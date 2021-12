TCU aponta sobrepreço em obras na Arena

Mais um capítulo da novela da Arena Fonte Nova. No último dia 22 de março, o plenário do Tribunal de Contas da União apontou superfaturamento de R$ 773.995,02 nas obras do entorno do estádio, construído para abrigar a Copa do Mundo de 2014. Os contratos são de 2012, durante o segundo mandato do ex-governador Jaques Wagner.

Daí que o ministro-relator Walton Alencar Rodrigues mandou encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, e, agora, está nas mãos de ninguém menos que o conselheiro Pedro Lino, à frente do caso da PPP da Arena Fonte Nova.

Transparência – Também deram ciência ao governo do estado. A empresa responsável pela obra foi a TOP Engenharia, bastante assídua nas doações em campanhas eleitorais aqui na Bahia, quando era permitido o patrocínio privado.

Só em 2013, para “implantação de infraestrutura urbanística no entorno dos estádios e centros operacionais de treinamento” a TOP recebeu mais de R$ 2,8 milhões – diz lá o site do Transparência Bahia.

Suspensão – Auditorias, pedidos de vista e discussões tomam conta do caso da PPP da Fonte Nova no TCE desde 2010. No penúltimo capítulo, há um ano, o TCE tinha dado prazo ao governo para recalcular o valor do contrato com preço menor. Estudo identificou custo excedente de R$ 460 milhões. A decisão foi do Pleno.

Já o último capítulo foi o pedido de embargo de declaração feito pelo governo do estado. Procurado por esta coluna, Lino disse que ainda está estudando o pedido. E também que já juntou a última novidade do TCU ao caso.

Dizem que a novela está já nos últimos capítulos... Audiência aguarda.

O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem a sua volta

​Eu achava que a política era a segunda profissão mais antiga. Hoje vejo que se parece muito com a primeira

AL-BA: independente

O presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel (PSD), prepara coletiva para apresentar balanço de 70 dias à frente da Casa, algo nunca feito. Pretende mostrar a nova marca da Casa e outras surpresas “a la Coronel’. Assessores queriam a coletiva hoje, mas ele próprio pediu para adiar: quer ver tudo detalhadamente antes.

Ônus e bônus

Após dois meses, qual é o melhor e o pior de ser presidente da Assembleia?

– O melhor de ser presidente é estar lutando para transformar a Alba em um poder independente, sem perder a harmonia com os outros poderes. O pior é ver a resistência de quem quer ver o poder submisso...

A quem a carapuça servir.

IR por uma boa causa

A Prefeitura de Salvador lança amanhã campanha que dá bom destino ao Imposto de Renda devido. Quem ainda não declarou o IR do exercício 2016 pode destinar até 6% do imposto devido no caso de pessoas físicas, e 6% pessoas jurídicas, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Iniciativa inédita da Secretaria de Políticas para Mulheres , Infância e Juventude, que tem à frente Taissa Gama.

Gestão – A ideia é auxiliar a população mais pobre entre 0 e 17 anos. A gestão dos recursos do Fundo é feita pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e tem fiscalização do Ministério Público. Hoje, 24 projetos recebem dinheiro do Fundo com foco nas áreas de esportes, inclusão digital, defesa dos menores, entre outros.

Rui visita obras do CIS

O governador Rui Costa visita, amanhã, obra de pavimentação realizada pelo Centro Industrial Subaé (CIS), em Feira de Santana, para implantação de novas empresas. Rui também assina protocolo de intenções para ampliação da OL Indústria de Papéis, que tem capacidade de produção de 4.400.000 toneladas/ano de papel higiênico. Haja!

