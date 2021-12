Temer se salvou, mas o Brasil desce a ladeira

Michel Temer se livrou de responder a processo por corrupção, mas agora é hora de pagar a conta, e quem paga somos nós.

Ele passou os últimos três meses sem governar, apenas gastando energia para salvar a pele. No pós-votação na Câmara, o cenário é muito ruim. Veja:

1 – Já aumentou o imposto dos combustíveis e ensaiou aumentar o IR. Não colou. Tenta buscar saídas para não aumentar um rombo nas contas públicas, previsto em R$ 139 bilhões, o maior da história.

2 – Refazer a meta fiscal significa aumentar a dívida pública, que já era de R$ 2,79 trilhões em 2015, passou para R$ 3,11 trilhões em 2016, já nos 70% do PIB, o que também equivale a pagar juros mais altos.

3 – Tenta emplacar a reforma da Previdência como forma de amenizar o rombo. Os aliados dele dizem que não há votos suficientes, dois terços da Câmara (304).

Mais ainda: no próximo ano tem eleição, e se o destino de Temer, após deixar o mandato, é enfrentar um turbilhão de processos para se livrar da cadeia, o dos aliados é tentar salvar a pele passando pelo crivo do voto.

Brasília fervilha. Os baianos lá, dos dois lados, dizem que o futuro é uma incógnita.

Caso Dalva Sele

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) começou a julgar ontem o convênio do Instituto Brasil, no valor de R$ 17,7 milhões, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, firmado na época em que Afonso Florence, hoje deputado federal do PT, era o secretário.

O Instituto Brasil era dirigido por Dalva Sele, protagonista de muito barulho na campanha eleitoral de 2014. O relator do caso, Pedro Lino, pede devolução de parte do dinheiro e aplica multas nela e em Florence.

O julgamento foi suspenso porque um dos conselheiros e a PGR pediram vistas.

Quero dizer uma coisa para ganhar aplausos: até ontem se dizia na imprensa que iríamos aumentar o Imposto de Renda. Não é verdade

Acaba qualquer celeuma, qualquer dúvida, qualquer discussão

Sangue azul

No voo da TAM que partiu de Salvador para Brasília nesta quarta às 9h30, Rogério Andrade (PSD), prefeito de Santo Antônio de Jesus, encontrou-se com o deputado Leur Lomanto Filho (PMDB) e os dois seguiram numa animada conversa, sem reservas.

Rogério contou que planeja candidatar o filho, Rogerinho, a deputado estadual, em dobradinha com Ottinho, filho do senador Otto Alencar. Leur disse que também está querendo se mudar para Brasília.

Bom futuro - Aliás, o exercício de mandatos eletivos, especialmente, deve ser coisa muito boa, tanto que todo pai deseja para os filhos. A política é cheia disso.

Leur, por exemplo, o avô, Lomanto Júnior, só não foi presidente da República. E o pai, Leur Lomanto, foi federal.

Polêmica do porto

A OAB-BA realiza hoje (14h) um debate sobre a polêmica do Porto de Salvador, que o projeto Salvador 360, de ACM Neto, pretende encurtar tomando três dos 10 armazéns, motivo de reação dos empresários baianos.

Paulo Villa, diretor da Associação de Usuários dos Portos da Bahia (Usuport), é quem vai explanar a problemática.

Ele diz que o Porto de Salvador é o melhor do Brasil, porque o clima ajuda, a rapidez de entrada e saída é maior e exige bem menos tempo de práticos e rebocadores:

– O porto precisa é ser ampliado, e não encurtado. Eu acredito que, no caso, o que há é muito mais falta de informação.

POUCAS & BOAS

O deputado Zó (PCdoB) diz que a fala do presidente do Bahia, Marcelo Sant'Anna, ao ter dito que Petros, jogador do São Paulo, está acostumado a jogar em 'timinhos como Juazeirense e Vitória', bateu muito mal em Juazeiro: 'Ele é um ingrato. Juazeiro já produziu muitos craques para o Bahia, e a maior expressão delas é Daniel Alves'.

A deputada Fabíola Mansur (PSB) assume dia 21 a presidência da Secretaria de Saúde da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Foi eleita em junho numa conferência realizada em Foz do Iguaçu, numa chapa encabeçada pelo deputado Luciano Nunes, do Piauí.

O Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) vai aproveitar o Dia dos Pais para realizar uma campanha de doações para a Casa de Repouso Bom Jesus, em Paripe. Quer arrecadar alimentos não perecíveis e material de limpeza.

A Coelba volta a alertar para o estrago que o uso de pipas faz na rede elétrica. De janeiro a julho, foram 532 desligamentos no estado. Ano passado, 1.204.

