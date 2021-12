STF garante terras a produtores rurais

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de março deste ano, de anular a Portaria 105/2015, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e garantir a titularidade de 366 mil hectares a cerca de 300 produtores rurais. Eles moram e trabalham na região da Coaceral, município de Formosa do Rio Preto, 992 km de Salvador, desde a década de 1980 e brigam na justiça desde 1985. A última decisão sobre o caso é do dia 17 de setembro, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, negou o recurso da parte que tinha se beneficiado com a Portaria 105/2015 e que requeria do STF anular a decisão do CNJ. Para Lewandowski, a decisão do CNJ seguiu o correto processo legal, “não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir da decisão ora atacada”, afirmou. Assim ele manteve as determinações dos conselheiros, ordenando ao cartório de Formosa do Rio Preto a publicação de edital anulando a portaria e devolvendo a titularidade legal sobre as terras aos agricultores. No mesmo edital, publicado dia 13 de setembro, o cartório revalidou as matrículas dos produtores rurais.

Cartório – O CNJ ordenou ainda à corregedoria do TJBA que instaure procedimento disciplinar contra o dono do cartório, para apurar eventual intenção deliberada de descumprir a determinação do CNJ, que desde março aguardava que a Justiça baiana anulasse a Portaria citada. Em resposta à demanda de A TARDE a presidência do TJ-BA informou que só foi notificada em 26 de agosto sobre a decisão de março do CNJ, destacando que na mesma data cumpriu os prazos e determinações do Conselho. Sobre a instauração de procedimento disciplinar requisitado pelo CNJ, o TJ-BA informou que “a Corregedoria das Comarcas do Interior está adotando as providências necessárias, para efetivar a solicitação”.

Nós conseguimos, através desse inquérito, descobrir ameaças graves na deep web. Ameaças de uma gravidade excepcional... a ministros e a cidadãos também

Novo reitor na Ufob

O nome do professor Jacques Antônio de Miranda foi confirmado pelo Ministério da Educação (MEC) para assumir a reitoria da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) na gestão entre 2019 e 2023. Ele foi o primeiro colocado na eleição interna e na lista tríplice encaminhada pelo Conselho Universitário ao MEC. Miranda é bacharel, mestre e doutor em Química e integra o quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Química Pura e Aplicada (Posquipa) e do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit) da universidade. Com cinco campi na região oeste, sendo sede em Barreiras, a Ufob tem atualmente 30 cursos de graduação e cinco de pós-graduação.

Cinquentenário

A comemoração dos 50 anos de fundação do Sindicato dos Produtores Rurais do município de Miguel Calmon, no Norte do Estado, vai reunir, durante todo este mês, gestores municipais, criadores de rebanhos e agricultores da região. Os encontros estão programados para o Parque da Associação Calmonense dos Criadores de Animais de Médio Porte (Accamp), onde os produtores fecham negócio e promovem intercâmbio sobre manejo e equipamentos. A abertura das festividades pelo cinquententário do sindicato teve como destaque uma feira de produtos agropecuários, como uma mostra do poderio econômico da cidade. A feira teve a presença do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, nascido em Miguel Calmon, onde foi recebido pelo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Orlando Lima.

– São as pessoas que mudam a realidade – disse Humberto Miranda.

As festividades em Miguel Calmon tiveram como momento de maior emoção a homenagem a ex-presidentes, alguns deles já idosos, além da apresentação da Orquestra Sinfônica Calça Curta, formada por jovens talentos da região.

