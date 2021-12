Serão os caminhoneiros arautos do apocalipse?

Em entrevista a Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o prefeito da capital paulista, o petista Fernando Haddad, vaticinou:

— Eu não dou de barato que forças obscurantistas e aventureiras tomem a cena. Mas esta hipótese está colocada.

Ele aludiu a aqueles clássicos violentos protestos de rua, que botam o governo para sangrar até cair. E tributou a possibilidade a inconformados com o PT.

É a primeira vez que alguém do alto escalão petista toca no assunto. Talvez ele tenha se referido a algo forjado, como no Chile, em que caminhoneiros participaram da trama para derrubar Salvador Allende em 1972, mas convém pontuar duas coisas:

1 — Fogo só pega em palha seca e a palha da economia está cada dia mais seca.

2 — Mais uma vez o lembrete: o que levanta ou derruba governo é a economia. Se vai bem, tudo bem. Se mal, não há quem resista. Ainda mais no caso do governo petista, diante de problemas que ele próprio criou.

O que se viu no movimento dos caminhoneiros, semana passada, é emblemático. Em princípio, ver um líder caminhoneiro, o Fabio Roque, pedir a queda da presidente Dilma é um disparate, se olhado isoladamente. No contexto, nem tanto. Mas também é sinal de que a crise econômica está chegando à ponta da cadeia econômica.

Em suma, ou o jogo muda ou as insatisfações coletivas só aumentam.

Meia vitória

Você já viu alguém ganhar uma eleição por consenso e não levar? Pois o PCdoB baiano está inventando essa.

O caso: elegeu ontem o deputado federal Davidson Magalhães presidente estadual do partido, mas só quer que ele assuma depois de resolver as pendengas em Itabuna.

Davidson é prefeiturável lá. Pode se candidatar ou não. E, se for candidato, pode ganhar ou não. O PCdoB acha que ele não teria tempo para cuidar das duas coisas.

Novo discurso — A deputada Alice Portugal, que em 2012 batia pé firme que seria candidata a prefeita de Salvador, agora mudou o discurso. Diz que está construindo uma expectativa de candidatura.

Aprendeu. Nessa de levar no peito e na raça, ano passado a votação dela despencou.

"O STF proibiu em boa hora o financiamentode campanhas por empresas privadas. Nós entendemos que haveria um desequilíbrio de armas. Um votinho só não tem como enfrentar uma empresa que doa R$ 100 milhões"

Ricardo Lewandowski, presidente do STF, em palestra numa faculdade de direito em São Paulo, defendendo o fim do financiamento privado de campanhas.

Sofrer cacau

Cacauicultores dizem que após a praga da vassoura de bruxa a vida deles é sofrimento puro. Mesmo agora, quando a região cacaueira vislumbra novos horizontes com o preço da arroba a R$ 150 e a indústria chocolateira se expande entre os próprios, os problemas espoucam de todo lado.

Num ponto, os bandidos passaram a infernizar a vida deles. Noutro, a Biofábrica, em Ilhéus, não está conseguindo produzir mudas suficiente para suprir a demanda.

Mágoas da cadeia

Lá dá cadeia em Curitiba, o ex-deputado Luiz Argolo externa um mar de queixas contra alguns políticos, entre eles João Leão, vice-governador, e Mário Negromonte, conselheiro do TCM.

Acha que está preso por causa dos dois.

Explicando: se ele fosse deputado, estaria livre disso. E só não é deputado porque Leão candidatou o filho, Cacá Leão, e Mário também, Mário Negromonte Júnior. Os dois teriam tirado os votos que lhe dariam a imunidade que garante a impunidade.

Foco no impeachment

Embora Eduardo Cunha, a grande aposta do PSDB para tocar o impeachment de Dilma, tenha caído em desgraça, o foco do partido ainda continua sendo tirar a presidente, segundo o deputado Antonio Imbassahy:

— A crise que o Brasil vive só piora. E não vemos no atual governo legitimidade para tirar o país do buraco que ele cavou.

Impasse petista

O deputado federal Luiz Caetano diz estar cada vez mais confiante de que será ele o candidato a prefeito de Camaçari pelo PT.

Acha que o prefeito Ademar Delgado, ex-pupilo, perdeu as condições políticas.

Já Ademar diz que não trabalha contra ninguém: 'Estou trabalhando por mim'.

Bataclan lá e cá

O Bataclan de Paris, onde houve um dos atentados que chocam o mundo, foi criado em 1864, nome inspirado numa opereta de Charles Duval chamada Ba-Ta-Clan.

Mas um tem a ver com o outro. Foi de Paris que, lá por volta de 1920, alguém pinçou o nome para batizar o cabaré em Ilhéus, que viveu seu ápice entre 1926 e 1938, a época dos coronéis.

Mas o Bataclan de Ilhéus só ficou famoso por conta das obras de Jorge Amado.

POUCAS & BOAS

A Associação Cultural Brasil-Japão divulga hoje o resultado do Concurso Literário para alunos da 6ª série ao 3º ano do 2º grau com o tema 120 anos da assinatura do tratado de amizade, comércio e navegação entre Brasil e Japão.

Os prêmios serão entregues dia 27 em solenidade (18h) na Faculdade de Medicina da Ufba (Ondina). A ACBJ-BA, tocada por Ogvalda Devavay de Sousa Torres e apoiada por Emilton Rosa, cônsul do Japão na Bahia, vai homenagear vencedores e professores orientadores.

A Academia de Letras e Artes de Salvador (Alas) empossa terça (17h) no Instituto Geográfico e Histórico três novos membros: Eldon Dantas Canário, Paulo Miranda Costa e Renato Sapucaia Bandeira.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Beto Nero

Carlos Alberto Simões, o Beto Simões, deputado estadual de dois mandatos, entre 1987 e 1995, lá um dia surpreendeu os colegas ao entrar na Assembleia com um corte de cabelo todo diferente, estilo pracaju, algo parecido ao adotado por imperadores da Roma antiga.

Nobelino Dourado estava discursando. Se espantou, parou, olhou, bradou:

— Diga aí, Nero!

Simões sentou, Galdino Leite ao lado encostou, cochichou:

— Beto, você sabe quem foi Nero? Abriu a barriga da mãe para ver de onde veio, incendiou Roma e promovia bacanais de homem com homem, mulher com mulher, uma orgia total.

Em plena sessão, Beto olhou para a tribuna, disparou:

— Nobelino, Nero é a pqp!

