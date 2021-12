Temer fica, é diretas já ou eleição indireta?

Só há um consenso em Brasília: no caso de Temer cair, a solução deve ser democrática. E é só. Já a partir daí começam as divergências. Um lado diz que o mais democrático é o respeito pleno à Constituição, que prevê eleição indireta pelo Congresso. Eleição direta é rasgar a Constituição.

O outro diz que este Congresso apodreceu, perdeu a legitimidade como representação popular, e mudar a Constituição para a convocação de eleições já seria o melhor para dar uma cara nova na cena política.

Diz a senadora Lídice da Mata (PSB), defensora das diretas já, que em qualquer das alternativas demora-se no máximo um mês para estabelecer o rito.

Sem acordo. Diretas já, assim como o Fora Temer, é palavra de ordem da esquerda desde que Dilma caiu, agora turbinada por outros segmentos, ou de insatisfeitos de sempre, como o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), e os que debandaram de Temer. Como se diz em Brasília, a esquerda se uniu e a direita se dividiu. Particularmente entendemos que a presente sujeira da República só se lava com voto popular.

Mas no que vai dar, sabe lá Deus.

Defesa zero - A senadora Lídice da Mata diz que a maior prova de que Temer acabou é a de que no Congresso não aparece uma só voz para defendê-lo, ao menos publicamente.

– Temer já não governa. Apenas tenta se manter, forçando o Congresso a aparentar um clima de normalidade que não existe.

Lúcio acredita - Mas o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB), amigo e aliado de Temer, e irmão de Geddel, admite que há dificuldades, mas acha possível Temer se manter até o fim do mandato:

– Ele é como um gato, tem sete vidas. E só queimou uma.

Você acha que, a essa altura do campeonato, alguém vai botar canga em mim? Você acha que, a essa altura do campeonato, alguém vai botar canga em mim?

É evidente que, se fosse possível, jamais celebraríamos acordos de colaboração com nenhum criminoso É evidente que, se fosse possível, jamais celebraríamos acordos de colaboração com nenhum criminoso

A vez do cravo

Alijados das políticas oficiais especialmente por falta de zoneamento da área produtora, produtores de cravo do baixo sul se aglomeraram ontem na audiência da Assembleia realizada em Valença para discutir o assunto.

Estavam lá oito deputados, incluso Ângelo Coronel, presidente da Assembleia, com Hildécio Meirelles (PMDB), o anfitrião da vez. A Bahia produz 14 mil toneladas por ano, em 8 mil hectares, principalmente no baixo sul.

Solene explosão

A formatura dos alunos de administração da Ufba na noite de anteontem teve um momento inusitado. Cada estudante pede uma música, na hora de receber o canudo.

Leonardo Aranha da Conceição inovou. Na vez dele tocou o Hino do Bahia.

Explosão na plateia. De alegria.

Gil imortal?

A Academia de Letras da Bahia iniciou ontem as tratativas para iniciar a eleição do novo imortal da entidade, na vaga do monsenhor Gaspar Sadoc, que faleceu em setembro do ano passado, aos 100 anos.

Um dos nomes que estão emergindo com força entre os acadêmicos é o do cantor e compositor Gilberto Gil.

E por que não? Música é poesia. Bob Dylan não ganhou o Nobel de Literatura?

Adeus, Vital

Vital Roberto Polimeno Mesquita, para a praça Vital Mesquita, para os amigos apenas Vital, figura afável, tipo tranquilão, muito relacionado nos meios de comunicação, com jornalistas e proprietários, nos deixou ontem. Foi sepultado no Jardim da Saudade, pela manhã, após enfrentar problemas pulmonares que se agravaram.

Vital era pernambucano que adotou Salvador, onde passou 40 anos dos 61 que viveu. Publicitário, nos últimos tempos fazia o marketing da Orient Filmes.

POUCAS & BOAS

Moradores da Pituba que usam o sinal da Vivo estão injuriados. Não puderam ver o jogo do Bahia, como gostariam, porque não tinha sinal. E as reclamações são recebidas por uma secretária eletrônica, que não funciona.

A Liga Cachoeirana de Futebol vai comemorar os seus 70 anos hoje (19h) em sessão solene na Câmara de Vereadores. A liga lá é um orgulho da cidade. Já foi campeã do Torneio Intermunicipal de Futebol oito vezes. Só Itabuna se iguala. Muitos ex-atletas estarão lá.

Com show de Claudinho do Acordeon, forrozeiro festejado, a prefeitura de Irecê inaugurou ontem no Salvador Shopping a loja do São João da cidade, um dos mais badalados da Bahia.

