Sobe o poder de Geddel Vieira Lima

Depois de passar um período em baixa, os ventos políticos alçaram o peemedebista Geddel Vieira Lima - com a ascensão do governo Michel Temer - à condição de uma das principais forças políticas da Bahia, junto com o governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM). Arestas - Como bem lembrou o comunicador Mário Kertész, Geddel tem "dívidas a cobrar" na Bahia em função do que passou nesses últimos anos. Além de ser adversário político do PT baiano e do governador Rui Costa, o peemedebista precisa aparar algumas arestas em relação a Neto.



É bom lembrar o que ocorreu na campanha municipal de 2012, quando DEM, PMDB e PSDB acordaram em "marchar unidos" no primeiro turno para enfrentar o candidato petista Nelson Pelegrino.



Acordo - Ocorre que, liderando as pesquisas na época, ACM Neto quebrou o acordo e resolveu lançar sua candidatura à revelia dos dois aliados, deixando principalmente Geddel muito chateado.



O PMDB resolveu apresentar Kertész candidato no primeiro turno e não aderir à candidatura do DEM, embora o episódio não tenha sido suficiente para afastar politicamente Geddel de Neto.



Força - Agora a situação mudou, pois os dois passaram a ter peso político equivalente. Talvez isso explique o fato de o DEM da Bahia não ter conseguido emplacar um nome no ministério de Temer. Se isso ocorresse, haveria um "desequilíbrio" das forças políticas na Bahia.



Com a configuração atual, Rui tem o estado; Neto, a prefeitura de Salvador; e Geddel, o status de um dos ministros mais próximos de Temer.



PT, passado e futuro



Com razão, o PT assumiu discurso radical desde que o impeachment se tornou uma possibilidade concreta e aumentou o tom depois do desfecho da votação no Senado que determinou o afastamento da presidente Dilma Rousseff nesta quinta.



Os líderes petistas dizem que não reconhecem legitimidade no presidente interino Michel Temer e anunciaram oposição ferrenha. Como analistas já apontaram, a crise política fez o PT voltar ao seu discurso de esquerda, conseguindo aglutinar outros segmentos desse setor. O problema é que o PT só conseguiu vencer a eleição de presidente quando amenizou o discurso e fez alianças com partidos de centro-direita, estratégia eleitoral vitoriosa implantada por José Dirceu. E o futuro? Como o PT vai se posicionar nas próximas eleições?



'O martírio... é a única maneira de ganhar fama sem ter competência'



George Bernard Shaw, dramaturgo irlandês.



'Agora eu vou para casa'



Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, ao responder a jornalistas na manhã de quinta, abatido, após acompanhar a saída da presidente Dilma Rousseff do Palácio do Planalto, em Brasília, e seguir para um almoço com ela no Palácio da Alvorada.



Ministério



Ao ler a relação do primeiro escalão de Temer com sete ex-ministros de gestões petistas, alguns lembraram a frase do escritor italiano Giuseppe di Lampedusa: "É preciso mudar para tudo permanecer igual".



Palestra de Waldir



O ex-governador e atual vereador Waldir Pires faz palestra nesta sexta pela manhã no I Seminário Interinstitucional de Controle da Gestão Pública, na Escola de Economia da Ufba. O assunto é o trabalho da Controladoria Geral da União, que Waldir dirigiu no primeiro mandato do governo Lula. Mas, levando-se em conta o momento atual e conhecendo-se Waldir, será difícil a conversa não incluir política, muita política.



POUCAS & BOAS



Junto com o governador Rui Costa, o secretário da Saúde Fábio Vilas-Boas participa da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção da Policlínica Regional de Guanambi hoje, às 9h30, no centro cultural da cidade.



Tropa em Alfa 11, o dia em que a polícia parou a Bahia e o Brasil é o título do eBook que Paulo Hohenfeld está lançando. Hohenfeld participou da greve de 13 dias da PM de 2001 na Bahia.



Proposta pelo deputado Marcelino Galo (PT), a sessão especial em homenagem aos 70 anos da Ufba, ontem, na Assembleia Legislativa, transformou-se num "ato em defesa da democracia".A plenária do primeiro ano de mandato do deputado federal Jorge Solla (PT) será neste sábado, às 8h30, na Faculdade de Arquitetura da Ufba.

