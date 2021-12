Sobre a inflação e o Topa no governo

O governo estadual também sente o peso da inflação desmedida dos dias atuais. Em 2013, quando comprou camisas para os alunos do Topa, a Secretaria da Educação pagou R$ 853.472 por 150.400 camisas. O valor médio unitário foi de R$ 5,67. Já em 2014, a secretaria fez outro pregão para comprar as camisas dos alunos que se matriculariam em 2015. O valor do contrato desta vez (a homologação foi feita na última semana) foi de R$ 1,698 milhão para 200 mil camisas. Pagou R$ 8,49 por camisa. O período é de crise e de fato a inflação não está dando mole para ninguém.



Crise - Neste contexto de crise, a Secretaria de Educação não sabe se comemora ou lamenta a frustração da expectativa de matrículas no Topa. Como dito, eles esperavam 200 mil pessoas inscritas, só que apenas 110 mil se matricularam. Embora o número tenha ficado aquém da estimativa, o custo com o programa diminuiu sensivelmente. No caso das camisas, por exemplo, em vez de gastar R$ 1,698 milhão, o Estado vai "investir" R$ 933,9 mil. Uma economia inegável ao custo de menos pessoas interessadas em ser alfabetizadas.

Tempos difíceis se avizinham.



Resultados - A Secretaria da Educação ressalta que desde 2007 foram alfabetizadas 1,3 milhão de pessoas. O governo também distribui todo o material didático e pedagógico, como livros, cadernos, lápis e canetas, além, é claro, das camisas uniformizadas, que servem para os alunos terem acesso às aulas e darem "aquela força" na divulgação do programa.



Misturando as peças

Depois de dois anos à frente da Sucop, José Hamilton está de malas prontas para deixar o órgão municipal. A cadeira cativa do PMDB na gestão de Neto permanecerá com os Vieiras Limas. Para o lugar de Hamilton, o nome escalado é o de Almir Melo Júnior. Filho do prefeito de Canavieiras, Almir Melo. A nomeação, se confirmada, será mais um caso de agente político com um pé em cada governo. Isso porque o pai apoiou Rui Costa na eleição estadual e está fechadinho com Josias Gomes. Já o filho, fica com Neto.

"Ninguém, sob qualquer hipótese ou circunstância, pode ser inferiorizado ou discriminado em função da cor de sua pele. Além de crime, o racismo é uma atitude moralmente desprezível"

Jaques Wagner, ao sair em defesa da jornalista Maju, da Globo, que foi xingada no Facebook por ser negra.

De saída



O deputado estadual Alex Lima (PTN) tem se destacado no primeiro mandato. Ele foi um dos articuladores do processo que levou o PTN para o bloco governista. Assumiu a comissão de Finanças e Orçamento, e há quem diga que começa a se movimentar para deixar o partido pelo qual foi eleito. O que ele não esperava, mas era carta marcada, é que os irmãos Bacelar tratam o PTN como instituição familiar. Por lá, quando o assunto é cargo, é primeiro um, depois o outro e o que sobra para o resto.



A Saúde sangra na Bahia



O secretário estadual Fábio Vilas Boas (Saúde) deve ter acesso nos próximos dias à auditoria responsável pelo cruzamento de dados dos contratos de médicos com a pasta. As informações preliminares dão conta de médicos com até cinco vínculos distintos com o Estado. O diagnóstico é que o problema de pessoal é muito menor do que se imagina. Há médico concursado, que presta serviço como pessoa jurídica e ainda acumula outros cargos, mas o problema não são os três vínculos e, sim, o fato de que a escala é a mesma. Ou seja, ganha em três contratos e cumpre apenas um.



Cruzamento - Outros casos apontam para profissionais da área de Saúde que têm contratos com prefeituras e com o Estado.

— Estamos estruturando a utilização de um sistema que cruza as informações estaduais com as municipais. Vamos integrar as escalas de todos os profissionais das unidades estaduais e municipais. Cruzaremos os dados dos plantões das unidades estaduais, depois buscaremos integrar com os municípios, a fim de evitar que o profissional esteja escalado simultaneamente para dar plantão em uma UPA em um hospital, mas na prática estaria atendendo na iniciativa privada.

Enquanto esta torneira não fecha, o atendimento à Saúde se deteriora e é a população que sangra.



Sobe um



Ivanilson Gomes, presidente do PV da Bahia, assumiu outra presidência: a da Fundação Verde Herbert Daniel. A instituição nacional é do partido e organiza fóruns e seminários. Ivanilson foi a grande aposta do PV baiano para a Câmara dos Deputados em 2014, mas não foi eleito. Consegue um cargo que dará visibilidade a ele no intramuros.

Desce dois - Enquanto isso, a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento, anunciou que sairá do PV. O deputado estadual Marquinhos Viana também deixará os verdes e, provavelmente, vai para o PSB ou PL.



POUCAS & BOAS

Na próxima sexta-feira, o PR Mulher realiza evento em Salvador. O partido, que já esteve entre os maiores do estado, com representantes como o ex-senador César Borges, tenta recuperar espaço.

Embora tenha até setembro para decidir se fica ou sai do DEM, a pressão sobre ACM Neto cresce a cada dia. Um "aliado" do prefeito recorre a uma frase atribuída ao finado ACM: "Na dúvida não faça nada". É com este conselho que este "aliado" tenta convencer Neto a ficar no DEM.

O ministro das Cidades, Gilberto Kassab (PSD), está entusiasmado com a Bahia. Depois de anunciar o início das obras do BRT em Feira de Santana, há duas semanas, ele volta ao estado, hoje, para assinar ordens de serviços para obras de saneamento básico e mobilidade urbana em Camaçari, Irecê, Dias d'Ávila, Teixeira de Freitas, Riacho de Santana, Santo Amaro e Remanso. Por enquanto, o ministro só está "devendo" uma ajuda para Salvador. Neto aguarda ansioso o dinheiro para o BRT de cá.

A escritora "teen" Paula Pimenta comprovou o seu sucesso com o lançamento do Minha Vida Fora de Série 3. Na sessão de autógrafos realizada no Salvador Shopping, na última sexta, assustou as muitas meninas que lotaram o terceiro piso em busca de uma assinatura e uma "selfie" com a autora. A despeito de predileções, é um alento saber que alguém está dialogando através da literatura com esta geração.

