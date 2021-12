Sesab inicia troca em hospitais terceirizados

No próximo dia 30, serão trocadas as administrações do Hospital da Criança em Feira de Santana e do de Juazeiro. Os dois são geridos pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), que não vinha cumprindo contrato, segundo a própria Sesab. Chamados a cumprir, preferiram se retirar.

A secretaria inicia a seleção pública para que outras assumam os dois hospitais. Até que seja concluído o processo, a solução será interina.

Interessante é que o contrato com o Hospital de Juazeiro terminaria em 30 de junho e não seria renovado, mas o Imip resolveu antecipar a saída. Colocou os funcionários em aviso prévio e não comunicou à Sesab. Somente depois de ser procurada pela secretaria é que o Imit assumiu que sairia.

Contratos — Ao todo, 12 contratos com terceirizadas encerram-se neste primeiro semestre. Ao mês, o custo para o estado é de R$ 34 milhões. O secretário Fábio Vilas-Boas diz que o novo acordo com as prestadoras de serviços terá uma diferença fundamental, trata-se de cláusulas que garantam a produtividade, e, dentro do próprio acordo, a "terceirizada" terá de pagar uma auditoria independente para auxiliar na fiscalização dos contratos.

Problema — O problema aí é que a empresa de auditoria será corresponsável pela fiscalização da sua contratante. O secretário acredita no cumprimento das obrigações e não vê conflito nesta relação.

Vai que cola

Rui Costa já disse que não tem dinheiro para nenhum projeto novo este ano, mas o secretário de Turismo de Iguaí, no médio sudoeste, Nelo Ferrari, tem percorrido as secretarias para tentar a construção do trecho de 42 km da BA-644 que liga Iguaí a Dário Meira. Atualmente, é uma estrada vicinal, mas, se asfaltada, diminuiria em 150 km a distância do município para Salvador.

- A integração não é apenas para Iguaí, facilitaria todo o trânsito nas regiões do médio sudoeste, que tem 13 municípios, com a do médio rio das Contas, que tem 17.

O secretário está tentando. Vai que cola!

Harmonia dura pouco

Para harmonizar a base aliada na Assembleia Legislativa, Rui Costa e Josias Gomes (Serin) prometeram dialogar mais com os deputados e "tentar" atender às demandas deles. Nesta semana, no entanto, o clima voltou a degringolar. Os insatisfeitos, "fisiológicos" ou não, se queixam de não serem contemplados no "varejo dos cargos". Pior, um deles disse que agora o ambiente começa a ficar ruim dentro dos órgãos públicos.

- Aqueles funcionários que sabem que o deputado deles perdeu a eleição ou teve menos voto estão numa espécie de "aviso prévio". Por isso, tem gente fazendo "corpo mole" e o clima está ruim. É preciso que Rui defina quem fica e quem sai logo.

Força-tarefa estaleiro

O presidente da Fieb, Ricardo Alban, se reúne com a bancada federal baiana e representantes do governo do estado no próximo dia 25, na sede da federação, para definir um plano de ação voltado à recuperação do Estaleiro de Paraguaçu. Até o momento, embora haja algum esforço por parte destes agentes, muito pouco foi feito e não há previsão de retomada.

Crise - A crise já é conhecida, mas o cenário de depressão econômica nas cidades de Maragojipe, Salinas da Margarida e Saubara tem se agravado, e o impacto já pode ser sentido em Nazaré, Itaparica, Vera Cruz e Santo Antônio de Jesus. É preciso, segundo Alban, um trabalho político articulado e urgente.

Impacto - O investimento total do projeto da Enseada Indústria Naval é de R$ 3,2 bilhões, dos quais R$ 2,7 bilhões já foram feitos. No pico das obras, o empreendimento gerou 7.200 empregos diretos, com índices de contratação de mão de obra local superior a 80% e um efeito renda de cerca de R$ 10 milhões/mês. Para se ter uma ideia, a arrecadação mensal de ISS para Maragojipe atingiu R$ 2 milhões por mês. Mas, em apenas quatro meses, 5.555 trabalhadores tiveram que ser demitidos por conta do atraso da Sete Brasil nos pagamentos de serviços executados e medidos.

POUCAS & BOAS

Na próxima quarta-feira, acontece o 1º Encontro Justiça e Imprensa na Bahia - Atuação e o papel social de magistrados e jornalistas. O encontro será realizado no Sheraton da Bahia Hotel, às 9h. A Associação dos Magistrados da Bahia, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia e a Associação Baiana de Imprensa, organiza o evento.

O ex-deputado estadual J. Carlos saiu do PT e entrou na gestão de ACM Neto (DEM). Com isso, teria levado a influência que ainda tem no sindicato dos rodoviários. Mas o ambiente entre os rodoviários e os empresários do setor não está bom e a greve é iminente. J. Carlos sentou-se à mesa com Neto e representantes do sindicato dos trabalhadores para tentar contornar a situação. A população agora espera que renda frutos. Como já é habitual, quem sofre quando as partes não se entendem é a população, que precisa transitar pela cidade.

O ator e publicitário José Bertrand Duarte Oliveira foi nomeado para uma diretoria na Dimas, da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Bertrand trabalhou em diversas peças, programas de TV, filmes, séries, mas foi o papel de Super Outro no filme homônimo que o projetou. O longa de 1988, dirigido por Edgar Navarro, ainda está presente na memória dos cinéfilos.

Nos grupos do aplicativo WhatsApp circula todo tipo de mensagem. Nesta semana, uma foi compartilhada por diversos destes grupos e chamou a atenção. Ela dizia o seguinte: notícia boa para quem mora em Salvador. Os pontos de ônibus já têm "carregador" de celular. Basta você ficar distraído no WhatsApp que os caras vêm e carregam. A "piada" seria risível se não fosse dramática, já que os assaltos a cidadãos que aguardam o transporte são cotidianos na capital e no interior.

A reforma política está na agenda do dia na Câmara dos Deputados. Mas o entendimento está longe de ocorrer. Eduardo Cunha, presidente da Casa, diz que sai, mas tem deputado jogando contra.

*Colaborou Biaggio Talento

