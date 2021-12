Será a ovada em Doria ensaio de 2018? É mau

Os incidentes nesta segunda-feira, 7, na Praça Municipal, quando João Doria, prefeito de São Paulo, foi atingido por um ovo pouco antes de receber o título de Cidadão de Salvador, parecem estar dando a medida de quão acirrada será a disputa de 2018 na Bahia.

João Doria, que é presidenciável, veio a Salvador num ato político. Requentaram uma infeliz declaração dele de 20 anos atrás, de 1987, quando era presidente da Embratur, e sugeriu no Ceará que o governo federal cortasse verbas destinadas a irrigação e transformasse a seca do Nordeste numa atração turística, algo interpretado como um deboche com o flagelo nordestino.

Agora ele vem a Salvador num ato político. E a ovada acabou roubando-lhe a cena (veja vídeo).

Óbvio que democracia é o direito de se posicionar. Mas isso não pode ser confundido com o direito de agredir. Senão, degringola.

Pedida peemedebista

O argumento de que o PMDB deve ficar fora da chapa majoritária de ACM Neto porque vai ganhar a prefeitura de Salvador com Bruno Reis e de Feira de Santana com Colbert Martins não convence o deputado Lúcio Vieira Lima, presidente do partido.

– Os prefeitos ACM Neto, de Salvador, e Zé Ronaldo, de Feira, já são nossos. Nos sentimos muito bem com eles. E, além disso, quem a oposição tem de mais expressivo além do PMDB? Me apontem.

Adeus ao DEM

Fernando Gomes, prefeito de Itabuna, comandou ontem uma desfiliação em massa. Tirou todos a ele ligados, inclusive a presidente, Maria Alice, também secretária na administração dele.

Ainda não disse para qual partido irá, mas será algum próximo a Rui Costa, a quem ele vê, como diz, 'com muita simpatia'.

Quem acha que vai colocar a Bahia e os baianos de joelho, não vai não. A Bahia é maior que isso, a Bahia é grande Quem acha que vai colocar a Bahia e os baianos de joelho, não vai não. A Bahia é maior que isso, a Bahia é grande

Vejo ali meia-dúzia de pessoas da CUT, do PT, e de sindicatos fazendo isso. Lamentável Vejo ali meia-dúzia de pessoas da CUT, do PT, e de sindicatos fazendo isso. Lamentável

Gandhi na Inglaterra

Mahatma Gandhi, o líder que comandou a independência da Índia, vai ter uma estátua em Salvador doada pelos próprios indianos.

O acordo foi selado ontem em Brasília na Embaixada da Índia com o embaixador Sunil Lal, o vereador Henrique Carballal (PV) representando ACM Neto e o presidente do Afoxé Filhos de Gandhy, Gilsoney de Oliveira.

Ironia: a estátua vai ficar na Praça da Inglaterra por ser próxima ao cais do porto, onde nasceu o afoxé, justo a Inglaterra que Gandhi enfrentou na luta pela independência.

Cidades-irmãs –Também ficou acertado que Salvador e Doa, cidade indiana que também foi colonizada pelos portugueses, também serão oficializadas como cidades-irmãs. Carballal diz que vai organizar empresários para as duas cidades fazerem negócios.

Tapetes de algodão

A seca que ainda castiga grande parte do sertão também matou os algodoais da região do Vale do Iuiú, no sudoeste baiano, e com eles a indústria de colchonilhos e tapetes que as moradoras do povoado de Grama, em Paramirim, sempre tocaram com teares artesanais. O prefeito Gilberto Brito (PSB) arrumou uma carga de algodão do oeste para que elas retomem as atividades.

– Estou dando o anzol e a isca. Pescar os peixes já é com elas.

POUCAS & BOAS

Demitidos do Vitória em 21 de julho, Petkovic, ex-diretor de futebol, e Alexandre Gallo, o técnico, deixaram o time penando mas não parecem que saíram sofrendo. Nas redes sociais há fotos da dupla no Morro de São Paulo, em Cairu, sorridente e posando ao lado de fãs. Pet é dono de um hotel lá, na Quarta Praia.

O futuro da Ceplac será apresentado nesta quarta (9h) em seminário no auditório do Ministério da Agricultura. O coordenador do Grupo de Trabalho criado para elaborar a proposta está otimista. Diz que a instituição, pela importância onde atua (Bahia, Pará e Espírito Santo), sairá fortalecida com o novo modelo.

Rui Costa assinou domingo em Bom Jesus da Lapa protocolos que tornam a Festa do Divino Espírito Santo Bem Cultural Imaterial da Bahia e concede a Romaria do Senhor Bom Jesus Registro Especial Provisório como Patrimônio Imaterial do Estado. A festa em Lapa é o maior evento do turismo religioso baiano.

A Câmara de Salvador realiza hoje (19h) sessão especial para celebrar os 39 anos do Movimento Negro Unificado (MNU). A homenagem é iniciativa da vereadora Marta Rodrigues (PT).

adblock ativo