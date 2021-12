Temer mantém Geddel. Se forte, só o tempo dirá

Os que conhecem o PMDB de perto dizem: Michel Temer jamais deletaria Geddel do governo de bate-pronto. O episódio não teve força para tanto. Os dois são velhos amigos.

Agora a vida de Geddel vai depender de a mídia esquecer ou não o fato. Não foi à toa que ontem, quando um dos integrantes do Conselho de Ética da Presidência pediu vistas do processo para investigar o affair entre ele e o ex-ministro Marcelo Calero, da Cultura (após cinco terem votado a favor da apuração), o que adiaria a decisão para dezembro, o próprio Geddel pediu a agilização do caso. Por um detalhe: para o bem ou para o mal, quanto mais rápido liquidar o assunto, melhor.

Fora disso, na Bahia, é a oposição rezando por ele e os governistas torcendo contra. Uma queda de Geddel hoje mataria as expectativas de duas centenas de prefeitos.

Sem comparação

Ao tomar posse ontem no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Jaques Wagner brincou: disse ter aceitado o cargo porque está desempregado. E analisou:

– Não há como comparar o meu governo com o de Rui. Peguei um tempo de vacas gordas, com Lula e Dilma na presidência e uma situação política bem mais favorável. Hoje, sob a égide do combate à corrupção, estão sacrificando reputações.

Rei posto — Ao discursar, Marcelo Nilo (PSL), presidente da Assembleia, disparou:

– Rui Costa é o maior gestor que eu já vi!

Fátima Mendonça, esposa de Wagner, estava ao lado, não passou recibo:

– Ah é, é?...

Apoio esperado — O vice-governador João Leão, ao discursar, referiu-se a Marcelo Nilo lembrando: 'Ele já tem 10 anos na presidência da Assembleia'. Nilo retrucou:

– E com seu apoio vou para 12!

Não vou comentar nada, estou tranquilo

No Brasil não havia déficit fiscal, havia um deficit de verdade. Nós só faremos o Brasil crescer trocando o ilusionismo pela lucidez

A luta continua

Aos 90 anos, Waldir Pires (PT) vai comandar quinta (19h) o seu último ato como vereador em Salvador, a entrega do título de Cidadão Soteropolitano ao advogado Maurício Vasconcelos. Mas ele já avisou: após o fim do mandato continuará o mesmo.

– Eu só estou deixando de disputar mandatos eletivos. Mas continuarei na luta em favor da construção definitiva da democracia. Não podemos permitir retrocessos.

Pendenga grapiúna

O TRE deve julgar hoje a pendenga de Itabuna, se declara Fernando Gomes (DEM), se marca nova eleição ou aponta o segundo colocado, Antônio Mangabeira (PDT), como eleito.

O mais votado e o segundo colocado, Fernando e Mangabeira, se dizem tão otimistas que até parece que há duas vagas.

Epigrama de Geddel

Geddel entrou no olho do furacão depois que Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura, disse em entrevista à Folha de S.Paulo que pediu para sair porque sofreu pressão do ministro baiano para liberar a construção do prédio La Vue (a vista), no Centro Histórico de Salvador. Antonio Lins mandou o epigrama.

O Edifício de Geddel

Conhecido como "A Vista",

Pode virar um bordel

Depois daquela entrevista

POUCAS & BOAS

A Secretaria de Turismo da prefeitura de Salvador prevê que 40 mil turistas vindos em cruzeiros desembarcam de 13 navios que devem chegar até a capital baiana até o fim de dezembro. O total, para toda a temporada, é de 155 mil.

A maioria do trade turístico acha que esse tipo de visitante não fede nem cheira em termos de impacto financeiro. Eles se hospedem no próprio navio, a duração é curta e no frigir gastam pouco.

Amanhã faz um ano da morte do ex-governador Lomanto Júnior. Familiares e amigos vão lembrar a data com duas missas, uma em Salvador, na Pupileira (Santa Casa, às 19h), e outra na Catedral de Santo Antônio (18h), em Jequié.

O professor Edivaldo Brito (PSD), vereador em Salvador e jurista, lança amanhã (19h30) na Livraria Saraiva do Salvador Shopping a segunda edição revisada do livro Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico. Trata de temas atualíssimos, como acordos de leniência, pedaladas fiscais e termos de compromisso de cessação.

Colaborou: Biaggio Talento

