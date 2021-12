Temer, se correr o bicho pega; se ficar, fica mal

E Michel Temer se livra na Câmara hoje da segunda denúncia de Rodrigo Janot por corrupção passiva? Os opositores baianos dele dizem que não é tão fácil. E os aliados, que não será como da primeira vez.

>> AO VIVO: plenário da Câmara vota denúncia contra Temer e ministros

A oposição precisa de 342 votos. Em agosto teve 263 contra 22 favoráveis a Temer, o que quer dizer que ele ganhou com a minoria. Mais uma vez abriu as torneiras para encher alguns com verbas de emendas parlamentares, algo que vai a mais de R$ 1 bilhão e também escancarou as portas para todo tipo de pressão, como a portaria que institui o trabalho escravo.

E o que será do Brasil se Temer escapar do processo agora? Sabe-se lá, mas boa coisa não é. Com o caixa baixo, o país em crise num ano eleitoral com o tempero da Lava Jato, alguns preveem que ele ficará só.

Ou melhor, os aliados de voto dele só querem as vantagens do poder. Defendê-lo do tiroteio no período eleitoral, nem pensar.

Ou seja, o final melancólico que marca governos impopulares, com Temer será antecipado em um ano.

Triste partida

Em despedida da secção baiana do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), por decisão do deputado José Carlos Aleluia, o dono do cargo, o ex-deputado Heraldo Rocha disse que ficou duplamente surpreso, pelo fato em si e também por ter sido alegado que os deputados estaduais estão insatisfeitos com ele.

– Insatisfeitos por quê? Eu aqui fui um mero despachante de emendas de deputados. Despachei emendas de 2014 e 2015. Só de tratores foram 159.

Concorrência — O pivô da questão é que Heraldo disse ser candidato a deputado, e Aleluia previu concorrência para o filho, Alexandre Aleluia, vereador em Salvador.

Olhando retrospectivamente hoje, podemos entender que a corrupção na Itália não diminuiu absolutamente Olhando retrospectivamente hoje, podemos entender que a corrupção na Itália não diminuiu absolutamente

O trabalho escravo fere sobretudo a dignidade humana, não apenas a liberdade humana O trabalho escravo fere sobretudo a dignidade humana, não apenas a liberdade humana

Mãozinha inimiga

Os aliados de ACM Neto na Assembleia estavam ontem em estado de graça com o anúncio do Centro de Convenções no Aeroclube.

Proclamavam que Neto deu 'um zignal' em Rui. Nos corredores da casa Pablo Barroso (DEM), amigo e aliado de Neto, deu de cara com Rosemberg Pinto (PT), o que fez o radialista Cristóvão Rodrigues improvisar um debate entre os dois. Pablo brincou:

– Neto está dando uma mãozinha a Rui, que vai mal no setor turístico.

Cerimonial — Rosemberg até começou elogiando a iniciativa, ainda que ironicamente, dizendo que o município de São Paulo tem cinco centros de convenções. Mas logo depois voltou ao normal:

– Neto vai fazer é um cerimonial, um espaço para aniversários, casamentos...

Chabu santo-amarense

Eleito ano passado como o homem que ia botar Santo Amaro no eixo após os anos do petista Ricardo Machado, Flaviano Bonfim (DEM) deu chabu. Os primeiros meses da administração oscilam entre ruins e desastrados.

Os funcionários públicos estão há três meses sem receber salários, a empresa que faz a limpeza pública ameaça tirar o time, os ônibus que fazem o transporte de alunos da cidade para Salvador também, e de quebra coleciona uma série de representações feitas pelo Ministério Público, em licitações.

Em síntese, desceu a ribanceira.

Ouvido mouco — Flaviano teve apoio de quatro ex-prefeitos, Genebaldo Correia, Raimundo Pimenta, João Melo, Manoel Vasconcelos, o Manoelzinho, mas, segundo Pimenta, não ouve nenhum:

– Ninguém presta. Nem Manoelzinho, que era funcionário da prefeitura, foi vereador, vice-prefeito e tudo por lá.

POUCAS & BOAS

* O coronel João Mansur de Carvalho foi nascido no Bonfim, morou a vida inteira no Bonfim e era da Irmandade de Senhor do Bonfim. É por isso que será lá amanhã (18h30) a missa de 30º dia dele. "Tenho certeza que ele ficaria muito feliz com isso", diz a filha Cristina Mansur.

* No empenho de vencer um mal das cidades grandes, o de não conhecer os vizinhos, Lourenço Mueller realiza hoje (19h) a segunda edição do Aniversário da Rua, no caso, a Humberto de Campos, na Graça. Vai ter recital e vernissage.

* A escravidão ontem e hoje no Brasil é o debate que a Ufba realiza segunda (18h) na Reitoria. Com a palavra os doutores em história João José Reis e economia Vítor Filgueiras. A ideia é devassar da escravidão colonial até à dos nossos dias.

adblock ativo