Semana de Omolu movimenta S. Lázaro

O sentimento de profunda admiração e a fé inabalável relacionados a cultos diferentes dão o tom peculiar desta semana para os baianos, desde ontem até o ponto alto da festa, na próxima sexta-feira, dia 16, dedicada a São Roque e São Lázaro, junto com Omolu e os santos de palha, como são chamados no candomblé. Depois das duas primeiras segundas-feiras lotadas de fiéis, superlotando a singela igrejinha localizada ao final da Estrada de São Lázaro, a expectativa é por mais banhos de pipoca, tradicional iguaria oferecida a Omolu e que será servida aos balaios cheios na próxima sexta.

Uma das principais festas do calendário religioso, realizada desde tempos imemoriais, como resultado das misturas culturais entre colonizadores e os negro-africanos, o culto a São Roque, São Lázaro e Omolu reúne milhares de pessoas sem preocupação em hierarquizar a relevância de cada entidade, como é típico da civilização baiana.

Este ano, uma caminhada chamada Azoany sairá do Centro Histórico, mais exatamente da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, na Ladeira do Pelourinho, por volta das 9 da manhã, rumo à belíssima igrejinha onde aguardam os santos católicos irmanados com os voduns e orixás. Omolu e Obaluaê, os santos de palha, serão homenageados com a lavagem da escadaria da igreja, entre as missas das 7 horas e 11 horas. Uma outra celebração está programada para as 17 horas desta sexta, dia 16.

Curas – O sincretismo, forma de proteção dos negro-africanos para cultuar suas divindades, une São Roque, São Lázaro e os orixás de palha pela intercessão da proteção à saúde. Ao grupo de entidades, os baianos costumam atribuir curas tidas como impossíveis pela medicina.

Exemplo empreendedor

Case de sucesso, o empresário Luiz Mendonça Filho faz hoje, às 16h, palestra na Academia de Letras da Bahia (Nazaré), para relatar a trajetória iniciada com a comercialização de caixas de fósforo em São Joaquim e que culmina com o comando de uma das maiores empresas do Brasil, o Grupo LM (faturamento de R$ 600 milhões). Inscrição: R$ 40. Informações: (71)3321-4308.

Apoio para a pesca

Os pescadores e vendedores de pescado terão novo apoio para seus empreendimentos. Desde ontem já podem se cadastrar no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Comenda em Brasília

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia, Maria de Lourdes Linhares Lima de Oliveira, recebe hoje a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A honraria é concedida a personalidades de diversas áreas cuja dedicação à cidadania brasileira é considerada “referência” pela alta magistratura do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Maria de Lourdes receberá a comenda no grau grande oficial junto a outras nove personalidades. Ao todo serão concedidas 49 comendas. O principal homenageado, no grau grão-colar, será o presidente Jair Bolsonaro. Também receberão esta comenda os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre.

A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída no ano de 1970, quando as comendas passaram a ser distribuídas para colaboradores destacados dos então governantes do País.

