Temer tentou agraciar corruptos, mas perdeu

Lógico que o pior de 2017 para Michel Temer foi a denúncia de Joesley Batista, da JBS, que levou de roldão para o limbo o senador Aécio Neves. A pancada foi violenta, mas ele sobreviveu. Chegou a dezembro alegre e até disse que o povo gosta do governo dele, 'mas não diz porque tem vergonha'. Mas acaba fechando o ano sofrendo duas derrotas.

1 – Rachel Dodge, a substituta de Rodrigo Janot na Procuradoria Geral da República, mostrou que não está lá para fazer o jogo presidencial, ao questionar o indulto de Natal no qual ele alivia para os autores de crimes de colarinho-branco.

2 – Cármen Lúcia, presidente do STF, atendeu Rachel dizendo que o decreto do indulto 'fortalece a sensação de impunidade'.

Ora, o decreto de Temer dá o indulto de Natal a quem cumpriu um quinto da pena para crimes sem violência ou grave ameaça, e não mais um quarto da pena para condenados até 12 anos (tirou o limite).

O ministro Torquato Jardim (Justiça) diz que isso nada tem a ver com a Lava Jato. Agora, não. Mas dentro de algum tempo, sim. Até parece que Temer quis se vacinar.

Bolsonaro na PM

Um grupo de policiais da PM de Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, cidades separadas apenas pelo rio Corrente, posou para foto até batendo continência para um outdoor de Jair Bolsonaro no qual está escrito:

Eu apoio político honesto. E você?

Jair Bolsonaro

Deus, pátria, família.

Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe.

No comando - Alguém mandou imagens dos policiais diante de Bolsonaro para o governo, que enviou para o comando da PM. Resposta: "O comando da PM já está ciente e vai mandar apurar o caso".

Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime. Nem pode ser ato de benemerência ou complacência com delito Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime. Nem pode ser ato de benemerência ou complacência com delito

Pratique corrupção e arque com só 20% das consequências. Isso quando pagar pelo crime Pratique corrupção e arque com só 20% das consequências. Isso quando pagar pelo crime

Guerra no Marisol

As obras de macrodrenagem e pavimentação de três ruas no Condomínio Marisol provocaram uma guerra pela paternidade. O deputado Manassés (PROS) divulga nas redes sociais e em impressos que é o pai da criança.

Moradores soltaram nota ontem dizendo que a obra é fruto de uma emenda de R$ 700 mil do deputado Nelson Pelegrino (PT) e vem sendo executada pela Conder.

No gatilho

O deputado do DEM, que, segundo publicado nesta coluna nesta quinta, não teria cumprido a promessa de destinar R$ 600 mil em emendas para a restauração do altar da Igreja do Bonfim, diz que está 'pagando', sim, o prometido.

O edital para as obras, que incluem o Caminho da Fé, será lançado dia 10.

Camarote com Brown

A Camarote Marketing está ampliando sua atuação no cenário nacional de entretenimento e show business. Além de produzir grandes eventos, com um vasto portfólio ao longo de seus 25 anos, a empresa agora passa a contar com um departamento comercial para representação de artistas, bem como da Área Verde do Othon.

A concretização do projeto chegou ao ritmo da Bahia e do timbal. Em dezembro a Camarote Marketing passou a responder com exclusividade pela gestão comercial do cast da Candyall Entertainment, sob as coordenadas empresariais de Andrea Mota, que gerencia a carreira artística do cantor Carlinhos Brown, Timbalada e Electrotimba.

No comando - As ações inovadoras são comandadas pelos empresários Alex Amaral, Clínio Bastos e Nei Ávila.

POUCAS & BOAS

Fim de ano, muitos doadores de sangue da Hemoba se mandam por aí e o resultado é que o estoque lá desaba. Por isso a direção apela: façam doação. A diretora Iraildes Santana diz que, 'além da ausência de voluntários assíduos, há a probabilidade do aumento no número de acidentes, o que gera mais demanda.

Os preparativos para a festa do Nosso Senhor do Bonfim já foram iniciados e pela primeira vez o andor que conduz a imagem do Senhor do Bonfim, da Conceição da Praia à Colina Sagrada, durante a Caminhada Lavagem (dia 11), terá espaço para que os fiéis possam amarrar as tradicionais fitinhas e fazer os pedidos.

A novidade foi apresentada pelo padre Edson Menezes Silva, reitor da Basílica. Ele diz que as fitinhas expressam a religiosidade popular. O andor ficará exposto na Praça do Bonfim a partir de hoje.

adblock ativo