Temer ganha fôlego, mas perde gás na base

Michel Temer, que começou a semana quase caindo, conseguiu uma sobrevida ao derrubar na CCJ da Câmara o parecer do deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) recomendando a aceitação do prosseguimento da apuração da denúncia por corrupção.

Mas não é lá algo muito a comemorar. Temer, que já não tem voto nem popularidade, se sustenta só com o apoio no Congresso, e a apreciação do fato mostrou que no barco dele está entrando água.

Sem falar que ele ganhou a maioria trocando membros da CCJ e acusado de comprar votos, cinco dos seis tucanos da CCJ, entre eles o baiano Jutahy Júnior, votaram pela aceitação da denúncia.

Ou seja, Temer vê seu único ponto de apoio sendo corroído. Quer acelerar a votação antes do recesso com receio de que outro episódio bombástico o liquide já.

Defesas iguais — E por falar nisso, os argumentos da defesa de Temer na CCJ e a de Lula nos pós-condenação são iguais, sem tirar nem pôr: ambas alegam falta de provas.

Aleluia x Olímpio — Ao votar ontem na CCJ, o deputado José Carlos Aleluia dizia que ninguém tem responsabilidade pelos atos dos assessores. De repente virou-se para o colega do lado, o Major Olímpio (SD-SP):

– Me respeite! Me respeite!

Olímpio retrucou baixinho que os assessores dele não carregam malas.

Neto na PPP

ACM Neto lança segunda (10h), no Fiesta, o terceiro eixo do programa Salvador 360, chamado de Investe, destinado aos investimentos públicos, no montante de R$ 3 bilhões.

Curioso é que parte do dinheiro será investido em regime de PPP, a parceria público-privada, até agora uma opção do governo.

Expo Tech

Os sindicatos das indústrias de cosméticos e perfumaria (Sindcosmetic-BA) e de sabões, velas, detergentes e afins (Sindisabões) realizam segunda e terça na Fieb a Expo Tech, que vai reunir 230 indústrias do segmento com uma pretensão alta: puxar para o Nordeste eventos que até agora só foram realizados em São Paulo.

Fala Juan Lorenzo, do Sindisabões:

– É a primeira, mas já é sucesso. Pela aceitação massiva do empresariado.

Crise seletiva — Raul Menezes, do Sindcosmetic, diz que no segmento 25% das empresas, cerca de 20, dominam 75% do mercado. O resto briga pelos 25%.

– Mas o segmento é forte. Emprega 3.577 trabalhadores e tem tudo para crescer.

A crise atingiu o setor, mas nem tanto.

São Bartolomeu

Vera da Saúde (PR), prefeita de Maragojipe, corre atrás da Bahiatursa para conseguir realizar, em agosto, a tradicionalíssima festa de São Bartolomeu, o padroeiro.

A festa envolve a Lavagem, o Bando e a regata Aratu-Maragojipe.

O secretário de Turismo lá, Francisco Gomes, diz que a festa é fundamental para movimentar a economia municipal.

É, e é a não realização que o povo teme. O Forró do Cais, outra tradição, a do São João, foi cancelado por falta de dinheiro.

Mas, quem sabe, pode ser que São Bartolomeu tenha mais prestígio.

POUCAS & BOAS

* João Leão não foi internado no Hospital Aliança, após ter passado mal anteontem. Foi no Santa Izabel. E nem foi para casa logo depois, como disseram os assessores. Na real, fez uma bateria de exames e recebeu alta ontem pela manhã.

* Os Fóruns de Relações Trabalhistas e o de Direito Aplicado em Saúde se fundiram no VI Fórum Jurídico da Saúde na Bahia, que ocorrerá em Salvador, nos dias 13 e 14 de setembro. A pauta este ano está cheia, com a reforma trabalhista e a previdenciária ainda em discussão. A iniciativa é do Sindicato dos Hospitais e Federação Baiana da Saúde.

* A CCR realiza hoje, das 7h às 19h, a Ouvidoria Itinerante do Metrô de Salvador na Estação Pituaçu, a mais movimentada da Paralela. Lá, a queixa principal é a integração, o que vai se resolver com a construção da estação de ônibus da Gal Costa.

* Deusdete Petronílio de Jesus, o Irmão Deusdete (PTC), vereador em Luís Eduardo Magalhães, sumiu da Câmara duas sessões e reapareceu com uma justificativa original: 'Tem muita gente que acha que sogra é igual mandioca, só presta enterrada. Mas eu gosto muito da minha".

