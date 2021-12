Show do impeachment: Tiririca ficou no chinelo

A votação do impeachment fez um bem ao Brasil, o de expor à nação a qualidade dos seus representantes. Tirante os ideológicos, cada um jogando para a plateia como bons exemplos de pais de família e patriotas impedernidos (Tiririca, o palhaço de ofício, ficou humilhado).

No mais, nada de novo. Dilma já vinha mal no Congresso desde sempre. Tinha dificuldades de aprovar até matérias bobas. Ontem ninguém julgou pedalada fiscal. Estava em jogo o conjunto da obra. E a votação apenas mostrou a vastidão da desarticulação.

Precedente — O impeachment, ou impedimento, existe há mais de 400 anos. Em 1868, o presidente dos EUA, Andrew Johnson, que era o vice de Abraham Lincoln (morreu assassinado) sofreu um processo. Perdeu na Câmara, mas ganhou no Senado. Por um voto.

Outros casos — Em 1974 Richard Nixon, também nos EUA, perdeu o mandato. Na América Latina, o primeiro foi Fernando Collor, do Brasil, em 1992. No ano seguinte foi a vez do venezuelano Carlos Andrés Perez.

Para inglês ver

Jornalistas norte-americanos ontem no Farol da Barra se diziam intrigados com o fato de Eduardo Cunha, melado até o pescoço na lama da corrupção, estar presidindo a sessão do impeachment de Dilma.

Foram aconselhados a perguntar o porquê ao STF, que engavetou um pedido de afastamento dele feito pelo procurador geral da República, Rodrigo Janot.

Aliás, o STF não julga político algum.

Cara limpa — Na votação Cunha ouviu algumas vezes deputados chamando-o de corrupto, ladrão, na tampa. Outro, de 'gangster que fede a enxofre'

Nem se buliu. E nem enrubesceu.

"Pelo voto dado, seremos marcados e julgados para sempre. Cada um poderá escolher de que lado entrará para a história"

Antonio Imbassahy, líder do PSDB, falando ontem na Câmara, antes do início da votação.

"Os golpistas vão parar no lixo da história"

Afonso Florence, líder do PT, também ontem.

Bateu fofo

A surpresa na votação do impeachment foram os votos de Cacá Leão, filho do vice-governador João Leão, e de Mário Negromonte Jr. O partido deles, o PP, o que mais tem deputados acusados na Lava Jato (e Mário Jr é um) decidiu fechar a favor do impeachment, mas os quatro baianos decidiram permanecer fiéis à aliança estadual com Rui Costa..

Roberto Brito e Ronaldo Carletto votaram não. Cacá e Mário Jr. abstiveram-se.

Buscando a saída

No PDT, todo mundo estava de olho no deputado Félix Mendonça Júnior, presidente na Bahia. O partido fechou contra o impeachment e ele estava indeciso.

Se desobedecesse, seria expulso e deletado do comando. Não arriscou. Votou não.

Epigrama do muro

As manifestações de ontem em Brasília, pró e contra Dilma, produziram na capital federal, desde que foi inaugurada em 20 de abril de 1960 (quarta completa 56 anos), um muro de ferro para separar os dois lados. Geraldino Lima disse que Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, o arquiteto e engenheiro, choram no túmulo. E epigramou:

Perdão Juscelino Oscar

E Lúcio Costa perdão

Brasília não é o lugar

De muros entre os irmãos

POUCAS & BOAS

* Levantamento da BDO, a quinta maior rede de contabilidade do mundo, mostra que dar presentes às mães é carga pesada (literalmente). Perfumes e relógios lideram a carga de impostos embutidos no valor final, com 79,5% e 47,25%.

* Smartphones (42,25%), joias de prata (39,25%) e bolsas de couro (37,25%) vão logo a seguir como os mais taxados. As flores, símbolo de afeto, mas de pouco valor, são as que menos pesam: 9,25%.

* Sobre a nota Pedágio Urbano, publicada semana passada, dizendo que quem mora nos limites de Salvador com Lauro de Freitas é obrigado a pagar pedágio, a Concessionária Bahia Norte diz que as rodovias do sistema BA-093 são as principais artérias de circulação de produtos e serviços da Bahia, ao interligarem o CAB, o Polo, o Porto de Aratu, e o Aeroporto de Salvador.

* E que lá já investiu R$ 770 milhões. E tais investimentos trazem mais fluidez e segurança ao tráfego. Ou seja, está dizendo que a comunidade paga, mas tem retorno. Sobre isenção para morador, calou.

Colaborou: Iracema Chequer

