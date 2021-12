Suicídio entre jovens

Dificuldades resultantes da inserção na sociedade e no mercado de trabalho, que eventualmente podem levar à depressão, são algumas das prováveis causas da incidência de suicídio entre os jovens de localidades de maior carência estrutural em Salvador. No bairro da Sussuarana, a realização de um debate gratuito sobre o tema, no próximo domingo (28), terá a participação da psicóloga e mestra em educação pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) Alexandra Santos. O encontro começa às 19h e será realizado dentro da programação denominada Sarau da Onça, promovido pelo Centro de Pastoral Afro Padre Heitor. O Sarau da Onça ocorre duas vezes no mês, reunindo uma juventude “antenada e combativa”, como se autodefine.

“Eu tenho certeza de que durmo todo dia com a minha consciência tranquila.E que o [procurador Deltan] Dallagnol não dorme, que o [ministro da Justiça Sergio] Moro não dorme”

Luiz Inácio Lula da Silva,ex-presidente do Brasil, em entrevista exclusiva concedida ao jornais Folha de São Paulo e El País

O 7º Festival de Música Regional da Chapada Diamantina, iniciado ontem em Nova Redenção, com 24 concorrentes, tem hoje a sua etapa final, com os três primeiros colocados e a melhor letra recebendo prêmios em dinheiro. O evento será encerrado com apresentação de Marcelo Fonseca e Dani Lasalvia e faz parte da Semana de Cultura do município, que teve início dia 23 de abril.

A 11ª edição da Feira Cidadã tem a expectativa de atender um público de sete mil pessoas em Ribeira do Pombal até segunda-feira, por meio de parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde e as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). O evento oferece mais de 15 serviços de cidadania e saúde, como oftalmologia e odontologia, os dois mais procurados. A previsão é que a Feira Cidadã, que já passou por 11 municípios em 2019, alcance 34 cidades até o final do ano, com a proposta de atender meio milhão de baianos.

Em Irecê, o parque de exposições recebe visitantes até amanhã para a 21ª Exposição Agropecuária da Região da Irecê (Expoagri). A estimativa dos organizadores é que 20 mil pessoas compareçam ao local, para prestigiar leilões, desfiles e julgamento de animais de alta genética. A feira conta ainda com atrações culturais e opções de entretenimento para toda a família.

Em Mucugê acontece hoje uma Feira de Artes em paralelo ao Festival Latino-americano de Instalação de Software Livre (Flisol), no largo da Igreja de Santo Antônio. Na oportunidade haverá exposição e venda de artesanato, bem como apresentações culturais e atividades para a criançada.

