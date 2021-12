Temer caça infiéis, mas na Bahia segura o freio

Michel Temer está determinado a fazer o expurgo da máquina pública dos infiéis da sua causa, a salvação da pele, mas na Bahia vai ter que segurar as pontas.

Cinco dos sete tucanos, entre eles o baiano Jutahy Júnior, votaram contra Temer na CCJ. E nos três da bancada federal, João Gualberto sempre defendeu a saída do governo por achar o cenário 'uma indignidade', Jutahy que estava no muro também pulou do barco e só ficou Antonio Imbassahy, que está ministro (Secretaria de Governo).

Os tucanos baianos indicaram, principalmente, os superintendentes da Caixa Econômica em Salvador e Feira de Santana.

Mas no entorno dos aliados de ACM Neto a palavra de ordem é cautela. Já sofreram um baque com as desditas de Geddel e cá, no olhar deles, o inimigo é Rui Costa.

Em suma, deve ficar tudo como está.

Meia volta — E por falar em Imbassahy, está tudo indicando que ele vai deixar, pelo menos provisoriamente, o ministério para reassumir o mandato na votação da aceitação ou não da denúncia contra Temer no plenário da Câmara, dia 2 de agosto.

A questão: o suplente dele é Marcos Medrado (PR), aliado de Rui Costa.

Quando Medrado assumiu o mandato, depois de esperar longo tempo, já tinham dito que em votações importantes ele cairia.

No furacão

Criticado (ou vítima de insinuações) por não ter ido votar na CCJ no caso da acusação contra Temer, o deputado Félix Mendonça Jr., presidente do PDT na Bahia, diz que estão fazendo tempestade num copo d'água:

— Eu precisei me ausentar, mas já tinha declarado o meu voto, contra. E o suplente (Afonso Motta, de São Paulo), também votou contra. Qual é o problema?

Tempero no tabuleiro

Agora é oficial. A profissão de baiana de acarajé foi incluída ontem na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), documento que reconhece, nomeia, codifica e descreve as características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro.

Puxado pelo deputado Benito Gama (PTB), o trâmite para a inclusão teve início com um estudo estimulado pela Prefeitura junto ao Ministério do Trabalho.

Documento histórico — Só em Salvador atuam 3,5 mil baianas. A secretária de Políticas Públicas de Salvador, Taissa Gama, diz que a data é um marco na vida delas:

— Agora, as baianas em geral e as que atuam em Salvador estão oficializadas em um documento histórico. Já estava mais do que na hora desse reconhecimento.

Luto na feira

Nilton Ávila, figura lendária na Feira de São Joaquim, partiu para o outro lado ontem. Aos 76 anos, sucumbiu a um câncer.

Ávila gostava de se gabar:

— De São Joaquim conheço até as pedras.

Foi presidente do Sindicato dos Feirantes de Salvador (Sindifeira) de 1973 a 1977.

Deixa oito netos e filhos, entre eles o atual presidente do Sindifeira, Nilton Ávila Filho, o Gago da Feira. Aliás, foi o avó dele quem fundou o sindicato em 1956.

Se os mandatos não fossem intercalados até ia parecer dinastia.

POUCAS & BOAS

O professor e advogado Pedro Camilo funda hoje (9h) no Teatro Espírita Leopoldo Machado (Boa Viagem) a Associação Jurídico-Espírita da Bahia. Ele diz que é uma proposta inovadora.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Troca Letras

Wanderley Miranda de Almeida, hoje dentista renomado, no começo diagramador do velho Jornal da Bahia, ainda nos tempos de João Falcão, tinha a família no olho do furacão da briga com os índios kiriris pela posse de Mirandela, em Ribeira do Pombal, por isso ganhou dos amigos o apelido de Kiriri. Antes não gostava, mas depois relaxou.

Lembra ele que Armando Oliveira, cronista esportivo e do jornal, com uma personagem, D. Miúda, era um figuraço. Quando alguém mexia no texto dele que mudava o sentido, ligava:

— Ô Kiriri, diga ao ornitorrinco Troca Letras que ele interveio indevidamente na minha coluna!

Ornitorrinco é um mamífero aquático que tem veneno na ponta dos esporões. No caso, acusava os revisores.

