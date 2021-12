Só falta Jaques Wagner dizer sim nas Comunicações

Jaques Wagner admite que o destino mais provável dele no governo federal é o Ministério das Comunicações, embora ainda não tenha dito sim a Dilma.

Fala-se que o ministério seria turbinado com as verbas da publicidade oficial, até agora sob o controle da Secom. Ele só diz ter uma certeza: esteja onde estiver, também cumprirá um papel político.

Jaques Wagner (Foto: Ag. A TARDE)

Sem Petrolão - A oposição baiana acalenta a esperança de que o escândalo do petrolão acabe melando 'dois figurões' da banda governista baiana. Um é Wagner, outro é João Leão, o vice de Rui Costa.

Wagner diz que quem pensa isso vai ficar esperando em vão.

- Eu sequer votei no caso da compra de Pasadena quando estava no conselho.

Leão também diz que nunca viu Alberto Youssef 'mais gordo' na vida.

Novos (super) salários

Decreto legislativo que vai ser votado segunda pela Assembleia estabelece os novos salários do governador, vice e deputados estaduais, a partir do reajuste dado nesta quarta, 17, pela Câmara dos Deputados.

O governador vai ganhar bruto R$ 22.419; secretários e vices, 5% a menos (R$ 21,3 mil). Já os deputados ganharão R$ 25.322.

Resíduos e polêmica

A Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedur) anuncia nesta sexta, 19, as 17 empresas que farão os planos de gestão para tratar resíduos sólidos em regime de PPP em 106 municípios.

Vai dar rebu. Funcionários da Embasa estão reagindo. Dizem que saneamento 'é direito do cidadão e não ambiente de negócios'.

Livre para voar

O professor Jorge Portugal vai assumir a Secretaria de Cultura como indicação pessoal de Rui Costa. Ou seja, indicação política.

Tem, assim, carta branca para montar o seu time a gosto, sem amarras políticas.

No primeiro governo Wagner quem deu as cartas na área foi Márcio Meirelles, também da cota pessoal do governador. No segundo, foi Albino Rubim, que é ligado ao PT.



"Todos nós do PT devemos fazer uma reflexão de profundidade. (...) É necessário refletir sobre os erros cometidos para que venhamos a tomar medidas necessárias para prevenir, corrigir e não incidir mais nos tropeços que macularam nossa imagem"

Eduardo Suplicy, primeiro senador eleito pelo PT (em 1990, São Paulo), despedindo-se nesta quinta-feira, 18, do Senado após três mandatos (24 anos) e uma derrota (em outubro último).

Último esforço

Os deputados estaduais farão força segunda para votar o orçamento e um calhamaço de projetos a fim de encerrar a legislatura.

Zé Neto (PT), líder governista, diz que trabalha para harmonizar as bancadas e finalizar as tarefas. Contudo, não descarta a possibilidade de encerrar apenas no dia 29.

Canavieiras-Belmonte

No bojo dos US$ 600 milhões que o governo vai tomar de empréstimo para investir em estradas, está prevista a construção do trecho da BA-001 que liga Belmonte e Canavieiras, e é vista como uma redenção turística.

A obra, velha reivindicação, amplia o projeto da BA-001, que pretende interligar Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, a Mucuri, pelo litoral, no extremo sul da Bahia.

Ponte no caminho - O trecho Canavieiras-Belmonte, com 35 km, é visto na região como o motor para alavancar o turismo, já que as duas cidades, a primeira ao sul e a segunda ao norte, são tidas como 'fim de linha'.

Nunca saiu do papel porque a ponte sobre o rio Jequitinhonha encarecia a obra demais.

Segundo o secretário Marcos Cavalcanti (Infraestrutura), após a construção da barragem de Itapebi, o controle da vazão do rio ficou bem maior e o preço da ponte bem menor.

A outra ponte - E por falar em pontes no caminho, a queda da ponte na BA-001 entre Ituberá e Nilo Peçanha mudou tudo no fluxo do tráfego no baixo sul.

A viagem entre Valença e Camamu, de 77 km, passa para 190 km, fazendo o desvio por Gandu. Ou de 50 minutos para três horas.

O Derba promete fazer um desvio em 15 dias. Mas na região se acredita que vai demorar mais. O problema ocorre na boca do verão numa área turística. É de Camamu que se segue para Itacaré, pelo litoral.

POUCAS & BOAS

Nordestina, pacata cidade do sertão baiano, viu nesta quinta-feira, 18, coisa que só se ouviu falar nos tempos de Lampião: 20 bandidos invadiram a cidade, assaltaram o Banco do Brasil, a Ascoob, e fugiram levando reféns. Foi um dia de cão.

Luiz Carlos Batista, fundador da Insinuante e membro do conselho diretor da holding Máquina de Vendas, recebeu nesta quinta, 18, o título de Cidadão Baiano, na Assembleia. Ele nasceu no Rio de Janeiro e veio para a Bahia aos 4 anos de idade. A Insinuante tem hoje 1.052 lojas espalhadas pelo Brasil.

Caymmi - 100 anos é o espetáculo que o Projeto Ballet Art apresenta domingo (15h) no salão Iemanjá do Centro de Convenções. O Ballet é uma das ações da Associação Social Mosteiro do Salvador, fundada em 1977 por madre Joana (Maria Julieta Calmon Villas-Bôas), a primeira superiora das monjas beneditinas, hoje sob comando da abadessa madre Vera Lúcia Parreira Horta.

ACM Neto vai sancionar nesta sexta, 19, às 10h, em solenidade no Sheraton, o plano de cargos e salários dos servidores da prefeitura de Salvador, uma velha reivindicação. De alguma forma compete com Rui Costa, que na mesma hora estará anunciando o resto do secretariado.

A UPA que Moema Gramacho (PT) inaugurou em Itinga em 2012, quando ainda era prefeita de Lauro de Freitas, continua fechada, dois anos depois. O prefeito Márcio Paiva (PP) diz que só recebeu 'a casca'. Mas promete botar para funcionar imediatamente.

Sobre a nota dizendo que funcionários da INTS estão com os salários de novembro atrasados, a Secretaria da Saúde de Salvador diz que, graças ao atraso nos repasses do Ministério da Saúde, profissionais da terceirizada INTS de todo o país estão com os salários de novembro atrasados, mas o 13º salário foi pago no quinto dia útil de dezembro. Em Salvador, apesar do atraso federal, a prefeitura tem honrado o pagamento com recursos próprios. O salário de novembro foi pago ontem.



Colaboraram: Davi Lemos e Lúcio Távora

