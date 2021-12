TCM investiga 30 mil servidores suspeitos

Por recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) cruzou os dados de todos os servidores federais, estaduais e dos 417 municípios baianos. Deu um bom caldo.

Em 395 prefeituras foram registrados 30 mil servidores com mais de um vínculo. Só na Secretaria da Saúde de Salvador, dos 11 mil funcionários, 1.700 estão sob investigação.

Diz o secretário José Antônio Sobrinho estar absolutamente tranquilo porque há três anos a Secretaria da Saúde implantou o ponto biométrico, o que dificulta faltas.

É óbvio que os casos ainda estão sendo investigados, mas numa rápida observada da documentação dá para ver que alguns casos são bastante instigantes.

Um desses casos é de um médico que trabalha na saúde em Salvador e é atendente de recepção no Tribunal de Justiça, pelo menos conforme os registros.

Alguns casos — Há servidores com vínculos em municípios distantes entre si, como Salvador e Barreiras, ou Juazeiro, ou Coaraci, ou Itaberaba, ou Petrolândia, em Pernambuco. Também há um que é motorista em Salvador, chefe de divisão em Feira de Santana e coordenador de contabilidade e análise estatística em Amélia Rodrigues. Ou o motorista em Salvador, Feira e Conceição do Jacuípe.

Elias do Gogó — Mas a cereja do bolo entre os 1.700 da Secretaria da Saúde de Salvador é Elias Silva Nascimento, o Elias do Gogó. Ele aparece como motorista em Salvador e motorista em Cruz das Almas, onde também é vereador do Solidariedade.

Elias faz o seu lastro eleitoral transportando doentes em ambulâncias de Cruz para os hospitais de Salvador, e vice-versa.

Vai ter que se explicar.

É uma aberração jurídica, como outras que acontecem no país. Como é que o Judiciário se presta a isso?

No telhado 1

A cogitada e polêmica indicação de Jusmari Oliveira, ex-deputada e ex-prefeita de Barreiras, para a Secretaria da Ciência e Tecnologia do estado subiu no telhado.

Ela já vinha sendo questionada por uma série de pendências com a Justiça, herança dos seus tempos de prefeita, mas embaraçou-se mesmo na questão política.

Jusmari se filiaria ao PSB da senadora Lídice da Matta, mas sairia do PSD do também senador Otto Alencar, que não gostou.

No telhado 2

Quem também está no telhado é Jorge Portugal, secretário da Cultura do estado.

Entrou em descompasso a partir de uma série de atitudes internas e também externas, como a entrevista que deu a Ângelo Coronel queixando-se da falta de dinheiro.

Tchau, querida

Atento observador do cenário político, o jornalista Agostinho Muniz anota que o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apresentou projeto de lei que dispensa todos os tratamentos convencionais, como magnífico reitor ou meritíssimo juiz e determina a obrigatoriedade apenas dos respeitosos senhor e senhora.

Diz ele que a ideia do senador veio depois que o juiz Sérgio Moro repreendeu Lula por ter chamado a procuradora Isabel Groba de 'querida', durante um depoimento.

Se a lei de Requião passar, teremos um autêntico tchau para o querida.

POUCAS & BOAS

Rejeitadas em dezembro pelo juiz Osvaldo Rosa Filho, da 6ª Zona Eleitoral, as contas de campanha de ACM Neto do ano passado foram aprovadas ontem por unanimidade, sem ressalvas. O magistrado entendeu que havia irregularidades na aplicação do Fundo Partidário, mas, para a corte, está tudo bem.

Se vivo fosse, o professor Adroaldo Ribeiro Costa, autor do hino do Bahia (Somos a Turma Tricolor) que marcou época com o programa infantil A Hora da Criança, estaria completando 100 anos. A data será lembrada amanhã (9h30) em sessão especial na Assembleia, iniciativa do deputado Paulo Rangel (PT).

Com todas as 220 vagas preenchidas, o Workshop Design Distrito Criativo – Cases e Ideias para a Bahia, que será realizado hoje, no Teatro Sesc do Pelourinho, vai reunir especialistas que dissecarão experiências bem-sucedidas como as de Medellín, Buenos Aires, Lisboa e Rio de Janeiro. Um desses participantes é a PhD Ana Carla Fonseca, consultora da ONU, tida como uma das principais autoridades do mundo na área.

