STF fez o que o PT teve a chance de fazer e perdeu

É óbvio ululante que não só a corrupção, mas também a deformação da representação política tem sua gênese no modelo de financiamento de campanha a partir de empresas, derrubado pelo STF nesta sexta-feira, 19.

Estamos calejados de ouvir delatores da Lava Jato dizerem que ou davam ou dançavam. Sempre foi assim. Mas, convenhamos, o PT, que agora tanto prega o fim do financiamento privado, perdeu a moral para desfraldar bandeiras nobres. Por uma razão elementar: teve a chance de fazer a reforma que instituísse um novo modelo e, ao invés disso, entrou de sola no esquemão.

Agora, que a vaca foi para o brejo, o que fazer, senão defender a alternativa?

Oxalá a decisão do STF prevaleça, porque o projeto aprovado pela Câmara, que permite a doação a partidos, é pior.

Se vingar, vai incubar os cambalachos e mascarar mais ainda a sujeira do jogo.

Piada pronta

Macaco Simão, o esculhambador geral da República, como ele se autointitula, falou nesta sexta-feira, 18, na Band News:

- Piada pronta! Prefeitos baianos discutem a crise em hotel de luxo. E lá uma hora alguém fala: 'Do jeito que vai, não teremos dinheiro nem para a merenda escolar... (pausa). Me passe a lagosta, rapaz?!'.

Tirando o time

Está cada vez menos difícil encontrar um prefeito que, podendo ser candidato à reeleição, prefere desistir. É o caso de Rui Macedo (PMDB), de Jacobina.

- Ser prefeito hoje é uma aventura. Eu sou médico e prefiro tocar minha vida.

Comoção em Camacan

Ângela Castro, prefeita de Camacan, que foi encontrada morta nesta sexta-feira, 18, era uma pessoa muito querida. Ele foi eleita em 2008 e reeleita em 2012. A retirada do corpo ocorreu sob intensos aplausos.

Em março, ela sofreu um acidente de carro com o vice-prefeito Arildo Florentino, na BR-101, em Governador Mangabeira.

O susto foi grande. A comoção é total.



"O STF cumpre o seu papel de cortar o cordão umbilical da corrupção no nosso país, que chama-se financiamento privado de campanha. Vai a zero agora o peso de quem financiava a campanha através das empresas"

Rui Costa, falando aos prefeitos em Guarajuba, logo após saber que o STF acatou a ação da OAB que pedia a proibição do financiamento privado de campanhas.



Chabu sem explosão

A jornalista Eliane Cantanhêde divulgou: César Borges, ex-senador e ex-governador baiano, poderia ser o substituto de Aloizio Mercadante na Casa Civil da presidência.

O PR mandou dizer ao Planalto que, se for verdade, cai fora da base do governo.

O ministro Antônio Carlos Rodrigues (Transportes) telefonou para o deputado Jonga Bacelar, presidente do partido na Bahia, e disse que a notícia é improcedente.

O governo de Dilma está tão fragilizado que notícia da imprensa virou fato oficial.

A MCI vem aí

Maior empresa realizadora de congressos da Europa e entre as cinco principais dos EUA, a MCI Group quer desembarcar em Salvador, depois de abrir escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro.

O diretor Juarez Carvalho esteve com o presidente do Salvador Destination, Paulo Gaudenzi, para falar sobre quatro eventos médicos que a MCI quer realizar na capital baiana, um deles com expectativa de reunir seis mil pessoas em 2016.

Eventos médicos são tidos com o filé no turismo de negócios.

Promessa é dívida — O trabalho do Salvador Destination e a promessa do governo de reformar o atual Centro de Convenções (obra já em andamento) pesaram na decisão da MCI Group de vir para a Bahia.

Os eventos médicos sumiram da capital baiana. A média era de 17 grandes por ano. Nos últimos tempos, nenhum.

Terror rural

Fazendeiros de Mutuípe e do povoado de Serra Grande, em Valença, vivem dias de cão com a falta de segurança.

O cacau chegou a R$ 135 a arroba e os bandidos não dão sossego. Júnior Cardoso (PP), presidente da Câmara de Mutuípe, diz que semana passada mataram o fazendeiro José Manoel dos Anjos e o terror se instalou.

POUCAS & BOAS

Raiva, leishmaniose, zika, chikungunya e dengue são os temas principais da I Conferência de Saúde Pública da Bahia, a ser realizada dia 30 no PAF I da Ufba (Ondina) pela Comissão Estadual de Saúde, em parceria com as secretarias estadual e municipal de Salvador. Autoridades renomadas estarão lá.

Dilton Coutinho, diretor do grupo Acorda Cidade, dono da maior audiência no rádio de Feira de Santana, anunciou nesta sexta-feira, 18, em nota que não será candidato a prefeito. Recebeu um turbilhão de mensagens agradecendo. O povo o quer como comunicador, não político.

Aliás, Dilton dividia as preferências da comunicação lá com Carlos Geílson, que em 2010 se candidatou a deputado e se elegeu, reelegendo-se ano passado. Geilson continua no rádio, mas passou a ter lado. Daí, Dilton reina quase absoluto.

Jequié, Sol, Histórias e Encantos, uma coletânea que reúne casos e histórias da Cidade Sol, será lançado quarta (18h) no Palacete das Artes (Graça). A obra construída por 56 coautores jequieenses, sob a inspiração do artista e escritor Telmo Carvalho, tem patrocínio da Assembleia com apoio dos deputados Leur Lomanto Jr. (PMDB) e Euclides Fernandes (PDT).

POLÍTICA COM VATAPÁ

O piche

Coronel Manoel Altivo, o rei da piaçava em Cairu lá pelos meados do século passado, tipo gente-boa e analfabeto, exibia aos quatro cantos a última novidade tecnológica no início dos anos 1960, coisa que só os muito ricos como ele podiam ter, um radinho de pilha:

- Que maravilha! É pequeninho, a gente leva para onde quer e o danado fala que só o diabo. E fala de tudo! Agora mesmo tá aqui dizendo que a Câmara quer dar o piche no presidente.

Alguém corrigiu:

- Não é piche, não, coronel. O correto é impeachment.

E ele, com ar de surpresa:

- Ora, veja!... Quer dizer que o danadinho também é mentiroso, né? Foi bom eu saber disso para não confiar muito...

