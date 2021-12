Souto tem 40% no Babesp e Rui Costa, 16%

A oposição tanto reclamou da pesquisa do Bahia Pesquisa e Estatística (Babesp) e agora, quando os números são conhecidos, não há lá muito o que reclamar : Paulo Souto tem 40%, Rui Costa, 16%, e Lídice, 13%.



Em relação à pesquisa do Ibope, a novidade é que Rui pula de 8% para 16% e passa Lídice, que está com os mesmos 13%.



Outra questão, que muito rendeu polêmica: quando a pergunta é feita 'com apoio de', um arranjo forjado pelos petistas para alavancar, nas pesquisas, um cenário que só poderia se configurar com a propaganda no rádio e na tevê, a situação muda.

Nela, Souto é citado na companhia de ACM Neto e Aécio Neves e tem 38%. Rui com Lula, Dilma e Wagner sobe para 28%. E Lídice da Mata com Eduardo Campos, 11% (ela protestou, com razão, achando que Marina Silva deveria ser incluída no seu rol de apoios).





O Babesp, do deputado Marcelo Nilo (PDT), tem um problema na grife. É de um político que tem lado claramente definido. Nem por isso quer dizer que fere as regras do padrão. Quem carimba acertos ou desacertos é a urna.



Sem destino



César Borges ainda não definiu o rumo partidário que vai tomar, até porque acha o momento político inoportuno. Tem dito a amigos que vai esperar passar as eleições, avaliar a situação e decidir o caminho a seguir.



A única coisa que ele achou oportuno foi se desfiliar do PR. E não tomou a decisão só.



DEM no STF

O DEM ingressa hoje no Supremo Tribunal Federal (STF) com a ação direta de inconstitucionalidade (Adin) contra a criação da Entidade Metropolitana, aprovada pela Assembleia e ponto de discórdia entre Jaques Wagner e ACM Neto, que vê na tal entidade uma tentativa de lhe podar os poderes.



Sem surpresa



Otto Alencar diz que recebeu sem surpresa a notícia de que João Durval vai apoiar Paulo Souto. Segundo ele, o apoio do senador ao hoje prefeito Zé Ronaldo, em Feira, em 2012, já era um indicativo. Mas discorda de Durval ter dito que um dos motivos para deixar o governo foi o "desprestígio" com Dilma e Wagner.



- Senador tem espaço sem o Executivo.



Dilma em Cabrobró



A presidente Dilma deve voltar no próximo sábado a Cabrobró, em Pernambuco, onde esteve a três meses, para visitar o Projeto de Irrigação do São Francisco, uma das vertentes do projeto de transposição que pretende redimir a região de séculos de esquecimento.



A ideia dos marqueteiros presidenciais é colar a imagem de Dilma a grandes obras.

Cabrobró, nas margens do São Francisco, que tem como vizinhos baianos Abaré e Curaçá, fica no chamado Polígono da Maconha. Lá, inventaram até uma cachaça à base de folha de maconha chamada Pituconha.



A ideia é ampliar a fruticultura.



Volta ao começo



O fato de a Rede Globo ter riscado Alexandre Padilha (PT) da lista dos governadoráveis de São Paulo que vão dar entrevistas por não ter chegado a 6% nas pesquisas virou mote de chacotas nas redes sociais.



Estão dizendo que o PT nasceu em São Paulo e também lá voltou a ser nanico.



POUCAS & BOAS



Lembra aquela história do deputado Joseildo Ramos (PT), que foi condenado a prisão pelo TJ, o STJ anulou a sentença e o Ministério Público, com base nisso, pediu a impugnação da candidatura dele? O TRE julgou o caso ontem. Por unanimidade, deferiu a candidatura.



Quem também ganhou ontem o deferimento definitivo de candidatura no TRE foi Moema Gramacho (PT), ex-prefeita de Lauro de Freitas, que teve todas as contas aprovadas, mas, por causa de um termo de ocorrência, o Ministério Público Eleitoral tentou impugná-la. Moema está injuriada. Diz que sofreu um dano do MPF e quer reparação.



Parece que o senador João Durval (PDT) não está lá muito bem com os sites de Feira. Ontem, eles deram muito mais peso à desistência da deputada Graça Pimenta (PMDB) de ser candidata do que ao apoio do senador a Paulo Souto. Ironia: em Brasília, Durval cobra da assessoria informações diárias sobre o que a imprensa feirense diz.



Colaborou Patrícia França

