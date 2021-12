TCM congratula A TARDE pelos 107 anos

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, em sessão realizada ontem, concedeu Moção de Congratulações, de iniciativa do conselheiro Fernando Vita, pelos 107 anos de fundação de A TARDE. A moção foi aprovada por ele e pelos demais conselheiros Raimundo Moreira, Francisco de Souza Andrade Netto, José Alfredo Rocha Dias, Mário Negromonte e pelo conselheiro substituto Antônio Emanuel A. de Souza. Cons. Plínio Carneiro Filho – presidente.

Texto da moção – “Senhores conselheiros, gostaria de apresentar, para aprovação, um voto de congratulações pelos 107 anos de existência do Jornal A TARDE, que são comemorados hoje. A TARDE, fundado pelo jornalista Simões Filho, é uma verdadeira instituição baiana e esteve sempre à frente nas lutas em defesa dos interesses da Bahia, da democracia e das liberdades públicas. “A Bahia não se divide” foi uma das principais e vitoriosas campanhas do Jornal A TARDE, ainda na memória de todos, realizada nos anos 90 do século passado. A TARDE, ao longo da sua história, tem sido um porta-voz dos baianos e, com o seu jornalismo sério e de qualidade inquestionável, tem contribuído para o fortalecimento das instituições democráticas ao informar e formar o seu público leitor, qualificando-o para o exercício consciente da cidadania. Quero parabenizar todas as gerações de jornalistas que passaram pelo Jornal A TARDE, seus atuais diretores – descendentes de seus fundadores – e funcionários que renovam nesta data os compromissos éticos com o jornalismo de qualidade e que lutam para manter o brilho deste órgão de comunicação dos baianos”.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno, em 15 de Outubro de 2019, Cons. Fernando Vita – corregedor.

“Parabenizo a equipe do jornal A TARDE, que celebra 107 anos de destaque no jornalismo brasileiro, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação e prestação de serviços de utilidade pública à população”

Ângelo Coronel, senador

Petistas em defesa da honra

O deputado estadual e presidente da CCJ da Alba, José Raimundo Fontes (PT), rebateu ontem o comentário feito pelo presidente Bolsonaro em uma rede social no último domingo, em que afirmou que o Foro de São Paulo é sustentado pelo tráfico de drogas.

– Mais uma vez o presidente mostra o seu total despreparo. Um despreparo verbal, conceitual e, mais ainda, um desequilíbrio em lidar com fenômenos complexos, como é o caso do tráfico de drogas, que tem um esquema poderosíssimo por trás e que jamais poderia ter sido associado ao nosso partido; um partido de bases cristãs, que conta com uma moral marxista rigorosa. Não tem nenhuma procedência um comentário como esse, que só mostra que o Brasil está sendo governado por um desequilibrado – lamentou Raimundo.

Robótica baiana na copa

Uma turma de estudantes baianos da Escola Sesi Reitor Miguel Calmon, no bairro do Retiro, em Salvador, prepara-se para disputar uma competição mundial de robótica, programada para novembro em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. É a equipe campeã brasileira da modalidade Fórmula 1 In Schools, incluindo disciplinas complexas, como engenharia automotiva, aerodinâmica, empreendedorismo e design, entre outras.

Ontem, Dia do Professor, foi a vez de homenagear Robson Nunes, o técnico da equipe e um dos responsáveis pela conquista do título brasileiro para a Bahia no Festival Sesi de Robótica do Rio de Janeiro. Robson se vê como reflexo na história dos seis jovens campeões, pois, assim como eles, enfrentou adversidades e as venceu através da educação.

O lançamento da IV Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié (Felisquié), que acontece entre 28 de novembro e 1º de dezembro, naquela cidade, movimentou ontem o Museu de Arte da Bahia, com homenagem ao Dia do Professor, conversa sobre filosofia e poesia e a mesa-redonda sobre adaptações de obras literárias para os palcos e telas, com a atriz Ana Cecília Costa e a cineasta Carollini Assis. Ao fim do evento, o jornalista e escritor Domingos Ailton lançou seu livro Anésia Cauaçu.

Médicos de Barreiras e região serão homenageados hoje pela Câmara Municipal em alusão à passagem do Dia do Médico, comemorado dia 18 de outubro. O evento tem início às 19h30 no plenário da Câmara e deve reunir profissionais das redes pública e particular.

