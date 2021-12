Sindicalistas voltam a ditar pauta das greves

Fogo só pega em palha seca, diz o velho ditado, e a palha está seca. Os sindicalistas que pilotaram a greve de ontem, parando a maior parte do país, são os mesmos que andaram apelegados na era do PT no poder e convocaram o povo para as manifestações pró-Dilma e ficaram do tamainho deles. Agora estão sem amarras e tentam sobreviver.

Escolheram para a greve uma sexta-feira com um 1º de maio na segunda, estratégia altamente sedutora para quem não é tão apegado ao jogo político. E também fizeram piquetes e barreiras nas estradas e avenidas movimentadas nas capitais.

Extrapolaram? E daí? É do jogo. A próxima etapa, se evoluir, é o quebra-pau ou a baderna, como dizem todos os governos (quando é a favor, vira consciência cívica).

O 28 de abril de 2017 traz à cena o sindicalismo à moda antiga, turbinado pelas ações impopulares, como a reforma da Previdência, a liberdade do prato onde seus atores comiam pelas vias oficiais e pelo caixa-dois, com o forte tempero da campanha eleitoral que se avizinha.

Exceções — Alguns profissionais não deveriam poder fazer greve, porque são essenciais. Três exemplos: jornalistas, porque vão contar a história; policiais, porque bandido não faz greve; e médicos, porque a ausência deles pode matar gente.

Ontem, parte dos médicos fez.

Carros nos pátios — A julgar pelo número de carros nos pátios do Centro Administrativo da Bahia, o funcionalismo público aderiu à greve parcialmente, mas em grande parte. O do TJ estava quase vazio; o da Secretaria de Educação, também; o da Assembleia, quase normal; e o da Governadoria, cheio. Ou seja, só ficou inteiro o alto comando do Executivo.

A Odebrecht está fazendo um acordo de leniência pelo qual continuará a funcionar. Como é que pode? Que história é essa? Acho escandaloso

SOS Aristides

O Hospital Aristides Maltez, a maior referência em tratamento de câncer da Bahia, 100% SUS, gasta R$ 12,5 milhões por mês, mas só recebe R$ 9 milhões do governo.

Ou seja, tem déficit mensal de R$ 3,5 milhões. Ângelo Coronel (PSDB), presidente da Assembleia, diz estar empenhado em reduzir o prejuízo. Além de induzir deputados a fazerem doações mensais de R$ 100, quer que eles instiguem seus prefeitos a coçarem o bolso.

Apenas 85 prefeituras colaboram regularmente. A ideia é chegar a 200.

Mudança no Ibama

Rubem Armua não é mais superintendente do Ibama na Bahia. Caiu porque o padrinho dele, o deputado Uldurico Júnior (PV), votou contra a reforma trabalhista. Ou seja, para o governo ele é um dos 80 'traidores'.

Atentado rubro-negro

A direção do Vitória soltou nota para dizer que o atentado aos jogadores Wallace, Flávio e Rafaelson, no Trobogy, após o Ba-Vi de anteontem, mostra que essa de torcida única é bobagem. Ou seja, a violência não depende de quem está nas arquibancadas.

Os três seguiam em companhia de um amigo quando um carro parou, junto a um quebra-mola, e um cidadão com a camisa do Vitória atirou. Por quê? A polícia dirá.

O promotor Olímpio Campinho, pai da torcida única, continua firme com a tese.

Colaborou: Juliana Lisboa

POLÍTICA COM VATAPÁ

Santo Sé

Com o jeitão matutão e reações estabanadas, Daniel Gomes, irmão do prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, pai do ex-presidente da OAB-BA Dinailton Oliveira, marcou época na Assembleia Legislativa da Bahia, como grande contribuinte do anedotário político. Logo que estreou no mandato começou a pegar no pé do deputado Jairo Sento Sé:

– O deputado Jairo Santo Sé...

Sento Sé interveio:

– Nobre colega, permita-me corrigi-lo. O meu nome não é Santo Sé. É Sento Sé.

Daniel fingiu que não ouviu, seguiu:

– Como eu ia dizendo, o deputado Jairo Santo Sé...

E daí em diante era Santo Sé e ponto final. Sento Sé passou a não ligar. Lá um dia Daniel soltou:

– Vou dedicar meu discurso hoje ao deputado Jairo Sento Sé...

Sento Sé voltou, interveio:

– Ufa! Até que enfim o nobre colega aprendeu meu nome!

E Daniel:

– É que eu andei lá pelas bandas do São Francisco e vi que de santo o senhor não tem nada mesmo, colega!

