gente pede para que as pessoas não venham para cá esperando Chicago, Nova York ou Londres"

Eduardo Paes, prefeito do Rio, na cerimônia de início da contagem regressiva para as Olimpíadas.

Anemia falciforme

Os portadores de anemia falciforme do Brasil, principalmente os da Bahia (estado campeão da doença, que atinge mais a população afrodescendente), queixam-se da falta do medicamento Hydrea, que deixou de ser distribuído gratuitamente no país desde dezembro do ano passado e, por aqui, a partir de fevereiro.

Tendo como princípio ativo o hidroxiureia, e utilizado como quimioterapia para leucemia, o remédio se revelou eficaz para a reprodução das hemácias arredondadas, já que, na anemia falciforme, elas têm a forma de foice.

Queda de braço — A contadora Luciana Serafim, portadora de anemia falciforme, diz que a origem do problema está na queda de braço que o laboratório Bristol e as distribuidoras travam, estas últimas cobrando maior remuneração para colocar o produto nas prateleiras.

- Enquanto isso, os doentes sofrem.

Arranjo santo-amarense

Flaviano Bonfim (DEM) e Justino Oliveira (PSDB), os dois pré-candidatos a prefeito da oposição em Santo Amaro, chegaram a um acordo e selaram a união, o primeiro na ponta da chapa e o segundo na vice.

Vão enfrentar Leo Pacheco (PT), apoiado pelo prefeito Ricardo Machado (PT) e que tem como vice o vereador Arthur da Pedra (PT).

Curioso: Ricardo, Leo e Arthur estão no pacote de cassações por crimes eleitorais praticados em 2012, sentença dada pela Justiça e nunca cumprida.

POUCAS & BOAS

* A Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), em parceria com o Crea-BA e a PetroRecôncavo, realiza amanhã (a partir das 8h, na própria Fieb) o seminário Inovações para redução de custos na indústria de petróleo e gás. O foco é o uso de tecnologias que barateiam a exploração em campos maduros.

* A Petrobras já anunciou que a partir de janeiro começará a vender as áreas que ainda explora na Bahia, o que abre um enorme nicho para a exploração privada.

* A Fundação Lar Harmonia realiza sábado (19h) a mesa-redonda Corrupção: uma realidade espiritual, moral ou jurídica? No debate, o ministro do TST Cláudio Brandão e os psicólogos clínicos Adenáuer Novaes e Camila Novaes.

* O TRE, via Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE), realiza amanhã e sexta o Workshop de Direito Eleitoral - atualizações para as eleições 2016. O tema já diz tudo: vai debater as novas regras eleitorais.

Corrigindo: ACM Neto vai dar a ordem de serviço para a construção do hospital municipal hoje (9h30). Divulgamos erradamente que seria ontem.

