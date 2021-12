Sobre ser governo e ser partido na crise

No 5º Congresso Nacional do PT os delegados reconheceram a necessidade de reaproximar o partido das bases sociais. Este distanciamento já havia sido diagnosticado, mas ainda não era tratado da forma que se promete agora. A ideia é retomar o trabalho nestes segmentos e implementar mais participação. O problema agora é conseguir, na condição de partido, ter maior participação nas decisões de governo, mais especificamente nas escolhas da presidente Dilma Rousseff.

A análise é que não adianta mobilizar as bases para não oferecer resultado prático. Ou seja, se as propostas extraídas das discussões não virarem políticas públicas, perde-se, mais uma vez, o argumento.

Mas como é comum se ouvir dentro do PT: Partido é partido e governo é governo, será difícil inverter a lógica.

A conta não fecha

Geraldo Reis (secretário de Justiça e Direitos Humanos) tem um desafio nada fácil pela frente: tem que encaixar o orçamento de R$ 15 milhões para convênios na área de assistência social tendo uma demanda de R$ 19 milhões. Como a conta não fecha, será preciso cortar alguns e reduzir outros. O Projeto Axé, com o custo de mais de R$ 1 milhão está no segundo grupo.

Meu partido...

Ademar Delgado, prefeito de Camaçari, decretou a resiliência diante da ostensiva do casal Luiz Caetano e Luiza Maia para tirá-lo da disputa à reeleição em 2016.

- Fui secretário de Caetano durante 11 anos. Nos três mandatos dele como prefeito. Fui convidado por ele para coordenar a última reeleição. Ora, tenho ficado calado porque, se eu consegui conviver com ele este tempo todo, eu não poderia só agora descobrir que ele não presta.

É um coração partido - Caetano pensa o contrário. Diz que, quando Ademar assumiu a cadeira de prefeito, deu mostras de que não presta.

E a oposição de Camaçari continua nadando de braçada.

"Um dos nossos maiores objetivos é construir outra maioria na Câmara dos Deputados. Fortalecer o debate com o Senado, com o próprio Renan, que tem outro estilo de trabalho. Eduardo Cunha já não é a unanimidade que era entre aqueles que o elegeram presidente. Seus métodos demonstram um certo esgotamento dentro da Câmara"

Maria do Rosário, deputada federal do PT, que acredita que é preciso dialogar com partidos de esquerda e anular Eduardo Cunha, que vem sendo protagonista nos ataques ao governo da presidente Dilma Rousseff

'Selfice' quem puder

A figura mais assediada no congresso do PT foi o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Menos pela gestão à frente da prefeitura de São Paulo e mais pela beleza que dizem que ele tem. Depois de incontáveis selfies, uma senhora, hospedada no Hotel Pestana, se aproximou e soltou a "pedrada":

- Haddad, deixa eu te perguntar uma coisa: quando você vai trabalhar em São Paulo?

Haddad, respondeu:

- Quando eu vou trabalhar?

- É, tapar buraco, arrumar rua, tudo.

- Quando a senhora me ajudar.

- Eu tô ajudando. Eu pago imposto caríssimo.

- Em que bairro que você mora?

- Eu moro em Moema, só tem buraco. Vocês estão aqui fazendo esta palhaçada para quê, se não fazem nada?

- A senhora está sendo ofensiva. Quer aparecer na televisão?

Foi aí que outra senhora o tirou do enrosco e chamou para outra selfie.

Vida que segue.

Eleições — Depois de todo o embaraço, Haddad, meio sem graça, falou com jornalistas. Disse que acredita na retomada do crescimento e nos ajustes fiscais. Só se enroscou quando instado a falar sobre Marta Suplicy. Sobre ela, nenhuma palavra.

Multa pouca é bobagem

A Transalvador arrecadou este ano com multas quase R$ 19 milhões. Nem todas estas foram aplicadas este ano. Somente em 2015, 214.623 motoristas foram notificados, sendo a maior parte por excesso de velocidade (89.305). Não é pouco dinheiro e o ano nem chegou à metade.

Os cofres municipais agradecem a imprudência de alguns.

POUCAS & BOAS

Os moradores da comunidade Fazenda Cassange, na Estrada CIA-Aeroporto, sofrem com a falta de uma rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em pleno 2015, em Salvador, esta é uma realidade que precisa ser mudada. O deputado estadual Sidelvan Nóbrega resolveu levar o assunto ao presidente da Embasa, Rogério Cedraz.

A Câmara de Salvador pode votar o novo regimento interno já nesta semana. Fora isso, o Legislativo municipal tem uma disputa entre os vereadores Geraldo Júnior (SD) e Luiz Suíca (PT) para relatoria do Plano Municipal de Meio Ambiente. Dizem que Neto é que vai decidir. Portanto, se Suíca levar, será com o consentimento do prefeito.

O Crea-BA promove um debate hoje, às 9h30, no auditório do conselho em Salvador, sobre "O Cenário e perspectivas do trabalho decente: o impacto da terceirização na vida do trabalhador". O evento é voltado para os profissionais do sistema Crea/Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e estudantes.

As manifestações isoladas de Marcello Reis, dos Revoltados Online, e Kim Kataguiri, do MBL, durante o 5º Congresso Nacional do PT, foram vistas como provocações desnecessárias. O problema é se agora os petistas resolveram 'dar o troco' e passarem a pirraçar estes grupos nos eventos deles. A pergunta que fica é que se as agressões vão se intensificar e o clima, até então, pacífico, passar a ser beligerante? Os trogloditas de ambos os lados certamente vão gostar e as pessoas que não gostam de violência tendem a se afastar ainda mais das discussões políticas. Quem perde é o Brasil.

