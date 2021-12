Situação crítica em Sobradinho

O reservatório da cidade de Sobradinho, situado na região norte da Bahia, tinha ontem apenas 31,40% das suas águas, como consequência da estiagem que atinge a região do rio São Francisco desde 2012 – e as crises hídricas não são poucas ou fáceis de se solucionar. A situação é considerada crítica porque o período de chuvas só deve recomeçar nas áreas de influência na bacia do Velho Chico entre os meses de outubro e novembro.

Por causa desta situação, a Agência Nacional de Águas (ANA) prorrogou mais uma vez esta semana a redução da vazão defluente para Sobradinho e o reservatório de Xingó (que fica entre Alagoas e Sergipe). A autorização é para o patamar entre 550 metros cúbicos por segundo na média diária e 523 m³/s para descargas instantâneas praticadas pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

A intenção é poupar água nestas reservas para consumo humano e dessedentação animal nos próximos meses de seca. A resolução da ANA, com o patamar mais baixo da história do lago construído na década de 1970, vai vigorar até 30 de novembro deste ano, quando nova avaliação será feita. Com vazão defluente média em tempos normais de chuva em 1.300 m³/s, o patamar começou a sofrer redução em 2013 e desde então não retornou à normalidade.

Ibama –Além da Agência Nacional de Águas, a redução gradativa de vazão tem aval do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), concedido após avaliação dos impactos na bacia do São Francisco. Moradores da região e ambientalistas cobram mais intervenções de preservação e recuperação ambiental do rio e seus afluentes para assegurar que mantenham vazão satisfatória todo o ano.

Lançamento de livro

O doutor em história e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Carlos Zacarias, também articulista de A TARDE, lança hoje o livro Foi Golpe! O presente como história. A publicação sai pela Quarteto e será apresentada em evento na Saladearte Cinema da Ufba, a partir das 19 horas. Como sugere o título, Zacarias utiliza 48 artigos de sua autoria para defender a existência de ruídos no processo que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No prefácio, Luís Felipe Miguel fala: “Tratam também, como não poderia deixar de ser, dos abusos da incultura histórica, que tanto têm contribuído para a depreciação da discussão política no Brasil”. A Saladearte fica na rua Reitor Miguel Calmon, s/n, no Vale do Canela.

Chapa do MDB

Na convenção nacional do MDB, o deputado federal Lúcio Vieira Lima afirmou que a chapa baiana do partido será fechada no tempo certo.

– Estou vendo candidato com tanta dificuldade, não anuncia a chapa, um veta o outro, está um horror. Nós vamos demonstrar que queremos fazer política diferente – disse.

O deputado ainda criticou as coligações por conveniência e não por ideologia.

– Se engaja em projeto e não em chapa pra ter direito a fundo partidário, direito a tempo de TV, não estamos nessa – opinou.

Quanto à outra vaga da chapa do MDB para concorrer ao Senado Federal, não quis adiantar qual será nem de qual partido.

– Do jeito que está a política e que estou dizendo que sou contra, está parecendo contratação de jogador de futebol, se você fala, o outra vai lá e se adianta, não é assim que se faz política – reclamou.

Suplente ao Senado

Após a novela para definir Irmão Lázaro (PSC) como candidato ao Senado na chapa liderada pelo pré-candidato ao governo José Ronaldo (DEM), o partido cristão definiu o ex-presidente da legenda no estado Eliel Santana como o suplente. A escolha de Eliel é uma tentativa do partido em afirmar que não existia uma disputa interna.

POUCAS & BOAS

* Como parte da Semana da Boa Morte, na Portuário Atelier Editorial, em Cachoeira, o Papo de Escritor Ubesc recebe, dia 15, às 16h, a professora e escritora Jovina Souza e o jornalista, escritor e editor Roberto Leal.

