Temer libera dinheiro para Rui Costa e causa ciúme

Michel Temer foi nesta terça-feira, 27, a Maceió anunciar a liberação de R$ 1,02 bilhão para obras de combate à seca e acesso à água em 15 estados do Norte e Nordeste e Rio Grande do Sul.

Disse lá que, embora seja de São Paulo, gostaria de ser lembrado como 'o maior presidente nordestino que passou pelo Brasil'.

Mas a base baiana dele não gostou nem um pouco. Nenhum deputado entre os aliados dele foi convidado, mas Rui Costa foi.

De quebra, a fatia baiana do bolo é respeitável, algo em torno de R$ 184 milhões.

Como 60% do território baiano é no semiárido, justifica-se. Mas os aliados alijados acham que ele está engordando o inimigo.

Efeito colateral

O fechamento da UPA de Escada pelo governo vai provocar forte efeito colateral na prefeitura de Salvador, segundo técnicos da Secretaria da Saúde do município.

A clientela de lá vai correr para a UPA de Paripe, administrada pela prefeitura, que já atende 5,4 mil pessoas por mês.

O acréscimo deve ser de 30%.

Essa é a segunda UPA fechada pelo governo no subúrbio. A primeira foi a de Plataforma, em 2012.

Transição zero

Mariane Mercury (PTN), prefeita eleita de Cardeal da Silva, está com sérias queixas da prefeita Maria Quitéria (PSB), também presidente da UPB, de quem ela vai receber o mandato: não há transição por lá.

Ou melhor, a primeira reunião foi marcada para 1º de dezembro, não aconteceu. Depois remarcaram para meados do mês, também não aconteceu. Finalmente marcou-se outra para hoje:

Mariane diz que está recebendo um município aos frangalhos. E a cinco dias da posse, não há como planejar nada.

Linha de corte

Diógenes Oliveira, o Dinha (PMDB), prefeito eleito de Simões Filho, pediu e obteve ajuda de ACM Neto para ajustar a máquina da prefeitura ao seu modo.

Reduziu o número de secretarias de 20 para 14 e o de cargos comissionados de 480 para 160. Com isso espera poupar R$ 180 milhões ao longo de quatro anos.

Como a receita do município é de R$ 25 milhões/mês, ele ganhará sete meses.

Maquete da Bahia

A Maquete da Bahia que tanto sucesso fez na Fenagro já tem endereço novo para a alta estação: vai ficar no Shopping da Bahia, segundo o secretário José Alves (Turismo).

Concebida pelo maquetista Geraldo Suerdieck, ela tem 125 metros quadrados e pesa cinco toneladas de vidro e 2,5 de aço.

UTI Postal

O plano de saúde dos funcionários dos Correios está enfrentando sérias dificuldades para pagar a rede credenciada. A situação se agravou depois que o plano passou a ser terceirizado, e a dívida na Bahia já ultrapassa R$ 1,5 milhão com hospitais e clínicas.

Os funcionários e familiares estão ficando sem atendimento médico.

Histórico — A empresa Postal Saúde foi criada em abril de 2013 para gerir o plano dos Correios e está registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o nº 41913-3, classificada na modalidade autogestão, ou seja: sem fins lucrativos.

Em operação desde 1º janeiro de 2014, a Postal Saúde tem na sua direção funcionários e ex-funcionários dos Correios.

POUCAS & BOAS

* Pai Carlos ligou ontem de Recife para avisar que nós, jornalistas, não esqueçamos do índice de acertos dele nas previsões de 2016. Ele previu em março que Dilma cairia em abril. Acertou, mas com ressalvas. No Brasil, do Oiapoque ao Chuí, só duas pessoas sabiam: Deus e o mundo.

* A Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM) da prefeitura de Salvador realiza depois de amanhã a última Quinta Temática deste ano, com o tema Feminização da Aids. O evento acontece das 8h às 12h no Núcleo Espírita da PM nos Barris (atrás da Biblioteca Central).

* Embora em recesso, a Assembleia vai abrir o plenário dia 9 próximo para a entrega do título de Cidadão Baiano ao médico paulista Alfredo Carlos Simões Dornellas de Barrosa. A iniciativa é da deputada Fabíola Mansur (PSB).

Colaborou: Adilson Borges

