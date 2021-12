Temer escapa do TSE. E agora, como ficamos?

Veja você que ironia. Quem fez a denúncia de crime eleitoral contra a chapa Dilma-Temer foi o PSDB, hoje principal aliado de Temer. Óbvio que mirou Dilma, Lula, o PT e cia. E acabou acertando no amigo.

Mais: no envolvimento com Temer o PSDB desnudou o lado podre do tucanato, levando para o limbo o senador Aécio Neves, que em 2014 disputou o segundo turno com Dilma.

Uma olhada no retrospecto dos fatos envolvendo as duas bandas e o que disseram um do outro produz uma sensação funesta: a de que tínhamos uma quadrilha no poder com outra fazendo oposição.

Esse cenário produz outro também funesto com a absolvição de Temer ontem (pedra fartamente cantada antes): a grande maioria dos políticos gostou (mesmo os que não confessam). Governistas dizem que mudar agora seria pior para o país (na real, eles se fortalecem no fisiologismo com um presidente moribundo pela honra maculada). E os oposicionistas, embora (em boa parte) porque ganham um discurso poderoso, o grito nas ruas do Fora Temer (embora achem melhor o Fica Temer, para deixá-lo sangrando e com isso reabilitar as chances de vitória em 2018).

Em síntese, a falta de vergonha está escancaradamente institucionalizada.

Desafio maior

Diz a senadora Lídice da Mata (PSB) que o Brasil vive o seu grande desafio, buscar uma saída para a enrascada em que se meteu. A questão: onde está a tal saída?

– O ambiente é terrível. Nunca se viu algo tão ruim como nos dias de hoje.

Mas se lá em Brasília as nuvens são turvas, na Bahia Lídice está em festa. Com um forró, o PSB inaugura domingo a sua nova sede no Rio Vermelho, com a presença do senador João Capiberibe (PSB-AP), um dos arautos da tese das eleições diretas já.

A petição inicial apontou um tumor. A ecografia apontou um câncer. A cirurgia abdominal demonstrou que o quadro é de metástase

Eu rejeito o papel de coveiro de prova viva. Posso até estar no velório, mas não carrego o caixão

Crescimento turístico

No encontro de secretários de Turismo do Brasil ontem na Casa do Comércio, uma boa notícia: o Ministério do Turismo está recadastrando os municípios turísticos do país, o que, segundo o secretário baiano José Alves, é para lá de positivo:

– Temos hoje 117 municípios turísticos. Iremos para mais de 200.

Forró do Rato Branco

O forró do Bahia British Club, ou Clube Inglês, ontem, teve duas facetas marcantes, uma festiva e uma acadêmica.

A festiva: o sanfoneiro Rato Branco, de Euclides da Cunha, deu espetáculo.

A acadêmica: como o público em grande parte é de juristas, sempre alguém largava o forró para olhar o julgamento da chapa Dilma-Temer. Herman Benjamin foi aplaudido.

Dois conceitos

De um magistrado, que já rodou pelo interior baiano, e agora está em Salvador, sobre o julgamento da chapa Dilma-Temer:

– O Herman Benjamin cresceu muito no conceito da magistratura, para os que não o conheciam. O de Gilmar Mendes não caiu porque não tem mais para onde.

POUCAS & BOAS

O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia (Sintel) realiza terça (14h) a audiência pública A precarização do trabalho em Salvador. Vai focar os operadores de telemarketing.

O Albinismo além do que se vê, evento que acontece hoje pela manhã na Faculdade de Direito da Faculdade da Cidade, foi organizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e não pela seção baiana da entidade, como dissemos.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Mocotó e fato

Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, resolveu participar de uma caminhada que os funcionários resolveram fazer no fim de semana passada, de Piatã até a sede da Assalba (associação dos servidores), em Itapuã. Saiu na frente num pique que a maioria não aguentou e se gabou:

– Estou aqui preocupado com essa turma que vem aí atrás e não consegue andar. Eu tô com cinco ponto nove e vou com uma manual de 20 sem fumaçar!

Chegou na frente, óbvio. Entrou, viu a mesa cheia de canjicas, bolos de milho, milho, amendoim e afins:

– Tá fraco.

Chamou um auxiliar:

– Você sabe onde pode achar fato e mocotó por aqui?

– Sei.

– Então vá buscar.

