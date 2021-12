Situação é ruim, mas Bahia reajusta salário

A recomposição salarial (6,41%) concedida pelo governo baiano aos servidores estaduais, em duas parcelas, está longe de acalmar aqueles que assistem ao salário do mês dissolver-se em poucos dias sem conseguir manter o mínimo padrão de compra. Contudo, se servir de consolo, a Bahia foi um dos três únicos estados a aprovar o reajuste linear.

Apenas Ceará e Paraná conseguiram acompanhar a inflação. Sendo que os professores do Paraná tiveram que sangrar antes de o governador Beto Richa (PSDB) ser convencido a aprovar o reajuste.

A situação é precária no Brasil todo, e as transferências do governo federal estão em queda livre. Além disso, estados como a Bahia, que ainda têm capacidade de endividamento, não conseguem aprovação do Tesouro Nacional para fazer as operações de crédito.

A torcida é para que a má fase passe logo, mas a situação ainda não chegou ao fundo do poço.

Meio-termo — Nove outros estados, entre eles Minas e Pernambuco, deram a recomposição parcial. Apenas algumas categorias, como a de professores, conseguiram ter os salários corrigidos. Isso por causa da capacidade de mobilização destes segmentos.

Zero — São Paulo, Rio e Brasília nada deram e as greves já estão a todo vapor, mas ainda não há projetos sendo votados. Em São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) diz que a data-base é julho, mas os servidores garantem que foi em março.

Rebuliço

Os líderes dos partidos aliados na Assembleia foram chamados para uma reunião com Josias Gomes, secretário de Relações Institucionais, na última semana. De todos os convidados, apenas Alex Lima (PTN) e Rogério Andrade (PSD), além dos petistas, compareceram. Os outros se recusaram a conversar com Josias sobre os critérios utilizados para distribuição de cargos. Diz-se que metade da base está insatisfeita e outra tranquila. Da banda insatisfeita, Marcelo Nilo (PDT) é apontado como líder. Ele nega.

"Se os senadores estão aqui, é porque não têm muito trabalho por lá [no Brasil]. Assim, umas horas a mais ou a menos, dá no mesmo"

Jorge Arreaza, vice-presidente da Venezuela, ironizando a visita de senadores brasileiros, de oposição ao governo Dilma Rousseff, ao país vizinho. A mensagem foi enviada para o celular de Lilian Tintori, mulher do líder oposicionista Leopoldo López, preso naquele país.

Uma rua errada

O secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, passou por maus bocados em Maragojipe no último domingo. Saindo de um seminário, ele e o motorista iam passar na casa do ex-deputado federal Luiz Alberto. Entraram em uma rua errada e desembocaram na comunidade conhecida como Capa Gato. Foram abordados por supostos traficantes e tiveram de bater em retirada. Felizmente, saíram de lá apenas assustados e com uma história para contar. Vale lembrar que em fevereiro deste ano uma guarnição do Polícia Militar foi recebida a tiros na mesma localidade.

De fevereiro para cá nada mudou.

Um passo de cada vez

As santas casas e entidades filantrópicas conseguiram parte da suplementação pedida ao Ministério da Saúde para este ano. Era preciso somar aos R$ 40,8 bilhões R$ 4 bilhões para equilibrar as contas na alta e média complexidade. Conseguiram R$ 3 bilhões. O ministro da Saúde, Arthur Chioro, conta o deputado federal Antônio Brito (PTB), comprometeu-se a estudar uma forma de dar o restante.

O problema é que do início para cá as contas luz, água e telefone aumentaram sensivelmente e agora será preciso mais dinheiro.

BNDES - Em reunião com o ministro, na semana passada, Brito diz que pediu também para que os empréstimos do BNDES sejam liberados. Chioro se mostrou sensível, mas não confirmou o que pode ser feito.

Contratualização - Atualmente, são 2.100 santas casas no país, 700 destas são contratualizadas. A ideia do ministério é trabalhar para contratualização geral. Isso porque reajustar a tabela SUS é muito mais oneroso. Brito defende esta ideia.

- A tabela SUS não sofre reajuste linear desde 2013. O problema é que o reajuste incide não apenas nas filantrópicas, atinge toda a rede. Portanto, contratualizar é mais econômico.

POUCAS & BOAS

Vai ficar para a última semana de junho a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. Os deputados chegaram a cogitar votar antes, mas não deu. Agora é só o que resta para findar o primeiro semestre.

Os vereadores de Salvador não se entenderam quanto ao novo regimento da Casa. Se não se cuidarem, farão algo muito parecido com o que acontece em Brasília, na Câmara dos Deputados, onde se mudaram pouquíssimos pontos da reforma política. Pior, lá o que mudou não foi para melhor. Por aqui, deve-se tomar o cuidado para não sair algo igual.

Rui Costa fez uma festinha pequena para íntimos no Palácio de Ondina. O São João de lá gerou ciumeira geral na Assembleia. Os deputados, não convidados, queriam ir até lá dançar um forró, mas foram vetados.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Da série Vale a pena ler de novo

"O Sal"

Santa Cruz Cabrália, a terra da Primeira Missa no Brasil. Lá, Geraldo Sacaramussa foi prefeito duas vezes (de 1997 a 2004) e criou uma marca singular: riscou a palavra 'não' do dicionário. 'Eu não sei dizer não a ninguém', explicava ele.

Não dizer 'não' não quer dizer que o 'sim' é garantido. Atende na hora se puder, ou promete para mais adiante, ou dá uma parte se o pleito for financeiro. Estava no mandato de prefeito reunido com auxiliares quando um cidadão o interrompeu:

- Seu Geraldo, me desculpe incomodá-lo, mas é uma emergência. Minha sogra faleceu e estou sem dinheiro para o funeral. Eu queria que o senhor me emprestasse R$ 350, assim que eu puder, lhe pago.

- Me procure daqui a uma semana que eu lhe consigo.

O cidadão parou, olhou Geraldo e os amigos, falou:

- Então me consiga R$ 5.

Geraldo espantou-se:

- Mas, rapaz, como é que você me pede R$ 350 para fazer o funeral da sogra e agora quer R$ 5?

- É para eu comprar sal. Vou salgar ela até o senhor arranjar os R$ 350.

