Sinal amarelo no Thomé de Souza

A sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Salvador deixou o Palácio Thomé de Souza em alerta. O tom incisivo dos discursos de aliados contra o secretário de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel), Alberto Pimentel, preocupou a alta cúpula do governo municipal. O vice-prefeito Bruno Reis (DEM) ligou para o líder governista na Casa, Henrique Carballal (PV), e pediu que ele apazigue os ânimos dos vereadores. A preocupação agora é que a crise se agrave e prejudique votações de interesse do executivo na Câmara. No entanto, a tarefa parece não ser fácil, já que os vereadores não demonstram boa vontade com o marido da deputada federal Dayane Pimentel (PSL). Nos bastidores, eles avisam: ou o ex-coordenador da campanha de Jair Bolsonaro passa a tratá-los bem, ou não vai permanecer no cargo:

– O pessoal do PSL não entendeu que fazer política não é fazer live no Facebook – criticou um aliado, que preferiu manter o anonimato.

Revanche – Na Câmara, vereadores também veem dedo do presidente Geraldo Jr. (SD) na ofensiva contra Alberto. Antecessor do pesselista na Semtel, ele não teria engolido o fato de o aliado de Bolsonaro ter exonerado indicações suas que estavam na pasta. Com posição de independência em relação ao prefeito, resolveu fazer o secretário pagar o preço por ter comprado a briga.

A avaliação também é de que, com o afastamento de Bruno Reis, João Roma (DEM) e Leo Prates (DEM) da articulação política corpo a corpo, o governo ficou fragilizado. Vereadores defendem também que Neto anuncie Paulo Magalhães Jr. (PV) para liderança do governo com urgência. Carballal está fazendo hora extra.

Governadores pela Fafen

O governador Rui Costa, acompanhado do governador de Sergipe, Belivaldo Chaga, esteve ontem no Palácio do Planalto para reunião com o vice-presidente da República, general Mourão, levando o pedido de manutenção da operação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), que tem unidades nos dois estados e que estão ameaçadas de fechamento. O encontro teve também a participação do vice-governador da Bahia, João Leão.

– Precisamos que se abra um processo de negociação, ou por parte da Petrobras ou pela iniciativa privada, fazendo a aquisição da unidade – defendeu Rui.

A decisão sobre a hibernação vem sendo anunciada pela Petrobras desde 2018, e adiada por pressão política e de trabalhadores.

