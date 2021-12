Sindipetro denuncia e Petrobras quer vender

O diretor do Sindipetro Bahia, Radiovaldo Costa, acrescentou mais uma denúncia à coleção de privatizações anunciadas pela Petrobras. Depois de admitir a venda de 60% de quatro refinarias, inclusive a Landulpho Alves, na Bahia, a estatal petrolífera promoveu o leilão das plataformas autoelevatórias P-59 e P-60, que estavam no canteiro da Petrobras em São Roque do Paraguaçu.

Os dois equipamentos, construídos mediante investimentos de R$ 1 bilhão, foram negociados por menos de 10% deste total. Da Bahia, seguirão para Dubai, no Oriente Médio, onde vão auxiliar na prospecção de petróleo. O diretor do Sindipetro não consegue parar de falar quando o assunto é o que ele considera o desmonte e a entrega da Petrobras a multinacionais como a Shell, a British Petroleum e a francesa Total. Para o sindicalista e seus companheiros, a estatal vem sendo saqueada.

– A venda das plataformas para águas rasas foi como se o sujeito comprasse um carro de R$ 100 mil e no ano seguinte vendesse a R$ 10 mil. Não existe isso.

Petrobras – A direção da Petrobras alega por sua vez, que não tinha necessidade das plataformas, pois geravam custo de manutenção e ambas estavam paradas, sem uso, em São Roque do Paraguaçu. Assim, além de evitar um custo fixo mensal, a petrolífera ainda obteve algum recurso para reduzir os déficit que levou a empresa a enfrentar uma situação difícil, depois de envolida em tenebrosas transações atribuídas a governos do PT, e que ameaçavam até sua sobrevivência. Em relação aos leilões das refinarias, a argumentação é semelhante: objetivo é livrar-se de custos, transferindo a gestão para uma empresa multinacional. Assim, a Petrobras vira sócia e fica de boa, pois vai receber os dividendos.

O gol de honra dos policiais

Enfim, uma notícia a favor da polícia no combate ao uso de explosivos pelos criminosos! Uma lancha foi apreendida com 71 quilos de artefatos. Na perseguição, teve tiroteio e tudo, o que aumenta o valor dos homens da lei: o crime não compensa! O que mais tem se noticiado, ao longo dos anos, é a explosão de caixas automáticas em tudo que é cidade e nas mais diversas situações. Parecem cenas de filmes de bangue-bangue. O que causa curiosidade, além do grande número de ocorrências, é a destreza dos criminosos ao lidar com estes explosivos. Outro espanto vem da quantidade de explosivos que circulam para que estes crimes sejam bem-sucedidos. Vamos torcer para este gol de honra marcado ontem tornar-se o início de uma bela virada no placar.

A guerra na Síria em Feira

Um trabalho de mestrandos da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), sobre a guerra na Síria, recebeu prêmio internacional de “melhor trabalho oral” na 11ª Jornada de Educación em Percepción Remota en el Ámbito del Mercosur em Temuco, Chile. Agora, foi apresentado no Latin American Remote Sensing (LARS), que ocorreu em associação com a Feira de Tecnologia Aeroespacial (Fidae), nos dias 3 a 6 de abril em Santiago do Chile. “Um Olhar sobre a Guerra da Síria: Mapeamento de Paisagens da Guerra por Alunos do Ensino Médio utilizando Imagens do Google Earth”, é o título de autoria da mestranda Ereni da Silva Oliveira do curso mestrado em Modelagem, em co-autoria da discente Naiara Silva (PPGM) e da professora Joselisa Maria Chaves.

POUCAS & BOAS

* O Dia do Trabalhador será comemorado em Ilhéus no estádio Mário Pessoa, das 8h às 17h, onde serão ofertados serviços de saúde e assistência social, entretenimento e lazer. A organização é da Força Sindical em parceria com sindicatos e diversos apoios como câmara e prefeitura. A entrada é um quilo de alimentos não perecíveis.

* As inscrições para os cursos de brigadistas do Parque Nacional da Chapada Diamantina estão abertas até o dia 10 de maio. São dois locais para formação. O treinamento em Palmeiras será de 14 a 18 de maio e em Ibicoara de 21 a 25 de maio. Candidatos a chefe de brigada terão prova em Palmeiras no dia 28 de maio. Precisa termais de 18 anos. Mais informações 75 3332 2310 /2418.

ROY ROGERS, PAULO LEANDRO E MIRIAM HERMES

