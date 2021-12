Stec, caos anunciado e falta de providências

O secretário Fábio Mota informou que a manifestação de ontem que paralisou a cidade resulta de um não entendimento entre os operadores do Stec – subsistema de transporte especial complementar – quanto à integração física e tarifária, envolvendo o rateio de receitas, com o sistema metroviário e as concessionárias de transporte urbano. Sucede que não é razoável que a Semob, como responsável pela gestão do transporte urbano municipal, não se antecipe na resolução de questões que afetam o transporte urbano buscando a solução de problemas que, sabidamente, interferem fortemente na vida da cidade.

Da mesma forma é importante coibir com punições severas a descabida desordem que se instaurou a partir do bloqueio de vias importantes e queima de pneus em áreas públicas que os operadores, de forma desrespeitosa com os cidadãos, impuseram. A atuação do Stec se dá de forma precária por meio de cooperativas de rodoviários, que, na verdade, são verdadeiras empresas exercendo suas atividades de forma cinzenta, sem a outorga de permissões ou concessões mediante processo licitatório, como estabelece a lei que regula a política de mobilidade urbana.

Integração – Além de tudo, pretende-se o funcionamento de uma integração do Stec com o metrô e os ônibus sem

que existam os necessários estudos para tanto.

Estes fatos evidenciam a precariedade da gestão que a Semut atribui ao transporte urbano, já marcado pela intenção das empresas concessionárias de ônibus de devolver à prefeitura a operação dos ônibus e pelo risco de colapso que anunciam.

“A partir de agora, o Temer é meio presidente porque a outra metade é candidato. É uma inconsequência total, uma irresponsabilidade com o País, porque vai jogar a economia em uma crise profunda”

Cristovam Buarque, senador pelo PPS-DF, em entrevista ao Estadão/Broadcast

Bandidos e milicianos

O líder em exercício do PT na Câmara dos Deputados, Wadih Damous, denunciou ontem que a caravana do PT estaria cercada no Paraná, por onde passa, por “bandidos e milicianos” e, segundo ele, “a comitiva não tem como sair”.

O líder ainda comentou o resultado do TRF4 e garantiu que o cenário é o mesmo, independentemente, até do julgamento do Supremo Tribunal Federal do dia 4 de abril, quanto ao habeas corpus preventivo de Lula.

– Qualquer pessoa presa pode ser candidata, não há impedimento legal algum – disse, ao reafirmar que Lula é o candidato

do partido mesmo que eventualmente seja preso.

Para Wadih, quem decide sobre questões de elegibilidade é a Justiça Eleitoral.

Sistema Único de Segurança

Com a semana curta por conta do feriado de Páscoa, o plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o Projeto de Lei 3.734/12, que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). A proposta prevê a integração das atividades da Polícia Federal, das polícias civis e militares, Polícia Rodoviária Federal e Bombeiros.

Apesar de já estar em regime de urgência, aprovado na semana passada, os deputados tentam votar o projeto há semanas. Deputados do PT já afirmaram que devem obstruir a votação, alegando que são necessárias mais discussões sobre o tema. A proposta foi apresentada após a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e a criação do Ministério da Segurança Pública.

Criado pelo Executivo, o projeto prevê estabelecer os princípios e as diretrizes dos órgãos de segurança e a proteção aos direitos humanos e fundamentais. Segundo o relator, deputado Alberto Fraga (DEM-DF), o PL tem como eixo central a integração dos órgãos policiais com o Ministério da Segurança Pública.

Para o deputado Major Olímpio (SD-SP), o Susp é uma necessidade para estabelecer algumas regras para os órgãos da segurança pública do Brasil.

Apesar de concordar que é necessário listar propostas prioritárias na área de segurança pública, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) acredita que ainda é necessário discutir pontos na proposta, entre eles a Guarda Nacional, que não está prevista no Sistema Nacional de Segurança Pública.

Com o Susp, a União criará um Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com duração de 10 anos e que deve priorizar ações preventivas e de fiscalização nas divisas entre estados, nas fronteiras com outros países, portos e aeroportos. Já nas esferas estadual e municipal, será necessário que os executivos elaborem os planos.

Erick Tedesco, Juliana Dias e Igor Andrade

