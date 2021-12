TCM já rejeitou contas de 92 prefeitos em 2015

Enquanto os carrascos da Assembleia Legislativa preparam a guilhotina para cortar a cabeça do Tribunal de Contas dos Municípios, por razões até hoje difusas, o órgão fiscalizador continua, por seu turno, "passando o cerol" nos prefeitos que cometeram atos considerados irregulares.



Nas sessões da semana passada, nada menos que 12 prefeitos tiveram as contas rejeitadas. Somadas às 80 deste ano, até a semana anterior, o TCM rejeitou um total de 92 contas de prefeituras baianas, das 291 julgadas em 2015. E, das 199 aprovadas, todas foram com ressalvas - quando se indica alguma irregularidade sanável. O assustador é que o Tribunal não aprovou nenhuma conta sem ressalvas, ou seja, imaculada. O TCM realiza as três últimas sessões do ano essa semana.



Como era previsto desde 2014, devido à queda na arrecadação de impostos e cortes nos repasses da União aos municípios, o grande motivo para a desaprovação das contas é a extrapolação de gastos com a folha de pessoal, descumprindo a Lei da Responsabilidade Fiscal. Isso não significa que outras irregularidades não foram identificadas. São muitos os casos de gastos sem comprovação, descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos das pastas da educação e saúde, entre outras.



Solidão - O estranho nessa história da Assembleia Legislativa querer acabar com o TCM é a falta de solidariedade de outros órgãos ditos de fiscalização. Por muito menos, a Ordem dos Advogados do Brasil e os Ministérios Públicos reagiram contra iniciativas voltadas a dificultar o combate à corrupção.

Omissão de deixar as pessoas com pulga atrás da orelha. Ainda mais agora, que os dados do TCM são compartilhados entre todos os órgãos fiscalizadores.

"O que governadores do PMDB têm dito, o que lideranças do PMDB têm dito não demonstra isso (que haverá rompimento do partido com o governo)"

Edinho Silva, ministro da Comunicação Social

Sem máscara



As manifestações pró impeachment de ontem marcaram a "adesão" de políticos da oposição a Dilma, leia-se DEM e PSDB, que antes fingiam "distanciamento" dos atos.



Microcefalia



Chamados na sexta para receber orientações sobre o enfrentamento aos problemas decorrentes dos vírus da chikungunya e zika, médicos da rede pública receberam informações que demonstram que o SUS está despreparado para atender as famílias que terão bebês com microcefalia. Foram orientados a fornecer todos os dados sobre a deformação aos pais, mas devem avisá-los que eles serão os responsáveis pelo tratamento já que o sistema público não está preparado para esse tipo de atendimento.

Informou-se também que, somente no Hospital Roberto Santos, 58 fetos em gestação já tiveram diagnostico de microcefalia.



O fato é que o sistema de saúde foi surpreendido pelo agravamento do quadro da dengue - epidemia que há décadas as autoridades brasileiras tentam sem êxito conter - com a chegada dos vírus da chikungunya e zika.



Nem com a ajuda da santa



Na festa de Santa Luzia do Pilar, realizada ontem, os integrantes da irmandade que administra a igreja do século 18 se mostraram insatisfeitos com as autoridades. Duas reformas foram feitas no templo e apresentaram falhas. Peças de madeira do retábulo que teriam passado por restauração, por exemplo, foram recolocadas infestadas de cupins. Agora o Iphan anuncia mais uma reforma que tem deixado os irmãos com esperança.



Onde parar? - A igreja integra o circuito de caminho religioso da cidade baixa, mas apesar de vários apelos da irmandade, a Transalvador não conseguiu evitar que a frente do templo tenha se transformado em estacionamento de pessoas que trabalham na região, evitando que ônibus de turistas se aproximem da entrada. Pior, motoristas param bloqueando a rampa de acesso para cadeirantes instalada na última reforma.



Retrocesso



O Senado aprovou na semana passada projeto de emenda constitucional que detona a fidelidade partidária. Após a promulgação da PEC, políticos terão 30 dias para trocar de partido sem perder mandato. Vergonha.



POUCAS & BOAS



Funcionários do Judiciário paralisam por 48 horas a partir dessa terça. É um protesto contra a votação na quarta - se houver - do projeto que mexe no Estatuto dos Servidores.

O fotógrafo Anízio Carvalho será homenageado em sessão da Câmara de Salvador na sexta, 9 da manhã. A iniciativa é da vereadora Aladilce.

adblock ativo