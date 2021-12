Sobre pesquisas, Neto e o jogo em Salvador

Dizem os dirigentes do Instituto Paraná, esse que fez a pesquisa apontando 89% de aprovação para ACM Neto e 57% para Rui Costa, que estão investindo R$ 2 milhões na realização de pesquisas pelo Brasil afora com o propósito de badalar a empresa e torná-la conhecida nacionalmente.

Talvez por aí, com muita boa vontade, se justifique se gastar com uma pesquisa como a desta semana, com ACM Neto, candidato por osmose, na liderança, e os demais (candidatos imaginários) na rabeira.

No mais, pesquisa de intenção de voto a um ano e dois meses da eleição vale zero.

A do Paraná teve a serventia de mostrar um Neto bem avaliado (80%), Rui Costa (57%) também e Dilma mal.

Ademais, de novidade mesmo só a boa avaliação de Rui, apesar da maré antipetista. Neto é favorito e irá para as urnas como franco favorito por ser bem avaliado em todas as pesquisas, não ter adversário visível, o PT estar mal e Dilma idem. Muito diferente de 2012, quando mal tinha aliados e os governistas, com Jaques Wagner à frente, iam bem, inclusive Dilma.

Mas o próprio Neto bem o sabe: tem jogo, e o jogo ainda não foi jogado. E por isso ele tanto se esforça para manter-se na ponta.

Lado a lado — Embora alguns digam que seria aconselhável Rui Costa se afastar de Dilma, para não 'queimar' popularidade ante a impopularidade dela, ele faz justamente o inverso. Deixou isso claro ontem na foto oficial após o encontro da presidente com os 27 governadores. Ficou na primeira fila, lado a lado (o esquerdo visto de frente).

Furdunço em Ilhéus

Ilhéus está em ebulição após a onda de protestos desta semana. O prefeito Jabes Ribeiro (PP) diz que o problema foi provocado por ter conseguido a reintegração de posse de 272 unidades do Minha Casa, Minha Vida do bairro de Teotônio Vilela.

As casas foram invadidas no ano passado e as obras nem terminaram, mas quem ocupou não está disposto a sair.

- Temos que terminar a obra. Faltam 20% e ainda por cima outras pessoas foram cadastradas para receber os imóveis.

O fato é que protesto lá virou epidemia.

"Está em vigor a 'moral da gangue', que acredita por triunfar pela vingança, intimidação e corrupção"

Antônio Figueiredo Basto e Adriano Bretas, advogados do empresário Júlio Camargo, da Toyo Setal, que acusou Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara, de ter pedido uma propina de R$ 5 milhões, na petição em defesa do cliente deles.

"Conto com vocês. Quero dizer, do fundo do coração, que vocês podem contar comigo"

Dilma, ontem para os 27 governadores.

Convite restrito

Geddel, presidente do PMDB baiano, admite que convidou o ex-prefeito de Camaçari José Tude para o partido, mas descarta que tenha feito o compromisso de induzir ACM Neto a fazer com que o vereador Antônio Elinaldo (DEM), líder nas pesquisas, desista de disputar a eleição do próximo ano:

- Não faço propostas ou acordos que envolvam a autonomia de outros partidos. Não faço o que não admito que façam comigo.

De mal a pior

Ricardo Alban, presidente da Fieb, critica o aumento da taxa de juros, a Selic.

Diz que a elevação do custo do capital e do crédito reduz ainda mais o consumo e atinge diretamente o setor produtivo.

- A indústria nacional já vive um momento de enorme dificuldade produtiva e competitiva. Esta iniciativa certamente terá mais consequência negativas no futuro próximo.

Questão atômica

Embora a ideia de tocar o Programa Nuclear cause ojeriza aos ambientalistas, o ministro Jaques Wagner (Defesa) acha que é uma tecnologia estratégica para o Brasil.

No mundo, só há sete países que enriquecem urânio, e o Brasil é um.

Dentro disso, há o projeto de construção do submarino nuclear nacional.

Daí ele dizer que o programa é imexível.

Meia-verdade

Everaldo Anunciação, presidente do PT, passou a semana visitando o sul da Bahia. Diz que por onde andou não se vê essa rejeição ao partido vendida como realidade absoluta.

- Nestes municípios as pessoas estão mais preocupadas com a saúde e o trabalho. Não vi esta crise política toda por lá.

Como diria Jô Soares, tem pai que é cego...

E cadê o dia da bisavó?

Num justo e legítimo protesto, as nossas velhinhas de octagenárias para lá recorrem aos bisnetinhos para bradar nas redes sociais: 'Tem dia para tudo, e cadê o dia da bisavó? Elas não aceitam que a bisavó já está embutida no Dia da Vovó. Acham, com razão, que é outra etapa e não é para qualquer um.

Em tempo: quando lerem esta nota, alguns políticos haverão de dizer: e por que eu não pensei nisso antes?!

POUCAS & BOAS

Joaci Pena, viúvo da ex-prefeita Rilza Valentim, de São Francisco do Conde, falecida ano passado, botou lenha na fogueira do mais rico (em arrecadação per capita) dos municípios baianos: vai entrar na disputa pela prefeitura em 2016.

Assim, vai bater de frente com o prefeito Evandro Almeida (PP), vice de Rilza nos dois mandatos que assumiu após a morte dela. Joaci vai pelo PSD de Otto Alencar. Diz que não conversou com a família de Rilza (cuja irmã é secretária de Evandro), mas que não faz nada sozinho.

A Telemar vai ter que tirar a antena que fincou no Morro do Pai Inácio, símbolo maior da Chapada Diamantina. A partir de uma ação do MP alegando poluição visual, o juiz Gilberto Pimentel Gomes Jr., da Subseção Federal de Irecê, deu um prazo de seis meses.

A Câmara de Salvador aprovou projeto do vereador Sílvio Humberto (PSB) que institui reserva de vagas para negros no quadro de funcionários. No próximo concurso, a regra já vai valer.

Na reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara de Salvador anteontem, o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Antônio Carlos Barbosa, fez denúncia curiosa: a Arena Fonte Nova exige carteira do conselho para cobrar meia de deficientes. Detalhe: tal carteira não existe.

No olho do furacão na Lava Jato, a Petrobras achou uma nesga de coisa boa: das 141 medalhas que o Brasil conquistou no Pan de Toronto, os atletas bancados pelas modalidades financiadas pela empresa abocanharam 34, nove de ouro, seis de prata e 19 de bronze.

Colaborou: Joyce de Sousa

adblock ativo