Soja, milho e algodão têm novos defensivos

Duas das principais culturas baianas, a soja e o milho, são as mais indicadas para utilização de defensivos agrícolas recém-liberados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O Elatus Trio e o Avicta 500 FS Pro estão entre os defensivos liberados para utilização no País. O Avicta serve também para plantios de cana-de-açúcar e algodão, que têm a Bahia como um dos principais produtos.

Entre os fabricantes incentivados pelo governo federal a negociar seus produtos no Brasil está a Syngenta Proteção de Cultivos, multinacional suíça que chega a faturar US$ 10 bilhões e teve parte de suas ações adquiridas pela estatal chinesa Chem China. A política do Mapa segue o entendimento de que a produção agrícola crescente é geradora de empregos e produz um efeito positivo na economia do País, devido à perspectiva de bons negócios para os empresários, além da redução de custos.

O número de aprovações tem crescido: de 91 registros em 2005, a quantidade de novos defensivos liberados no Brasil pulou para 450 em 2018. A perspectiva é que este ano o recorde seja quebrado ainda neste primeiro semestre. O uso indiscriminado dos produtos tem sido questionado pelo Ministério Público Federal por supostamente causarem danos à saúde humana e ao ambiente, como acusam ambientalistas e pesquisadores. Além do enfrentamento com estes segmentos, os fabricantes e o governo federal têm contra si a Constituição que determina a busca de substitutivos cada vez menos tóxicos, o contrário do que ocorre.

Descarte – Há também conflitos com trabalhadores rurais e o problema do descarte de material tóxico, como já ocorreu na estrada da Cascalheira, em Camaçari, região metropolitana de Salvador.

Domingo de Ramos

Amanhã é dia da procissão e da missa do Domingo de Ramos, dando início à Semana Santa. Em Salvador, os católicos se reunirão às 7h30 na praça do Campo Grande para a bênção dos ramos e seguirão rumo à Praça Municipal, onde o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, presidirá a missa campal. Três trios elétricos animarão a procissão. Uma carta enviada pelo papa Francisco por ocasião do Dia Mundial da Juventude (DNJ) será lida como uma espécie de renovação do compromisso da juventude com a fé e a evangelização. Jovens representantes das 10 Foranias que compõem a Arquidiocese de Salvador subirão ao altar para receber o ícone com a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia.

POUCAS & BOAS

Professores e estudantes dos cursos de administração, biomedicina, ciências contábeis, educação física, engenharias civil e elétrica, fisioterapia e psicologia da Unime realizarão atendimentos gratuitos hoje, das 9h às 14h, na Arena Fonte Nova. A ação é uma parceria com o projeto Arena Social e irá oferecer serviços como exame de tipo sanguíneo, curso de primeiros socorros, atendimento psicológico para adolescentes, orientação postural e prevenção com fisioterapeutas, informações sobre imposto de renda e a nova lei trabalhista, entre outros. O acesso do público será pela Ladeira da Fonte das Pedras.

Para equilibrar a relação entre oferta e demanda na Semana Santa, período em que aumenta a procura por peixes em Salvador, a Bahia Pesca, vinculada à Secretaria de Agricultura, realiza nos dias 16 e 17 de abril (terça e quarta-feira) mais uma edição do Santo Pescado. O evento reunirá no Terminal Pesqueiro da Ribeira pescadores e marisqueiras que venderão produtos com descontos de até 60%. Na terça-feira serão vendidos pescados (exceto camarão), mariscos e derivados de pescado, das 7h às 17h. Já na quarta-feira as vendas serão apenas de camarão, das 7h às 12h (enquanto durarem os estoques).

A Unijorge vai oferecer atendimento gratuito, por alunos e professores do curso de ciências contábeis, para preenchimento, elaboração e esclarecimento de dúvidas sobre a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2018. A ação ocorrerá gratuitamente, de 22 a 27 de abril, das 9h às 18h, para contribuintes com rendimentos até R$ 90 mil em 2018, mediante doação de uma lata de leite em pó, que será destinada a entidades carentes.

