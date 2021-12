Setor hoteleiro quer taxas para Airbnb

O setor hoteleiro em Salvador, agora, pretende emplacar uma briga pela taxação municipal da plataforma Airbnb – a economia compartilhada do setor de hospedagem. Tal qual o Uber levou à revolta dos taxistas, o Airbnb está mexendo com os cofres da hotelaria na capital baiana.

– Não somos contra a plataforma. O mundo compartilhado existe e a gente aceita. Estamos lutando é pela igualdade de taxação – diz Glicério Lemos, presidente da Associação Brasileira da indústria de Hotéis (ABIH-Ba). Ele já pediu audiência com o prefeito ACM Neto para tratar do assunto.

Imóvel – Em novembro de 2016 eram 3.090 hospedagens em Salvador ofertadas no Airbnb, de acordo com pesquisa feita pela Associação Brasileira de Resorts (ABR), divulgada em 01/11/2016. No setor hoteleiro tradicional são 40 mil leitos na capital.

A ideia principal do Airbnb é compartilhar quarto em uma residência, mas é possível disponibilizar o imóvel inteiro. “Cidades com alto volume de imóveis inteiros (não compartilhados) disponíveis no Airbnb são as que mais sofrem concorrência para os hotéis locais”, diz a pesquisa da ABR. Em Salvador, de todas as ofertas mapeadas, 62,8% são de imóveis inteiros.

– Além de 49% de ociosidade no setor hoteleiro e ausência do Centro de Convenções, agora tem o Airbnb – diz Glicério.

Compartilhamento – A Tempo Presente buscou hospedagem no Airbnb para o Carnaval, de 22/02 a 01/03, em um flat completo em Ondina, para quatro pessoas. A conta total deu R$ 3.898. Uma diária de hotel para um casal nessa localização sai em média R$ 900. Cada setor pesa a balança para seu lado. Mas fato é que a economia compartilhada chegou para ficar.

Pelo mundo

No compartilhamento o consumidor acaba pagando menos e tem serviço da qualidade que escolhe. Quem compartilha sua casa, carro etc. também ganha. E plataformas como Uber, Airbnb e outras surfam nos lucros. Cidades como Nova Iorque, Barcelona, Paris estão criando meios de taxar o Airbnb. Mas o desejo da população é oposto. E aí?

Gandhy em guerra

A troca de acusações entre os candidatos à direção do afoxé Filhos de Gandhy não para. Agora, o candidato de oposição, Luiz Henrique de Souza, diz que vai questionar judicialmente a chapa da situação, cujo candidato é Gilsoney de Oliveira.

Gilsoney, que fornece fantasias ao bloco, tem R$ 2 milhões a receber em dívidas. Esse débito, adquirido de 1999 a 2016, foi confessado pelo afoxé em documento, assinado pelos então presidente, Agnaldo Silva, e 1º tesoureiro, Paulo César Cruz.

O problema, na opinião de Luiz Henrique, é que Agnaldo e Paulo César, que assinaram a confissão de dívida sem autorização de uma assembleia de sócios, agora compõem a chapa do credor Gilsoney. Para ele, há conflito de interesses.

Eleição na Alba

O assunto da semana, além da festa de Yemanjá, será a eleição para presidência da Assembleia, dia 01/02. Na terça, Ângelo Coronel (PSD) e Luiz Augusto (PP) decidem qual dos dois vai para o bate-chapa com Marcelo Nilo (PSB). Nos bastidores a briga está feia. Dizem que o senador Otto Alencar chegou a ligar para deputado federal do PCdoB pedindo para comunistas não participarem do almoço de Nilo, na última quinta-feira.

Muniz e o muro imaginário

O senador Roberto Muniz (PP) aproveitou a presença do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, em evento em Salvador, na última sexta-feira, para defender medidas protecionistas para a indústria brasileira. “Claro que não precisamos pensar em um muro da vergonha como o que Trump planeja nos Estados Unidos, mas que o Brasil também tenha, sim, uma política de proteção da sua indústria".

colaborou Joyce de Sousa

