Sobre negociações e desastres ambientais

A política nacional vai ganhando contornos dramáticos a cada dia que passa. Na quarta-feira passada, quando o senador Delcídio do Amaral (PT) foi preso, a presidente Dilma Rousseff disparou telefonemas para todos os lados tentando conter a inevitável queda da pauta econômica.



Enquanto os senadores decidiam se o voto para a manutenção da prisão de Delcídio seria aberto ou fechado (foi aberto), o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), recebeu pelo menos quatro ligações da presidente, que tentava manter a votação da revisão da meta fiscal para a última semana. Renan não apenas descartou a possibilidade como também deixou em aberto quando seria levado a plenário. A expectativa é que seja nesta terça ou quarta.



Na Câmara dos Deputados, o movimento foi diferente. Aliados do presidente, encrencado, Eduardo Cunha (PMDB), tentam negociar com o governo o avanço da agenda lá. A Desvinculação de Receitas da União (DRU), a CPMF e a prorrogação da CPI do BNDES seriam utilizadas como moeda de troca pelo apoio ou inação dos petistas no conselho de ética, que julga se abre ou não processo contra Cunha.



A arte de negociar é inerente à política, mas os níveis destas negociações estão tão calamitosos quanto os incêndios da Chapada Diamantina e a lama de Mariana. E o tempo que vai levar para se recuperar, se de fato houver recuperação, em todos os casos é imensurável.



Conversando Jaques Wagner, na Casa Civil, passou o final de semana tentando convencer os congressistas a votarem os projetos. Não se sabe se logrou êxito.

Obstrução a caminho



A oposição ao governo Rui Costa na Assembleia está se mobilizando para promover nova obstrução aos projetos que alteram o estatuto dos servidores públicos e promovem o aumento de ICMS em alguns setores. Dizem que vão fazer história na Casa: a última obstrução durou 36 horas e foi uma das mais longas já registradas. O argumento é que em um momento como este, de crise, o governo dá um 'tiro no pé' ao retirar benefícios dos servidores e aumentar imposto.

"Minha mãe me ensinou: não abaixe a cabeça, que te colocam uma cangalha (...) O que falta no país agora é o que o nordestino sabe desde sempre. Acreditar, sempre, que amanhã será melhor, ao invés de resmungar"

Luiz Inácio Lula da Silva Ex-presidente esteve no município de Valente, na última sexta-feira, para o encontro dos colegiados dos Territórios da Cidadania.

Reforma no Rio Vermelho



A prefeitura de Salvador vai investir R$ 463 mil na reforma de um prédio de três andares que é utilizado como Prefeitura Bairro Barra/Pituba. A sede fica no Rio Vermelho. Marcílio Bastos, secretário de Manutenção, diz que algo em torno de 50% deste custo servirá para colocar o elevador no pequeno edifício. A intervenção, argumenta ele, tem que ser feita para garantir a acessibilidade. Interessante é que o prédio é alugado.



Estranho no ninho



A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) está em rota de colisão com o governo estadual devido à falta de diálogo com os servidores, principalmente antes de tomar decisões que revisem benefícios e direitos dos próprios funcionários públicos. Interessante que a crítica parte de um quadro político da base de sustentação ao governo Rui Costa. Os deputados estaduais do PCdoB, inclusive, votam de acordo com a orientação governista. Resta saber se da próxima vez será diferente.



Me ajude, Fátima



Na última sexta-feira, o ministro Jaques Wagner esteve com diversos outros quadros políticos em um evento no distrito de Ubiraitá, em Andaraí, na Chapada Diamantina. Entre os participantes estavam a esposa do ministro, Fátima Mendonça, e o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, José Carlos Araújo (PSD). Em um dado momento, a ex-primeira dama do estado da Bahia pega o microfone e decreta:

— Araújo, me faça um favor: casse aquele corrupto do Eduardo Cunha.

O aplauso foi instantâneo. Wagner ficou um pouco atônito, mas já está acostumado com as manifestações públicas de Fátima.

A declaração vai de encontro ao que se diz nos bastidores de Brasília, onde há, segundo a rádio corredor, movimento para distensionar a relação com Cunha.



Afonso disputa liderança



Afonso Florence (PT) volta à disputa pela liderança do partido na Câmara dos Deputados em 2016. Em 2015, foi cogitado, contudo, Sibá Machado (PT), ligado à corrente interna Construindo um Novo Brasil, foi escolhido. A tendência Mensagem ao Partido, da qual Florence faz parte, quer liderar agora. O problema: Lula prefere o deputado gaúcho Paulo Pimenta.



POUCAS & BOAS

O PMDB de Salvador promove o I Encontro do Diretório Municipal hoje, às 19h, no Hotel São Salvador. Geddel Vieira Lima, presidente estadual, e Lúcio Vieira Lima, presidente municipal, traçam as estratégias do partido para as eleições de 2016. O partido disputa a vice na chapa encabeçada por Neto e quer ampliar a quantidade de cadeiras na Câmara de Vereadores. Atualmente, apenas dos 43 são peemedebistas.

A prefeitura inaugura no próximo dia 17 a praça no Largo do Tanque. A novidade será um balanço infantil adaptado para deficientes físicos. O equipamento foi desenvolvido e fabricado pela Secretaria de Manutenção a pedido de Neto.

O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA) apresentou na última quinta-feira o projeto de resolução para alterar o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. De acordo com ele, houve a mudança na Constituição, mas tanto os regimentos da Câmara quanto do Senado permaneceram defasados. A proposta é atualizar o regimento da Câmara em conformidade com a nossa Lei Magna.

Aleluia afirma que, após a tentativa de manobra do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), que tentou aprovar o voto secreto para decidir se Delcídio do Amaral (PT) ficaria preso ou não, ele teve a ideia de colocar a matéria em votação. Resta saber se vai prosperar.

A Secretaria Municipal da Saúde realiza amanhã a abertura oficial da Semana Vermelha de Incentivo ao Diagnóstico Precoce do HIV, com uma caminhada que sairá do Garcia até a praça do Campo Grande, a partir das 16h.

