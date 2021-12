Tecnologia aliada à eleição de outubro

A nova versão do Pardal está há um mês disponível para download gratuito nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e é a aposta da Justiça Eleitoral para usar a tecnologia a favor da integridade das eleições de outubro de 2018. Teoricamente, porque já existem muitos relatos de usuários insatisfeitos com o seu desempenho e seus recursos, que servem para, como um passarinho alheio a tudo, dedurar sobre propaganda eleitoral irregular, compra de votos e uso da máquina pública para fazer campanha política. Interessante notar que existe até um sistema anti-fake news ao pedir que o cidadão obrigatoriamente denuncie com seu nome e CPF, e mostre provas da suposta ilegalidade. Afinal, num pleito tão atípico e tenso como este, não se deve dar espaço para partidarismos em forma de paixões exaltadas.

Usuários – Acontece que o retorno dos usuários, ao menos nos comentários da página para baixar o aplicativo, revelam alguns pormenores em que se pressupõe um Pardal lento, incompleto e, também, segundo aqueles que querem utilizá-lo, não raramente dá erro na hora de efetuar a denúncia. Aliás, uma das principais reclamações é referente a uma opção que de fato não existe no Pardal, que é para denunciar possíveis infrações relacionadas a candidatos à presidência e vice-presidência da República.

Confiança

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realiza desde segunda-feira, por meio do site oficial do órgão, pesquisa para medir o índice de confiança da população baiana na Justiça Eleitoral. Mas também averigua as razões pelas quais o baiano confia no TRE e quais dos seus serviços já utilizou.

Daciolo Pistola

Em tempo de jejum e oração, o candidato Cabo Daciolo (Patriota) divulgou, pelas redes sociais, um vídeo onde – aos gritos – diz que as conhecidas réplicas da Estátua da Liberdade, posicionadas nas lojas da rede Havan, deveriam ser removidas “uma por uma”. “Se quiser colocar vai ser no máximo de 2 metros, e cada uma que colocar no meu país vai ter de colocar no teu país também", disse o candidato, alterado, enquanto afastava a câmera.

No melhor estilo Don Quixote, Daciolo tem lampejos de nacionalismo em sua campanha de viés conservador. O vídeo viralizou, mas o dono da Havan, o empresário Luciano Hang, minimizou o material do candidato: a Havan é uma empresa nacional e Hang é filho de operários.

Ranking de devedores

Os maiores devedores na Justiça do Trabalho baiana, entre dez pessoas jurídicas e dez pessoas físicas, são alvo de um ranking divulgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA). É uma ferramenta interessante para expor estes inadimplentes que não podem, por exemplo, participar de processo licitatório, realizar financiamentos públicos ou receber incentivos fiscais.

Entre os devedores, estão dois municípios, três terceirizadas, uma empresa pública federal e uma estadual. A divulgação da lista faz parte das ações da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorrerá entre os dias 17 e 21 de setembro, e promete realizar cerca de 547 audiências extras, com ênfase nas ações de execução.

POUCAS & BOAS

* Com o projeto ‘Eu preciso sonhar: uma escola que perpassa a função de ensinar’, o professor Elionaldo Bringel venceu o 11º Prêmio Professores do Brasil na categoria 6º ao 9º ano de Ensino Fundamental entre os profissionais da Bahia. Ele leciona na escola Municipal Terezinha Ferreira de Oliveira, em Juazeiro. Para o estudante Leanderson Soares, “o projeto motivou os alunos a estudarem mais, para conseguir realizar nossos sonhos profissionais”. Particularmente, disse, foi importante porque o ajudou a decidir sobre qual carreira seguir. “Vou ser policial”. Além de Juazeiro foram premiados professores de Salvador, Conceição do Coité, Iraquara, Tucano, Lage, Paripiranga, Ibiassucê, Camaçari, Lauro de Freitas e São Francisco do Conde.

