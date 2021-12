Temer tenta se segurar também com baianos

Michel Temer tem uma qualidade notável, a de saber fazer articulação política. O jogo que ele joga, o clássico toma lá, dá cá, é o que todos sempre jogaram (menos Dilma, não por falta de vontade, mas de habilidade). E no mais faz de tudo: disparou telefonemas para Salvador, inclusive para Rui Costa. Foco: segurar o DEM, que quer botar em Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, a faixa presidencial.

Pede apoio a deputados, se pega ou apega onde pode. E também fez queixas de ACM Neto, que ontem estava no jantar com Temer, que tenta buscar saídas para acomodar deputados sem ser engolido.

Se diz em Brasília que quando Maia estava de braços cruzados tudo conspirava a favor dele. Quando resolveu conspirar mesmo, a coisa brecou. A não ser que a conspiração também tenha entrado em recesso.

Fala Lídice — Para a senadora Lídice da Mata, a intenção dos deputados do PSB aliados do governo de deixar o partido (motivo da disputa entre o DEM e Temer) é bem vista:

– É lamentável que num partido que tem a palavra ‘socialista’ no nome haja quadros que estejam sendo disputados pelo DEM e por Temer. Lá atrás eles já puxaram o partido para a direita. Agora vem essa.

Chinesando baianos

Na comitiva de Rui Costa que vai para a China estão alguns baianos tidos como ocupantes de postos importantes para os projetos dos chineses, aos quais vão palestras, mostrando a forma deles de trabalhar. Entre eles está Maria Quitéria, presidente da Fundação Luís Eduardo Magalhães:

– Eles querem que a gente aprenda logo como eles são.

Na Bahia, os chineses estão de olho na Fiol, ponte Salvador-Itaparica e ZPE de Ilhéus.

Não é pela beleza estética, é para ficar com saúde Não é pela beleza estética, é para ficar com saúde

Eu acho que tem muita gente no entorno do presidente falando demais. E falando em off, que é ruim. E acaba gerando crise onde a crise não existe Eu acho que tem muita gente no entorno do presidente falando demais. E falando em off, que é ruim. E acaba gerando crise onde a crise não existe

Fila travada

Advogados reclamam da falta de interesse do Tribunal de Justiça para pagamento dos precatórios judiciais devidos pelo Município de Salvador.

Há precatórios de 1978 sem solução. O último pagamento ocorreu em 2011, e de lá até hoje eles só aconteceram quando houve leilão com deságio dos valores devidos.

A fila que não anda obedece a ordem cronológica de apresentação para recebimento.

Utopia — Eles dizem que a insegurança é total e não se observam as regras da Constituição que estabelecem, inclusive a responsabilidade do presidente do TJ pela não observância dos prazos de pagamento.

Do jeito que vai, o prazo de cinco anos estabelecido para que todos os precatórios vencidos até 2015 sejam pagos virou utopia.

Mapa turístico

Termina hoje o prazo para os municípios que queiram ter o carimbo de ‘turístico’ enviarem a documentação para a Superintendência de Recursos Turísticos da Setur.

A Bahia tem hoje 118 municípios considerados turísticos, e, embora os números ainda não estejam fechados, o secretário José Alves (Turismo) estima que passará dos 200.

– A qualificação abre espaços para o desenvolvimento de políticas públicas e até mesmo o aporte de recursos.

Exigências — Para se habilitar, além de o município dar o descritivo das suas atrações, também uma lei, ou projeto, criando uma secretaria ou superintendência de turismo, além de destinar recursos para tal.

POUCAS & BOAS

* Hoje completam-se 10 anos da morte de ACM, mas a data será lembrada apenas em família, que decidiu focar as homenagens dia 4 de setembro, quando será celebrada missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelô, e será lançado um livro de crônicas assinadas por várias personalidades da Bahia, entre elas o próprio ACM Neto.

* Começa hoje em Ilhéus, e vai até domingo, a 9ª edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau. Entre as palestras estão duas particularmente interessantes: a produção associada ao turismo em Gramado (Rio Grande do Sul) e Viana do Castelo (Portugal), onde chocolate é coisa chiquérrima.

* O PSDC soltou nota dizendo que as notícias de que o deputado Jair Bolsonaro quer deixar o PSC para entrar no partido são infundadas e também não há interesse. Cá para nós, só se Bolsonaro for ingênuo. O dono do PSDC é José Eymael, eterno presidenciável.

adblock ativo