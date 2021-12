Temer acaba no TSE? É o que está parecendo

Michel Temer não subiu a rampa, entrou no Planalto pelas portas dos lados, após impeachment de Dilma. Teve uma chance de ouro de escrever o seu nome na história se articulasse a convocação de eleições diretas para a escolha de um presidente legitimamente eleito. Preferiu apostar num caminho tortuoso. Sonhou que, sem voto, impopular, sustentado por um Congresso cheio de suspeitos elencados pela Lava Jato, daria para chegar lá, tomando medidas impopulares.

Perdeu, mas não admite. Sonha mais alto. Que a pequena reação da economia vai salvá-lo.

Fernando Collor por um Fiat Elba, Dilma pelas pedaladas fiscais, e tentam pegar Lula pelo tríplex, por si supostos crimes que podem ser forjados como de alta gravidade para incubar os interesses reais, o de pegar quem está lá. Com Temer, não. Ele foi flagrado gastando tempo e influência para financiar o acobertamento de outros crimes. É uma pegada maioral. Em teor de acusação, botou a concorrência citada para trás.

Temer presidente, dias contados.

Data marcada — A hora de Temer está marcada. Antes da JBS o Planalto contabilizava uma vitória de 5 a 3 no TSE, no julgamento da acusação de crime eleitoral pela chapa Dilma-Temer.

O TSE patinava, é verdade. Está convencido de que há crime, mas tinha receio de estar jogando mais gasolina na fogueira da crise econômica. Agora é o inverso. Ao invés de perturbar, a cassação de Temer é uma ajuda.

O julgamento será dia 6. Temer fica, se não sair antes, no máximo até lá.

Inocentes — Aliás, apesar do tsunami que varre Temer e Aécio do mapa político, os dois continuam jurando inocência.

Prestam mais este desserviço para a já dilacerada credibilidade dos políticos.

"A pior alternativa é a permanência de Temer sem legitimidade esem credibilidade"

Walter Schalka, presidente do Grupo Suzano.

"Não há outra saída: os brasileiros devem se mobilizar, ir para as ruas e reivindicar com força a renúncia imediata de Temer"

Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, no Twitter.

Unidos do Nordeste

Fábio Souto (DEM), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, e Eduardo Salles (PP), da Comissão de Agricultura, lideram um movimento para unir na defesa do Velho Chico, que agoniza, os cinco estados pelos quais ele passa, Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Fala Eduardo:

– Vamos nos juntar para dizer a quem recebe a água da transposição que ou eles vêm com a gente ou morreremos todos.

A ideia-base é pressionar o governo.

O xis da questão — Mas os deputados baianos (de modo geral) dizem que o tsunami da delação da JBS em cima de Temer atinge em cheio as agendas construídas em busca de soluções, aqui e alhures.

Ou seja, no momento, nem adianta bradar, por absoluta falta de destinatário.

Nas barbas

Moradores da Ladeira Gamboa, vizinhos do Teatro Gamboa, estão angustiados. Cavando túneis pelos muros de trás, na ribanceira que dá na Contorno, ou pulando os muros da frente, arrombaram algumas casas e levaram computadores, celulares, utensílios e mais o que puderam carregar.

A indignação é maior porque a rua fica juntinho do Quartel Geral da PM.

POUCAS & BOAS

Semana que vem, lá para quinta, Rui Costa vai receber representantes das empresas chinesas interessadas no projeto da ponte Salvador-Itaparica, da Fiol e do Complexo Porto Sul. Mas o projeto fatalmente sofreu um contratempo: eram 'vendidos' como a chance de Temer participar de uma grande obra nordestina com DNA próprio. A JBS abortou.

O protesto do vereador Maurício Trindade (DEM) com moradores da Avenida Magalhães Neto amanhã não é para liberar a pista, como dissemos, e sim para fechá-la toda para esporte e lazer. Com meia pista, fica muito perigoso.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Sem combustível

Conta o jornalista Etevaldo Dias, que foi porta-voz presidencial nos últimos instantes do governo de Fernando Collor de Mello, que a ficha do presidente só caiu quando ele já se despedia do Planalto.

Entrou no helicóptero com a mulher, Rosane, e pediu ao piloto:

– Dê uma volta aí sobre o Ciap (Centro Integrado de Apoio Profissional).

– Não, não tenho combustível para isso.

E Etevaldo completa:

– Só aí ele viu que não era mais presidente.

Temer está assim. Só falta o helicóptero.

adblock ativo