Sul da Bahia se mobiliza tentando salvar Pedrinho

Pedro Gomes Oliveira, ou Pedrinho, como é carinhosamente chamado, um bebê de dez meses, é o dono das atenções de Eunápolis. no sul da Bahia, no momento. Pedrinho, hoje internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) Pediátrico, no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, nasceu com a Síndrome do Intestino Curto. Precisa de US$ 1 milhão (R$ 3 milhões) para ir aos EUA fazer um transplante. O pai, o caminhoneiro Ivanilto Oliveira, ganha apenas R$ 1.490 por mês. Semana passada Eunápolis foi às ruas com a campanha Salve o Pedrinho - Um pequeno gesto e um grande milagre. Comoveu a cidade e região. A campanha já arrecadou R$ 700 mil, bem abaixo dos R$ 3 milhões necessários. O deputado Robério Oliveira (PSD), que foi prefeito lá duas vezes doou um carro UP, da Volks, para rifar.

E o compositor Chocolate da Bahia bolou um jingle que esta semana começa a ser tocado nas rádios da região:

Vamos salvar Pedrinho

Com um gesto de carinho...

Pedrinho precisa. E é comovente a forma como a comunidade abraçou a causa.

Cá para nós, se o mundo fosse sempre assim não seria bem melhor?

O mapa da mina — Quem quiser ajudar o Pedrinho, o mapa do caminho está no site.

Água e cobrança

Até o fim deste ano, o governo baiano vai começar a cobrar a outorga para uso da água nos rios que cortam o Estado.

Do jeito que está a crise hídrica, corre o risco de cobrar e não ter o que entregar.

Foi com base nisso que o deputado Eduardo Salles (PP), que é doutor em irrigação, começou a elaborar um projeto que pretende premiar produtores que preservem as matas ciliares, as nascentes, e façam o carreamento, que evita jogar terra nos rios.

Ponto chave — Diz Eduardo que o ponto chave da questão é estimular a preservação ambiental. Da saúde dos rios depende a sobrevivência de 120 mil hectares irrigados que geram 240 mil empregos diretos:

— Imagine que ainda tem gente fazendo irrigação por inundação, um tremendo desperdício. A pretensão é mudar isso.

"Eu não sabia que estava gravando ou ao vivo. Passei, vi e tomei

a atitude. Eu passo ali sempre. Tinha dívidas com drogas. Estava indo assaltar, vi que estava fácil, cometi

o ato e me arrependi"

Luan do Nascimento da Silva, 21 anos, que assaltou uma equipe da TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista, durante uma reportagem ao vivo, ao ser preso.

Rota de colisão

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, deve desembarcar em Salvador quinta para definir o cronograma das convenções municipais. Pressionado pelos deputados Félix Júnior, presidente estadual, e Marcelo Nilo, que quer tomar-lhe o lugar, Lupi vem tentar o quase impossível, pacificar o partido.

Recentemente Lupi deu declarações que colocam o PDT em rota de colisão com o governo (disse que 'o PT roubou demais'), o que facilita a vida de Félix, agora na oposição estadual. E Marcelo é aliado de Rui Costa.

Pedreira no caminho

A Comissão de Divisão Territorial da Assembleia, que pretende solucionar todos os conflitos entre municípios baianos, encontrou uma pedreira no caminho: o TJ julgou a Adin interposta por Anagé, que assim ganhou de volta a parte do território com 13 povoados que iria para Conquista.

Isso põe em xeque todas as leis aprovadas pela Assembleia redefinindo territórios, por falta de regulamentação da lei federal.

Por enquanto, um embargo trava a consumação da vitória de Anagé.

Harmonia — O presidente da Comissão, deputado Zó (PCdoB), diz que apesar dos pesares o trabalho vai bem.

— Estamos tentando harmonizar as disputas. Se resolvermos 90% dos casos, o saldo será extremamente positivo.

Inimigos cordiais

E por falar em Conquista, os três principais prefeituráveis de lá estão na Assembleia. Os deputados Herzém Gusmão (PMDB), Fabrício Falcão (PCdoB) e Zé Raimundo (PT) se cumprimentam e conversam. Tratam-se como 'inimigos cordiais'. Os dois primeiros admitem que são candidatos 'irreversíveis', Zé Raimundo diz que depende do partido.

Semana passada Herzem encontrou Zé Raimundo, falou na vista dos colegas:

— Estou pedindo a Deus que você não seja candidato. É o meu adversário mais difícil.

Questão de grana

Rui Costa vai ter algumas dificuldades para implantar as 28 policlínicas a partir de consórcios com os municípios. A presidente da UPB, e prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria, diz que a ideia é boa, mas o problema está nos custos:

— Cada uma vai custar R$ 700 mil/mês. Os municípios vão tirar dinheiro de onde?

POUCAS & BOAS

O reajuste da energia, de 13,34%, está aquecendo o comércio de geradores. A procura para compra e aluguel subiu 50%. Os tais são movidos a óleo diesel, mas os aumentos no sistema convencional estão tornando mais barato o aluguel, principalmente nas horas de pico.

O secretário Marcos Cavalcanti (Infraestrutura) promete iniciar ainda este mês as obras para a instalação da Brigada de Incêndio do aeroporto de Guanambi. A falta dos equipamentos tem sido o 'calo' que impede a aviação crescer lá.

Moradores da ladeira do Abaeté, a rua que dá acesso à famosa lagoa, estão pedindo que alguém dê uma olhadinha lá. As pedras portuguesas dos passeios implantadas pela Conder estão soltando e a prefeitura faz obras a 200 metros.



POLÍTICA COM VATAPÁ

O bode

Zé Trindade, o inesquecível humorista que Maragogipe produziu para o Brasil, imortalizado com a frase 'Mulheres, cheguei', com a qual começava as suas apresentações, completou ontem 25 anos de falecido e algumas rádios repicavam piadas do relicário que ele nos legou.

Num dos 25 discos que gravou está a história do Leilão na fazenda. Entre os animais que iriam ao pregão, estava um bode que fez curso de agitador em Cuba para atuar nas passeatas em favor da redemocratização.

Aí Zé Trindade comentava as razões do ostracismo que levou o bode ao leilão:

- Agora, coitado, com o fim da ditadura, ele está agitando remédios nos fundos das farmácias...

Em tempo: se alguém localizar o tal bode, avise o dono, que pode ganhar um dinheirinho extra, hoje, na Fonte Nova.

