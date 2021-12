TCM dá carta branca para grana do Fundef

Está aí um caso que vai dar muito o que falar (e cadeia para alguns). Cento e noventa dos 417 municípios baianos ganharam na Justiça causa em que questionavam diferenças nos repasses, pelo governo federal, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef, atual Fundeb). O pagamento começou agora, em plena campanha eleitoral, valores que oscilam entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões.

As prefeituras engordaram o caixa e suscitaram uma questão: como esse dinheiro deve ser gasto? O Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios recomendou que o órgão determinasse a obrigatoriedade de os recursos serem aplicados em educação.

O projeto foi à votação anteontem e adivinhe o que aconteceu? O MPC perdeu.

Chico Neto, o presidente do TCM, está viajando, presidiu a sessão o vice, Fernando Vita. Como presidente só vota em caso de empate (para desempatar), Paolo Marconi e Plínio Carneiro votaram a favor, e Mário Negromonte, João Alfredo Dias e Raimundo Moreira, contra. Placar final: 3 a 2.

Vai dar um bom rolo. Fundef é dinheiro de educação e o MPC estava propondo a lógica. Do jeito que está, ficou o vale-tudo.

MPF na cola — O Ministério Público Federal (MPF) está de olho na aplicação dos recursos. E, pelo visto, trabalho não vai faltar. Já circula a notícia de que o prefeito de Queimadas, Tarcísio Pedreira (PR), lá atrás negociou o repasse com um escritório de advocacia, com deságio de 50%.

Honorários — Um dos pontos que o MPF está fazendo nas suas observações é justamente o dos honorários advocatícios, que giram em torno de 20%, o que equivale a no mínimo R$ 1 milhão. O MPF acha os processos 'pouco complexos'.

"Eu quero que você seja um símbolo para nossa periferia e para a juventude negra do nosso estado"

Rui Costa, ao receber o pugilista Robson Conceição, ouro no Rio, e anunciar a construção de um centro de treinamento de boxe em Salvador.

"Eu aceito a proposta dele e vou fazer valer a pena. Vamos fazer que essa medalha se multiplique"

Robson Conceição, na resposta a Rui.

Ânimo tucano

O deputado Antônio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara, foi um dos convivas do jantar que Temer deu anteontem para a cúpula tucana, quando puxaram a orelha do presidente.

- Alertamos ele sobre a necessidade de medidas para recuperar a economia. Pior do que medidas impopulares é o desemprego.

Imbassahy diz que o ponto um é a aprovação do limite de gastos pela União. 'Ou faz ou o país quebra. Saímos de lá animados'.

SOS Santa Casa

Os segmentos mais representativos de Valença reuniram-se ontem para abraçar a Santa Casa de Misericórdia, que está precisando da misericórdia governamental. O provedor Marcelo Cabral diz que a instituição já deve mais de R$ 7 milhões e o déficit mensal é de R$ 200 mil.

- Ou há reajuste na tabela do SUS ou não vamos aguentar.

POUCAS & BOAS

Mara Luquet, colunista da rádio CBN e do Jornal da Globo, vai fazer a palestra Investimentos em época de crise na próxima quinta (19h), no Foyer do CEO Salvador (Caminho das Árvores). O evento marca os 20 anos da Winners Engenharia Financeira. Tatau encerra a festa.

Marcelo Junqueira Ayres Filho, juiz ouvidor do TRE-BA, disse a jornalista anteontem na sede da ABI que, com a proibição da doação de campanhas por empresas, só vão restar aos candidatos duas saídas: as redes sociais e a internet. É como diz a música Maluco beleza, de Raul Seixas: Este caminho que eu mesmo escolhi / É tão fácil seguir / Por não ter onde ir.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Empate técnico

Início dos anos 80. O repórter Pedro Augusto, do Jornal da Bahia, chegou a Nazaré das Farinhas para fazer uma reportagem sobre os problemas da cidade. Procurou José Nagib, dono de uma farmácia, líder político, adversário do prefeito Isaac Peixoto.

Conversaram, conversaram, Pedro perguntou:

- E como é que eu acho o prefeito aqui?

- Que horas são?

- Vai dar 10.

- Você não acha. A esta altura do campeonato ele deve estar completamente embriagado.

Saiu, foi à prefeitura, o prefeito estava lá. Os dois conversaram, conversaram, lá uma hora Pedro diz:

- Parece que a oposição joga pesado com o senhor aqui, não é, prefeito?

- Nada. Normalmente é tudo tranquilo. Só tem um tal de Nagib aí que enche o rabo de cachaça para ficar me esculhambando.

