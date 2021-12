Sobre governo, erros e acertos

Simbolicamente, a gestão de Rui Costa começa hoje com o anúncio da reforma administrativa que moldará o governo à sua imagem. Até aqui, pouca coisa vazou em relação às mudanças. De modo que é possível classificar as informações noticiadas em três categorias: especulações norteadas, especulações desnorteadas e as especulações motivadas.



No primeiro grupo são colocadas aquelas dicas contidas nas declarações de Rui ou na lógica de otimização da máquina: Carlos Martins, amigo de longa data, estará no governo, não se sabe onde, mas comporá o time de Rui; Manoel Vitório não foi escolhido por acaso para coordenar a equipe de transição e fica. André Curvello fez um bom trabalho na comunicação de campanha e deve assumir a pasta do setor.



Sobre Vitório, é possível que fique com a secretaria que vai aglutinar Administração e Planejamento. É o que dizem. Ainda neste grupo está a polêmica extinção da EBDA.



Desnorteados - No segundo grupo estão inclusas aquelas informações que o autor poderá dizer que antecipou, ainda que tenha tirado da caixola. A suposta ida de Gilmar Santiago, vereador de Salvador, para a Embasa é um exemplo deste movimento.



O plantio é livre - Nas motivadas, terceiro grupo, o caso mais emblemático é o do deputado federal Josias Gomes (PT). Ele quer ser secretário e tem intenção de concorrer à prefeitura de Itabuna. Surgiram notas dando conta de que ele será o secretário da Agricultura. De onde saíram, ninguém diz.



Aos fatos - Rui Costa não conversou com a imprensa sobre a reforma. Restringiu as informações aos de seu quintal e exigiu sigilo. Tal qual uma confissão, guardou a sete chaves o eixo das mudanças. Portanto, surpresas virão deste anúncio de hoje. Resta saber se a máquina funcionará do jeito esperado. A Bahia precisa crescer.



Wagner não falou



As declarações de Wagner ilustram a lógica de Rui de preferir não antecipar nada da reforma administrativa. Sempre que questionado sobre o assunto, o timoneiro do processo nada disse. Isso para deixar o sucessor à vontade.



"Eu estou procurando deixar Rui totalmente à vontade. Ele é o governador eleito e tem experiência como secretário da Casa Civil. Sabe onde a gente poderia ganhar mais"

Jaques Wagner, atual governador, preferiu não antecipar nada. Apenas disse que o governo é medido pelo resultado e que a atividade-meio deve servir a este propósito.



Notícia boa e notícia ruim

Nem todas as notícias da semana passada foram ruins para Rosemberg Pinto (PT). Se, por um lado, ele assistiu ao anúncio de apoio à candidatura de Marcelo Nilo (PDT) para quinta reeleição por diversos partidos e parlamentares, do outro, recebeu a informação do arquivamento da ação civil pública movida pelo MP-BA por conta de contratos de patrocínio do São João de 2008, assinados por ele quando estava na Petrobras. Notícia boa, ainda que, segundo o próprio Rosemberg, nunca houve dúvidas quanto à lisura de suas ações na comunicação da companhia.



Professores vão à luta I



Os professores das universidades estaduais da Bahia entregam no próximo dia 9 a pauta de reivindicações da categoria para 2015.



Entre os principais pontos estão:



1 - Aumento do orçamento das instituições de 5% para 7% da receita de impostos do estado.

2 - Ampliação do quadro de vagas e a sua desvinculação de classes relacionadas a progressão, promoção, mudança no regime de trabalho e adicional de insalubridade.

Elson Moura, representante da categoria, afirma que a pauta vem de demandas de quatro universidades (Uefs, Uesc, Uesb e Uneb).



Professores vão à luta II



Embora os números absolutos apontem um crescimento no orçamento das universidades estaduais, Elson afirma que pelo segundo ano consecutivo a verba para custeio, manutenção e investimento caiu.



Entre 2013 e 2014 foi reduzido em R$ 13 milhões e para 2015 o corte será de R$ 7 mi.



- Sendo assim, não é um aumento real. Para se ter uma ideia, 80% dos recursos das universidades vão para folha de pagamento. Os 20% não dão para reformas, construções e outras atividades necessárias.



No dia 9 os professores se reúnem com deputados para discutir o assunto.



Conder ocupada



Lideranças comunitárias de Pernambués prometem ocupar a sede da Conder, em Narandiba, nesta quarta. Um morador do bairro conta que em novembro do ano passado Rui Costa esteve lá e prometeu obras como a limpeza do córrego do canal. Para variar, a obra começou e não terminou.



Montevidéu é aqui



Amanheceu tarde (por volta das 9 horas) para dois moradores de rua no "boêmio" bairro do Rio Vermelho na última sexta-feira. Eles acabavam de acordar das camas improvisadas na calçada de um prédio em frente à quadra de futebol do bairro. Enquanto as pessoas passavam, um deles sacou um baseado de maconha e os dois fumaram, tranquilamente, como se estivessem numa cidade do Uruguai.



O relato acima é do jornalista Biaggio Talento.



POUCAS & BOAS



A Campanha Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil segue até a próxima sexta-feira. Terminaria na sexta passada, mas foi prorrogada. A imunização é destinada a crianças entre seis meses e menores de 5 anos que ainda não se vacinaram.



A ialorixá Gildásia dos Santos foi homenageada na última sexta em Salvador. O busto de mãe Gilda, como era conhecida, foi inaugurado. Localizado na Lagoa do Abaeté, bairro de Itapuã, em Salvador, o monumento carrega o simbolismo da luta contra intolerância religiosa e pode também inspirar a paz e o retorno dos bons fluidos ao Parque Metropolitano do Abaeté, tão abandonado nos últimos anos. Vale a visita.



O congestionamento na via marginal à Avenida Paralela nas proximidades dos novos viadutos de Narandiba/Imbuí, no sentido Iguatemi, está insuportável. Talvez durante a madrugada o trânsito corra livre na região. No restante do dia é transtorno certo. Será preciso a prefeitura e o governo do estado sentarem para articular alguma intervenção emergencial. Se os viadutos melhoram o fluxo de carros na Paralela, ali deixaram um gargalo difícil de sair.

