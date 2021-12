Temer derrapa e joga gasolina na fogueira

No fim do ano passado, quando o Brasil ainda tinha alguma governabilidade, já se dizia (mesmo entre oposicionistas) que Michel Temer, o vice-presidente, 'queria dar o golpe sem parecer golpista'.

Daí em diante Temer só marchou na direção de se afastar de Dilma (leia-se afastar ela), mas jogando como profissional, com passos milimetricamente calculados.

Primeiro com a carta choramingando as suas mágoas e depois com o rompimento do PMDB do governo, a cartada decisiva.

Mas nesta segunda, 11, derrapou feio, coisa de amador, com o vazamento do áudio em que ele já fala como presidente da República, falando em 'governo de salvação nacional'.

A explicação carimba o amadorismo: ele estaria fazendo 'exercício' no seu celular e acidentalmente o áudio vazou para a bancada.

Jogou gasolina na fogueira. Os petistas, que já chamavam Temer de capitão do golpe, ganharam munição.

É fácil prever: com ou sem impeachment, o Brasil ainda vai sangrar muito.

Do contra

A direção nacional do PSB divulgou nota orientando os parlamentares do partido a votar a favor do impeachment.

A senadora Lídice da Mata largou outra. É contra o impeachment (e ao partido).

Fiol em debate

Presidente da Comissão da Fiol, a deputada Ivana Bastos (PSD) se diz otimista com a viagem de Rui Costa à China. Ou melhor, acha que agora vai.

Nesta quarta, 13, às 9h, a comissão vai destrinchar a viagem de Rui, com o secretário Bruno Dauster fazendo relato minucioso.

'É possível que alguém tenha a capacidade de reunificar a todos, de fazer este apelo, e estou tomando esta liberdade de fazer este pedido'

Michel Temer, falando como presidente no áudio que vazou para a imprensa.

Mudança na SEC

Rui Costa confirmou nesta segunda que recebeu o pedido de demissão de Osvaldo Barreto da Secretaria da Educação. Disse que até o fim do mês anuncia o substituto.

Show em Lisboa

A participação da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa) na Feira Mundo Abreu, um dos maiores eventos de turismo do mundo, no último fim de semana, trouxe boas notícias para a Bahia.

O estado foi quem mais chamou a atenção entre os destinos brasileiros na feira, em Lisboa.

E também o que mais vendeu.

Redescobrindo o Brasil - Mais de cinco mil reservas para viagens das próximas férias dos portugueses foram comercializadas só no domingo. Os pacotes para Porto Seguro foram os mais vendidos.

'Os portugueses gostam da Bahia', diz Diogo Medrado, superintendente da Bahiatursa.

Quem duvida? Tanto que se apossaram por mais de 300 anos.

Epigrama do navio

Embora ressalte que a nota Epigrama do navio, de Geraldino Lima, publicada semana passada, tenha linguagem poética, a assessoria do comando do 2º Distrito Naval diz que ao chamar o navio Bahia de 'sucata', induz a informações equivocadas.

Fala que o Navio-Doca Multipropósito (NDM) "Bahia" foi incorporado à MB em ótimo estado e com plenas condições. O navio tem projeto atual e pouco tempo de uso, em se tratando de embarcações do seu porte. A França disponibilizou o navio para venda por questões estratégicas de reconfiguração da sua frota militar e não por conta do estado da embarcação.

POUCAS & BOAS

O Ministério Público Federal em Feira de Santana acionou a Justiça contra o prefeito de Serra Preta, Adeil Pedreira (PMDB). Ele é acusado de contratar uma empresa de fachada, a Ramos Fagundes Locação e Transportes, e desviar R$ 664,7 mil do SUS.

Alguns dos maiores especialistas em economia criativa no Brasil participam sábado do seminário FeiraCriativa.com, em Feira de Santana. O evento, coordenado pelo Instituto Pensar, será no teatro da CDL (9h). Renato Casagrande, ex-governador do Espírito Santo e presidente da Fundação João Mangabeira, estará la.

Arcos, colares, lanças e bordunas das tribos pataxós, xukuru kariri, maxakali e krenak compõem o acervo de 200 peças da exposição Índios na Janela, que fica no Palacete das Artes entre 19 e 24 para marcar a passagem do Dia do Índio (19 de abril).

A exposição já esteve em Ilhéus e Porto Seguro, com sucesso. Reúne peças coletadas por Silvan Barbosa Moreira, ex-funcionário da Funai, que diz ter no acervo algumas raridades. Dia 22 (15h) ele fará a palestra Minha Vida na Tribo.

