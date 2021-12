Senai segue destaque de ranking nacional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) da Bahia conquistou, pelo terceiro ano seguido, o primeiro lugar da classificação entre todas as afiliadas do ranking nacional.

A terceira vitória em sequência veio da avaliação chamada Regra Nacional de Desempenho, um regulamento de princípios, critérios e valores para medir as melhores resultados do Senai em todo o país.

São indicadores de benefícios e custos; rendimentos; satisfação de clientes; produtividade, entre outros de perfil qualitativo, elaborado por técnicos responsáveis pela pesquisa.

A divulgação da vitória baiana aconteceu ontem, em clima de suspense, em meio a uma videoconferência com a participação dos diretores de todos os escritórios regionais do Senai.

– O resultado consolida o modelo de negócio e gestão praticado pelo Senai e aperfeiçoado há vários anos, buscando a diversificação dos negócios em educação, tecnologia e inovação, defendeu o atual diretor do Senai Bahia, Rodrigo Vasconcelos.

Reconhecimento – O reconhecimento da qualidade de gestão do Senai-Ba gerou uma premiação de R$ 600 mil utilizáveis para modernização da gestão, com a aquisição de equipamentos ou necessidades de reparo e aprimoramento no ambiente de trabalho.

Integrante de instituições criadas com o objetivo de produzir conhecimento, qualificar mão de obra e reduzir o déficit social no país, o Senai-Bahia pretende manter a direção do trabalho rumo a alta eficiência e resultados, agora perseguindo o tetra nacional.

Doação de sangue

A pandemia de coronavírus segue exigindo o cuidado de evitar deixar o lar doce lar, no entanto, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) ampliou o pedido de doação em local seguro com hora marcada para o processo ser mais breve, leve e suave.

Basta manter contato pelo e-mail horamarcada@hemoba.ba.gov.br ou telefone (71) 3116-5621. Não faltarão álcool em gel a 70% ou máscaras a fim de reduzir o risco de contaminação.

Os gestores do Hemoba apostam no agendamento por internet ou telefone para afastar o perigo de aglomeração. Com toda esta cautela, a expectativa é de aumento do número de doadores, com a recomendação de retornar o mais rápido possível para casa.

Reação ao mosquito

Após denúncias de moradores da região de Brotas à Ouvidoria da Prefeitura de Salvador pelo 156, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal da Saúde, coloca em ação hoje estratégias para intensificar o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikugunya. A ação se inicia em um terreno baldio localizado em Brotas I.

