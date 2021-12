STF pode julgar Cunha antes da Câmara

A Câmara dos Deputados corre o risco de se desmoralizar mais ainda - se isso é possível - com mais atraso no processo que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). É que o ministro do STF Teori Zavascki marcou para o dia 23 de junho o julgamento da denúncia das contas suíças do presidente afastado da Câmara dos Deputados.

Como a "armada Cunha" continua atuando na Câmara para livrar o deputado da cassação, corre-se o risco de ele ser absolvido no Legislativo e condenado no STF. O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo (PR-BA), marcou a votação do parecer para amanhã à tarde. Seja qual for o resultado, é possível recorrer, o que levará o caso para a Comissão de Constituição e Justiça. E a novela continuará...

Lista do TCU

Enquanto se aguarda a relação dos gestores que tiveram contas rejeitadas pelos tribunais de contas do estado e municípios, que permitirá ao Ministério Público ou partidos impugnar candidaturas, o Tribunal de Contas da União encaminhou semana passada ao Tribunal Superior Eleitoral a lista das contas julgadas irregulares pelo órgão até 9 de junho deste ano. Na Bahia são quase 500 citados. Leia mais detalhes na página A8.

'Dia D' do PDDU

O projeto do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) vai a plenário nesta segunda, às 14h30, na Câmara dos Vereadores, após intensas discussões nas comissões especiais da Casa, semana passada, onde foi aprovado.

"É o que eu disse a ela: Eron, não gostamos de cassar um colega, é triste, é doloroso, mas não há defesa [para ele]. Não tem como"

Marcello Crivella, senador do PRB aconselhando a deputada Tia Eron a votar pela cassação de Cunha.

"Nossa sociedade é doente"

Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, que precisou descer do carro para se proteger de tiroteio.



Corrupção ganhando

Há dois meses e meio, o projeto de iniciativa popular com as 10 medidas contra a corrupção foi protocolado no Congresso e até o momento continua parado. Mais um tapa na cara que a classe política dá na população. Para tentar evitar manobras dos maus políticos, o senador Reguffe (sem partido/DF) apresentou proposta de emenda à Constituição propondo rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular para que seja trancada a pauta se não forem votados em até 45 dias.

Reguffe ponderou a necessidade de "ampliar e estimular os mecanismos de democracia direta" e lembrou que a proposta das 10 medidas contra a corrupção, liderada pelo Ministério Público, obteve 2.028.263 assinaturas de brasileiros indignados com a onda de corrupção que assola o país.

Vagão desgovernado

Ponto cult dos anos 70/80, o bar Vagão, situado na parte alta da rua Almirante Barroso, no Rio Vermelho, se transformou agora numa ameaça. O velho vagão de trem está abandonado há anos, enferrujado, com mato e lixo espalhados no entorno. A área em frente tornou-se um 'lava jato' improvisado no meio da rua e a calçada está tomada por baldes e panos. Ninguém pode passar.

A preocupação dos moradores da rua é com o mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, uma vez que a água empoça no local. A prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Saúde, poderia solicitar ao dono do local para limpar. Isso é urgente. A Secretaria Municipal de Ordem Pública, por sua vez, poderia resolver a questão da área da frente. Afinal, o Rio Vermelho não está sendo revitalizado? O problema se arrasta há anos sem solução e o velho vagão continua lá.

POUCAS & BOAS

* O juiz Maurício Alvares Barra, do TJ-BA, foi nomeado para compor a equipe do gabinete do ministro Félix Fischer, no Superior Tribunal de Justiça, como juiz auxiliar. Barra integra a banca de juízes que auxilia o ministro na relatoria da Operação Lava Jato.

* O encontro 'Integrando o Pacto pela Vida: Segurança Pública e Justiça Criminal' ocorre das 8h30 às 17 horas de hoje no Grande Hotel Stella Maris. Contará com a presença do governador Rui Costa, da presidente do TJ-BA, Maria do Socorro Santiago, do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, da procuradora-geral de Justiça, Ediene Santos Lousado, e do defensor público geral, Clériston Cavalcante de Macedo.

adblock ativo