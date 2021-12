Taxa da travessia Mar Grande-Salvador é repassada ao estado, diz prefeito

A cada pessoa que paga a passagem para fazer a travessia Mar Grande-Salvador (e vice-versa), uma média de R$ 0,30 é repassada ao estado pelas concessionárias em razão da taxa de poder de polícia (TPP) para que a Agerba proceda a fiscalização.

Quem afirma é o prefeito de Vera Cruz, Marcus Vinicius. Mas basta dar uma olhada na Resolução de nº 9 da Agerba, publicada no Diário Oficial em 14/4/2016: a taxa integra a tarifa – e só quem pode recolhê-la é o estado.

Aferição – Se a média de passageiros é de 10 mil a 17 mil/dia, segundo dados da prefeitura de Vera Cruz, isso dá, bem por baixo, R$ 3 mil por dia e R$ 60 mil/mês para fiscalizar. Entretanto, não há sequer um posto da Agerba em Mar Grande e nenhum fiscal diário para verificar embarcações das concessionárias no terminal.

A tragédia com a lancha Cavalo Marinho I, que ceifou a vida de 18 pessoas, acabou jogando luzes sobre outros fatos relativos às concessões. Concessão é quando o estado permite, por meio de licitação, que empresas privadas explorem o serviço. A empresa, porém, tem que prestar serviço de qualidade. Isso se afere fiscalizando.

Terminais – Os terminais hidroviários em Salvador e Vera Cruz também foram licitados, em 2013, e a vencedora foi a Socicam Náutica e Turismo. A tarifa de utilização do terminal (Tute), que começou em R$ 1, hoje está em R$ 1,40.

Após muita grita dos moradores da ilha, diz Vinicius, foi suspensa temporariamente a Tute para quem sai de Vera Cruz porque a situação do espaço físico do terminal lá é vexatória. A empresa ficou de fazer reforma. Por isso que a passagem para quem sai de Salvador para lá custa mais caro.

Sem acordo

Conta um amigo do deputado Augusto Castro (PSDB) que tudo levava a crer que Dr. Mangabeira (PDT), que em 2016 ficou em segundo lugar na disputa pela prefeitura de Itabuna (com 17,85% dos votos, perdendo para Fernando Gomes, o Cuma), não disputasse uma vaga para a Alba em 2018.

E de sua parte, Castro, que também disputou a eleição para prefeito (e teve 16,99% dos votos), apoiaria Dr. Mangabeira em 2020, na disputa pela prefeitura de Itabuna novamente.

Nada feito – Ocorre que Mangabeira já articula e deve disputar uma vaga para deputado estadual em dobradinha com o deputado federal Félix Jr., presidente estadual do PDT.

Neto bem na foto

Em recente evento com o presidente da Fecomércio-BA, que, por acaso, tem uma estatura menor que a de ACM Neto, o prefeito de Salvador não deixou passar:

– Tenho um prazer a mais nos encontros com Carlos Andrade [presidente da entidade]: quando a gente é fotografado juntos, ele é quem tem que se esticar um pouco.

Sesc investe em teatro

Por falar na Fecomércio, a federação planeja inaugurar, até o final do ano, mais quatro salas de teatro do Sesc no interior do estado, completando um total de nove unidades em toda a Bahia. Os municípios beneficiados são Jacobina, Alagoinhas, Porto Seguro e Feira de Santana. O maior deles continuará sendo o Teatro Sesc de Salvador, na Casa do Comércio.

* Colaborou Joyce de Sousa

