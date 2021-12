Sinais de fumaça na disputa por prefeitura

Durante entrega de uma obra de contenção de encosta no Subúrbio Ferroviário de Salvador, o governador Rui Costa (PT) confirmou publicamente ter almoçado com o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani. Mas negou que a pauta do almoço tenha sido a disputa pela prefeitura de Salvador em 2020, conforme indicam os “ventos e rumores”.

– Almocei com ele há duas semanas para bater papo, sou torcedor do Bahia e conversei sobre esporte, as novas contratações politicado time e ele deu boas notícias e esperança de que o Bahia vai continuar se classificando bem – afirmou Rui, completando que não falaria sobre as eleições de 2020, que ainda “estão longe”. Ele desejou a continuidade do sucesso de Bellitani à frente do Bahia, clube do qual se diz ser torcedor.

Nos bastidores, fala-se que o marqueteiro Sidônio Palmeira, responsável pelas campanhas do PT ao governo estadual e que apoiou a campanha para a atual presidência do Esporte Clube Bahia, também teria participado do almoço, que teria durado cinco horas.

Articulação

Considerando o dito popular “Onde há fumaça, há fogo”, fica cada vez mais evidente o surgimento de uma articulação em prol da união de forças para oposição ao grupo político do prefeito ACM Neto (DEM), que, certamente, precisará definir e preparar um candidato para a sua sucessão, o quanto antes. No ano passado, Neto chegou a dizer que Bruno Reis, seu atual vice na prefeitura, daria ainda “muitas alegrias ao povo de Salvador”. Caso seja ele o escolhido, é bom que comece logo a se articular, pois, ao que parece, do lado de lá já estão se movimentando na formação de um grupo para o próximo embate. E ao contrário do que diz Rui Costa, 2020 está logo ali, e quem “larga” na frente tem sempre as suas vantagens.

Aposentados terão R$ 40 mi

Cerca de 270 aposentados da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) receberão aproximadamente R$ 40 milhões do governo. No ano passado, o governador Rui Costa havia proposto a extinção do órgão na reforma administrativa. A Assembleia Legislativa chegou a aprovar o projeto, mas o governo voltou atrás. Rui propôs um acordo para enxugar os gastos da empresa, no qual servidores aposentados da estatal fossem dispensados, evitando, desta forma, a extinção da companhia. Na proposta todos terão direito a ingressar no Planserv (plano de saúde dos servidores), e a incluir suas famílias. Segundo o presidente da instituição, José Lúcio Machado, os procedimentos previstos no acordo serão realizados até o final deste mês.

“Netistas” que prometem

Considerados dois nomes próximos e da confiança do prefeito de Salvador ACM Neto, o destino dos “netistas” Bruno Reis (vice-prefeito) e Léo Prates (eleito deputado estadual e ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador) parece seguir a linha de força pretendida por Neto para fortalecer os seus dois últimos anos de mandato à frente da prefeitura, e, assim, ser impulsionado para uma possível candidatura ao governo do Estado em 2022. Bruno Reis já foi confirmado à frente da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do município de Salvador (Seinfra), umas das mais importantes pastas do governo. Reis é um dos nomes que poderá suceder Neto na administração municipal em 2020. Ele, entretanto, não é o único cogitado para a empreitada. Isso porque, após ser eleito deputado estadual com uma votação expressiva, o ex-presidente da CMS Léo Prates, considerado um político jovem, carismático e do apreço de Neto, pode, quem sabe, garantir uma boa colocação na futura chapa democrata.

Prates confirmou com exclusividade para A TARDE a possibilidade de assumir outra importante pasta, a Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza de Salvador (Semps), mas garantiu que o martelo ainda não foi batido e dependerá de conversas futuras. Certamente o grupo de Neto já atentou aos últimos movimentos da oposição, e ao jogo que já deu claros indícios de ‘play’.

POUCAS & BOAS

Estudantes que concluem o ensino médio na rede pública de Juazeiro têm até hoje para se inscrever no curso Aprova Juazeiro, que seleciona 120 candidatos para cursos pré-vestibulares e pré-Enem privados da cidade.

