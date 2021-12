TAC da telefonia tenta melhorar serviço ruim

Presidida por Paulo Azi (DEM), tendo como relator Joseildo Ramos (PT), a CPI da Telefonia da Assembleia produziu dois fatos inéditos:

1 – - Chegou ao fim (um milagre).

2 - – Deu algum resultado, se não a salvação da lavoura, pelo menos algumas iniciativas plausíveis, especialmente para o interior.

As quatro principais operadoras de telefonia (Oi, Claro, Vivo e TIM) assinaram um termo de ajustamento de conduta (TAC) ontem com os ministérios públicos federal e estadual, além da Assembleia, no qual se comprometem a melhorar o serviço.

A pena para o descumprimento do TAC é multa de até R$ 100 mil.

Compromissos —- Aqui, veja os principais pontos acertados no TAC:

1 -– As operadoras vão antecipar os investimentos para interiorizar e ampliar a cobertura de sinal 3G em 34 municípios ainda sem acesso à internet móvel de qualidade.

2 - Devem recuperar a rede de telefonia fixa e realizar um mutirão conjunto para resolver todas as pendências dos consumidores em 27 municípios baianos.

3 – Padronizar os procedimentos, nos municípios, para a instalação de antenas.

A equação Neto

Para fechar a reforma administrativa na prefeitura de Salvador, ACM Neto tem que adequar cinco partidos em três secretarias: PDT, PROS, PSC, PTN e PTB aguardam cada um a sua fatia no bolo. Em disputa, as secretarias de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego; a de Cultura e Turismo e a de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza.

A conta não está fechando.

O xis do problema - —Nesse imbróglio, o PTN já deu sinais de que não topa assumir uma pasta considerada menor. É o caso da Cultura e Turismo. A secretaria foi dividida em duas na reforma e perdeu a parte de desenvolvimento econômico. Além disso, Guilherme Bellintani, que assumirá a Educação, deixou um calendário praticamente fechado e pouco poderá ser feito no próximo ano.

O PTN bate pé firme: ou uma secretaria forte ‘'porteira fechada'’ ou prefere a Câmara.

É aí que a porca torce o rabo: Paulo Câmara (PSDB), presidente, é candidato à reeleição e não abre. Até agora o abacaxi está inteiro.

"“Os integrantes da CNV deixaram clara a natureza leviana das suas investigações e explicitaram opropósito do seu trabalho, qual seja, o de puramente denegrir”"

Sérgio Etchegoyen, general do Exército, em nota, criticando o relatório da Comissão Nacional da Verdade.

"“A força dos militares continua muito forte. As restrições à participação da sociedade (...) no acompanhamento da comissão tem a ver com a covardia dos membros desta comissão em enfrentar os militares”"

Luiza Erundina, deputada (PSB-SP), também criticando o mesmo relatório.

Só segunda

Rui Costa só vai anunciar (provavelmente terça) o secretariado após a diplomação dos eleitos em outubro, que vai acontecer segunda (15h, no Centro de Convenções). O PT, que tem mais nomes do que espaços, pediu tempo.

Segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, o partido vai se reunir amanhã para tomar uma decisão em conjunto.

Leonelli fora

Embora Rui Costa tenha convidado o PSB a integrar o governo (e o partido aceitou o convite, por maioria), Domingos Leonelli, ex-secretário de Turismo, está fora.

Ele pediu que tirasse o seu nome da lista encaminhada a Rui Costa.

– Nada contra Rui, acho que a reforma proposta por ele está correta, mas defendi a tese de que deveríamos ficar independentes.

Reparo no trabalho

O ministro do Trabalho, Manoel Dias da Silva, se comprometeu ontem a mandar um integrante da sua equipe providenciar os reparos no sistema de ar-condicionado da Superintendência do Trabalho em Salvador.

Ele veio lançar a carteira eletrônica e lá os funcionários mostraram as precárias condições. Até o auditório, onde a solenidade aconteceria, está isolado por falta de ar.

POUCAS & BOAS

O ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, recebe hoje na Assembleia (16h) o título de Cidadão Baiano. A concessão é uma proposição conjunta dos líderes do governo, Zé Neto (PT), e da oposição, Elmar Nascimento (DEM).

O jornalista João Carlos Teixeira Gomes, o Joca, lança terça (18h), na Academia de Letras da Bahia, O telefone dos mortos, edição ampliada de uma coletânea de contos. A publicação é fruto da parceria entre Assembleia e ALB.

A Câmara de Camaçari aprovou ontem projeto que reduz o IPTU do município em 25%. O secretário Camilo Pinto (Fazenda) disse que é melhor cobrar menos para que o povo possa pagar. É a mesma linha de ACM Neto.

Cátia Garcez lança amanhã (16h), na Livraria Cultura do Salvador Shopping, o livro Rede de Grupos de Teatro Amador na Bahia Contemporânea. Ela realizou intensa pesquisa sobre teatro amador em Salvador e no interior para basear sua tese de mestrado em crítica cultural na Uneb, que resultou no livro.

Com participação das bandas Circo de Marvin, Os Informais e Ex-29, o Coletivo Cultural Rock Difusão realiza domingo no Largo Tereza Batista, Pelourinho, a segunda edição do Rock Solidário. Além de difundir o rock o show, pretende ajudar crianças portadoras do HIV. O ingresso custa dois quilos de alimentos não perecíveis ou R$ 5.

A Câmara de Salvador aprovou moção de apoio ao projeto que tramita no Congresso que muda a questão dos embates da polícia. Obriga, por exemplo, a preservação da cena do crime, veta o transporte de vítimas em ‘confronto’ com agentes; substitui os ‘autos de resistência’ ou ‘resistência seguida de morte’ por ‘lesão corporal decorrente de intervenção policial’. O autor foi o vereador Sílvio Humberto (PSB).

O Hospital Manoel Vitorino desencadeou campanha para coletar doadores de sangue e a inscrever doadores voluntários para compor o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). A coleta será feita no próprio hospital a partir de janeiro próximo.

