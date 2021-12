Sobre Rui, Wagner, Dilma e Lula

Diziam no início da campanha eleitoral que Rui Costa estava para Wagner como Dilma esteve para Lula. Os estilos são semelhantes de fato e Rui Costa começa a gestão dando mostras de que o republicanismo dele será bem diferente daquele praticado pelo seu antecessor.

Bateu o pé e não aceitou a permanência do PDT na gestão estadual e municipal.

O PDT saiu. Ao menos, a direção do partido. Félix Júnior não topou deixar a gestão de ACM Neto e sacramentou o racha.

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, bancou Félix, e a "paquera" com Neto, iniciada em 2010, virou romance monogâmico.

Vale lembrar que PRB e PSC se mantiveram na gestão de Wagner com um pé lá e outro cá. Fizeram o jogo duplo sem maiores pressões.

Deputados - A história contada é que Félix foi derrotado na reunião da executiva do partido, formada majoritariamente por deputados estaduais. Mas, como presidente, manteve a indicação de Andrea Mendonça na secretaria municipal de Desenvolvimento. Sendo assim, os cinco parlamentares ficam na base de Rui e com algum prestígio.

Fernanda Mendonça, secretária de Agricultura, nem esquentou a cadeira e já caiu. Para o seu lugar, os deputados apresentam hoje uma lista com quatro nomes para o governador. O favorito para assumir a pasta, no entanto, está entre os próprios deputados. Um dos nomes apresentados é de um parlamentar. Se confirmada a mudança, Bira Coroa (PT) volta para o Palácio Luís Eduardo Magalhães na condição de primeiro suplente. O PT agradece.

Sorrindo - Neto perdeu o PTN e ganhou o PDT. Se confirmada a debandada dos deputados, Neto terá nas suas fileiras um partido desidratado, mas com história. Enquanto isso, Lupi olha para 2016 e 2018.

Vidente - O vidente Aritana de Oxóssi começou o ano acertando as previsões que fez em relação a Rui Costa. No final do ano passado, ele disse que três secretários dariam "dor de cabeça" a Rui. Com a saída do PDT da base do governo, já foi anunciada a queda da primeira secretária, Fernanda Mendonça, da Agricultura.

Enseada em crise

O presidente da Fieb, Ricardo Alban, quebrou o silêncio em relação à crise no estaleiro da Enseada Indústria Naval, o Enseada do Paraguaçu. Ele diz que é preciso apresentar uma solução rápida e eficiente para retomar o vetor de crescimento na indústria naval.

— A presidente Dilma Rousseff e o ministro Eduardo Braga, das Minas e Energia, têm mostrado disposição para resolver o problema, inclusive acenando com a possibilidade de liberação de empréstimos nos bancos oficiais para a Sete Brasil, visando destravar as obras de construção dos equipamentos para a exploração do pré-sal.

Reunião - Por enquanto, o que se sabe é que o governador Rui Costa vai se reunir com o presidente da empresa, Fernando Barbosa, e com o diretor de relações institucionais, Humberto Rangel, hoje, às 14h, na Governadoria.

Promessa de campanha

Os associados da UPB foram convocados para uma assembleia geral ordinária e extraordinária, hoje, na sede da entidade. Um dos assuntos a serem tratados é a mudança do estatuto da UPB. Maria Quitéria, presidente da entidade, prometeu ampliar a diretoria, de 17 para 33 integrantes.

Ministro da Bahia

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, tem agenda na Bahia no dia 26 de fevereiro. Ele vem para a primeira reunião do ano da diretoria da Fieb. Monteiro visitará a unidade do Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec), no bairro de Piatã, em Salvador.

POUCAS & BOAS

Irmão do deputado estadual petista Carlos Brasileiro, Adilson Brasileiro, conhecido como Benito Brasileiro, tem acompanhado Rui Costa nos últimos anos, sempre em cargos comissionados. Foi seu secretário parlamentar na Câmara dos Deputados, passou pela Casa Civil e agora é assessor na chefia de gabinete do governador.

Será celebrada hoje missa em memória de Luiz de Pinho Pedreira da Silva, um ano após sua morte, às 18h, na Igreja da Ressurreição do Senhor, em Ondina. Grande jurista, mestre Pinho, como era chamado pelos amigos, foi também presidente de honra do Clube Inglês.

Andar de táxi ou de frescão também ficou mais caro em Salvador. A passagem dos micro-ônibus com ar-condicionado passou de R$ 3 para R$ 3,25. No caso dos táxis, os novos valores por quilômetro rodado são de R$ 2,19 (bandeira 1) e R$ 3,06 (bandeira 2). A bandeirada passa de R$ 4 para R$ 4,35.

A ambientalista Telma Lobão tenta manter o embargo ao conjunto habitacional no bairro de Embira, em Cruz das Almas. As moradias fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, mas o problema é que não foi apresentada uma solução para o esgoto das casas. O promotor do MPBA Adriano Carvalho suspendeu a entrega das casas em novembro do ano passado, mas o governo estadual agendou para a próxima sexta a entrega das chaves. O esgoto, relata Telma, vai para um rio sem nome. Ou seja, toda a água suja passa por uma estação de tratamento e segue para um lugar onde não existe rio. Seria a criação de um problema grave.

*Com Rodrigo Aguiar

*Colaboraram Joyce de Sousa e Lúcio Távora

